https://ria.ru/20220328/krym-1780552513.html

В Крыму предложили открыть в Херсоне свое представительство

В Крыму предложили открыть в Херсоне свое представительство - РИА Новости, 28.03.2022

В Крыму предложили открыть в Херсоне свое представительство

Постпред Крыма при президенте России, вице-премьер региона Георгий Мурадов предложил открыть в Херсоне представительство Республики Крым. РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T19:08

2022-03-28T19:08

2022-03-28T19:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости. Постпред Крыма при президенте России, вице-премьер региона Георгий Мурадов предложил открыть в Херсоне представительство Республики Крым.Ранее Мурадов сообщил, что российские военные закрыли в Херсоне "представительство президента Украины в Автономной Республике Крым", а его руководство сбежало в Киев. По его словам, виртуальное представительство было создано в Херсоне после воссоединения полуострова с Россией. Его главной задачей было поиск стратегий возвращения Крыма под контроль Украины."Освободившийся двухэтажный особняк вполне можно использовать в качестве реального представительства Республики Крым в близкой нам Херсонской области", - сказал РИА Новости Мурадов.Российские войска в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны. Позже в Херсонской области и на юге Запорожской области Украины, которые находятся под контролем российских военных, начали формировать военно-гражданские администрации, запустили процесс трансляции российского телерадиовещания, а население стало все шире использовать российские рубли при расчетах.

https://ria.ru/20220328/ukraina-1780543673.html

https://ria.ru/20220328/ukraina-1780547481.html

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Владимир Лаврентьев

в мире, россия, херсон, республика крым, украина, вооруженные силы рф, донбасс, херсонская область , георгий мурадов