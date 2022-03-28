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Курс доллара опустился ниже 90 рублей

Курс доллара опустился ниже 90 рублей - РИА Новости, 28.03.2022

Курс доллара опустился ниже 90 рублей

Курс доллара упал ниже отметки в 90 рублей впервые с 1 марта, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T18:42

2022-03-28T18:42

2022-03-28T18:42

экономика

сергей лавров

динамика курсов валют

евросоюз

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Курс доллара упал ниже отметки в 90 рублей впервые с 1 марта, следует из данных Московской биржи.В свою очередь, евро закрепился ниже ста рублей.На 17:39 мск доллар расчетами "завтра" опускался до 90,45 рубля, на 5,55 рубля. В минимальной точке курс достигал 89,85 рубля. Евро падал на 6,68 рубля, до 98,32 рубля.Официальный курс, установленный Центробанком на 29 марта, составил 93,7125 рубля за доллар (+ 1,9493 рубля) и 102,6714 — за евро (+ 2,5948 рубля).Рубль растет на российском валютном рынке уже шестой торговый день подряд. По мнению аналитиков, на это прежде всего влияют ожидания очередного раунда российско-украинских переговоров, который запланирован в Стамбуле. Как заявлял глава российского МИД Сергей Лавров, Москва рассчитывает, что на этот раз удастся достичь договоренностей.Кроме того, позитивный фон создает решение России перевести на рубли платежи за газ для Евросоюза и других недружественных стран.

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экономика, сергей лавров, динамика курсов валют, евросоюз, москва, россия, стамбул