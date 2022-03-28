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Аксенов заявил о готовности трудоустроить в Крыму беженцев с Украины - РИА Новости, 28.03.2022
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Аксенов заявил о готовности трудоустроить в Крыму беженцев с Украины
Аксенов заявил о готовности трудоустроить в Крыму беженцев с Украины - РИА Новости, 28.03.2022
Аксенов заявил о готовности трудоустроить в Крыму беженцев с Украины
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о готовности трудоустроить в Крыму беженцев с Украины, речь идет, прежде всего, о представителях наиболее востребованных в... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T16:36
2022-03-28T16:36
в мире
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донбасс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о готовности трудоустроить в Крыму беженцев с Украины, речь идет, прежде всего, о представителях наиболее востребованных в республике профессий."Есть хорошие специалисты, которые хотели бы остаться. Много приезжают из Мариуполя. Мы готовы в этой ситуации специалистов, которые приезжают в статусе беженцев и ищут работу, трудоустроить по всем специальностям, которых не хватает на территории Республики Крым", - сказал Аксенов на совещании в крымском правительстве.В частности, по его словам, прежде всего, речь идет о работниках медицинской, строительной и сельскохозяйственной сфер.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, республика крым
16:36 28.03.2022
 
Аксенов заявил о готовности трудоустроить в Крыму беженцев с Украины

Глава Крыма Аксенов заявил о готовности трудоустроить беженцев с Украины на полуострове

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о готовности трудоустроить в Крыму беженцев с Украины, речь идет, прежде всего, о представителях наиболее востребованных в республике профессий.
"Есть хорошие специалисты, которые хотели бы остаться. Много приезжают из Мариуполя. Мы готовы в этой ситуации специалистов, которые приезжают в статусе беженцев и ищут работу, трудоустроить по всем специальностям, которых не хватает на территории Республики Крым", - сказал Аксенов на совещании в крымском правительстве.
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В частности, по его словам, прежде всего, речь идет о работниках медицинской, строительной и сельскохозяйственной сфер.
"Но и другие специалисты. Поверьте, хорошие специалисты на территории республики, уважаемые граждане Украины, кто приехал сегодня в Крым по тем или иным причинам, всегда требуются. Будем благодарны, если вы изъявите желание остаться поработать", - сказал Аксенов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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