https://ria.ru/20220328/krym-1780552513.html
В Крыму предложили открыть в Херсоне свое представительство
В Крыму предложили открыть в Херсоне свое представительство - РИА Новости, 28.03.2022
В Крыму предложили открыть в Херсоне свое представительство
Постпред Крыма при президенте России, вице-премьер региона Георгий Мурадов предложил открыть в Херсоне представительство Республики Крым. РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T19:08
2022-03-28T19:08
2022-03-28T19:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости. Постпред Крыма при президенте России, вице-премьер региона Георгий Мурадов предложил открыть в Херсоне представительство Республики Крым.Ранее Мурадов сообщил, что российские военные закрыли в Херсоне "представительство президента Украины в Автономной Республике Крым", а его руководство сбежало в Киев. По его словам, виртуальное представительство было создано в Херсоне после воссоединения полуострова с Россией. Его главной задачей было поиск стратегий возвращения Крыма под контроль Украины."Освободившийся двухэтажный особняк вполне можно использовать в качестве реального представительства Республики Крым в близкой нам Херсонской области", - сказал РИА Новости Мурадов.Российские войска в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны. Позже в Херсонской области и на юге Запорожской области Украины, которые находятся под контролем российских военных, начали формировать военно-гражданские администрации, запустили процесс трансляции российского телерадиовещания, а население стало все шире использовать российские рубли при расчетах.
https://ria.ru/20220328/ukraina-1780543673.html
https://ria.ru/20220328/ukraina-1780547481.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, херсон, республика крым, украина, вооруженные силы рф, донбасс, херсонская область , георгий мурадов
В Крыму предложили открыть в Херсоне свое представительство
Вице-премьер Крыма Мурадов предложили открыть в Херсоне представительство полуострова