https://ria.ru/20220328/krym-1780392909.html

Крымские татары получили угрозы от украинских радикалов

Крымские татары получили угрозы от украинских радикалов - РИА Новости, 28.03.2022

Крымские татары получили угрозы от украинских радикалов

Украинские радикалы угрожают расправой крымским татарам, проживающим в Херсонской области Украины, если они не выйдут на акции против России, сообщил РИА... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T08:40

2022-03-28T08:40

2022-03-28T08:40

общество

владимир путин

донецкая народная республика

херсонская область

россия

республика крым

вооруженные силы рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости. Украинские радикалы угрожают расправой крымским татарам, проживающим в Херсонской области Украины, если они не выйдут на акции против России, сообщил РИА Новости глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров."Мне начали массово поступать звонки с Херсонской области, где исторически компактно проживают крымские татары. Наши соотечественники сообщают, что украинские радикалы из числа запрещенной в России экстремисткой организации "Меджлис крымско-татарского народа"* оказывают давление, всячески запугивают и угрожают расправой, в том числе над их детьми, которые обучаются в городах Украины, которые находятся под контролем нацистов или учатся за границей", - сообщил Умеров в своем Telegram-канале.По его словам, требования радикалов следующие: крымские татары должны выходить на акции против России, которые затем намерены растиражировать украинские и иностранные СМИ."Лидеры меджлиса, сбежав сначала с Крыма, а теперь и из Украины, в очередной раз хотят принести крымских татар в жертву в угоду своим амбициям и обещаниям, данным западным хозяевам", - сказал Умеров и призвал соотечественников документировать угрозы меджлиса."Доказательства о насилии в отношении гражданского населения, добытые таким образом, будут использованы против нацистов на организованном против них международном трибунале", - подчеркнул Умеров.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.* Экстремистская организация, запрещенная на территории России

https://ria.ru/20220311/energoblokada-1777679658.html

https://ria.ru/20220315/turtsiya-1778191679.html

донецкая народная республика

херсонская область

россия

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, владимир путин, донецкая народная республика, херсонская область , россия, республика крым, вооруженные силы рф