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Курс доллара опустился ниже 90 рублей - РИА Новости, 28.03.2022
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Курс доллара опустился ниже 90 рублей
Курс доллара опустился ниже 90 рублей - РИА Новости, 28.03.2022
Курс доллара опустился ниже 90 рублей
Курс доллара упал ниже отметки в 90 рублей впервые с 1 марта, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T18:42
2022-03-28T18:42
экономика
сергей лавров
динамика курсов валют
евросоюз
москва
россия
стамбул
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Курс доллара упал ниже отметки в 90 рублей впервые с 1 марта, следует из данных Московской биржи.В свою очередь, евро закрепился ниже ста рублей.На 17:39 мск доллар расчетами "завтра" опускался до 90,45 рубля, на 5,55 рубля. В минимальной точке курс достигал 89,85 рубля. Евро падал на 6,68 рубля, до 98,32 рубля.Официальный курс, установленный Центробанком на 29 марта, составил 93,7125 рубля за доллар (+ 1,9493 рубля) и 102,6714 — за евро (+ 2,5948 рубля).Рубль растет на российском валютном рынке уже шестой торговый день подряд. По мнению аналитиков, на это прежде всего влияют ожидания очередного раунда российско-украинских переговоров, который запланирован в Стамбуле. Как заявлял глава российского МИД Сергей Лавров, Москва рассчитывает, что на этот раз удастся достичь договоренностей.Кроме того, позитивный фон создает решение России перевести на рубли платежи за газ для Евросоюза и других недружественных стран.
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экономика, сергей лавров, динамика курсов валют, евросоюз, москва, россия, стамбул
18:42 28.03.2022
 
Курс доллара опустился ниже 90 рублей

Курс доллара опустился ниже 90 рублей впервые с 1 марта

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМужчина выходит из отделения Кетовского коммерческого банка
Мужчина выходит из отделения Кетовского коммерческого банка - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Курс доллара упал ниже отметки в 90 рублей впервые с 1 марта, следует из данных Московской биржи.
В свою очередь, евро закрепился ниже ста рублей.
На 17:39 мск доллар расчетами "завтра" опускался до 90,45 рубля, на 5,55 рубля. В минимальной точке курс достигал 89,85 рубля. Евро падал на 6,68 рубля, до 98,32 рубля.
Официальный курс, установленный Центробанком на 29 марта, составил 93,7125 рубля за доллар (+ 1,9493 рубля) и 102,6714 — за евро (+ 2,5948 рубля).
Рубль растет на российском валютном рынке уже шестой торговый день подряд. По мнению аналитиков, на это прежде всего влияют ожидания очередного раунда российско-украинских переговоров, который запланирован в Стамбуле. Как заявлял глава российского МИД Сергей Лавров, Москва рассчитывает, что на этот раз удастся достичь договоренностей.
Кроме того, позитивный фон создает решение России перевести на рубли платежи за газ для Евросоюза и других недружественных стран.
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ЭкономикаСергей ЛавровДинамика курсов валютЕвросоюзМоскваРоссияСтамбул
 
 
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