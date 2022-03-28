Рейтинг@Mail.ru
Крымские татары получили угрозы от украинских радикалов - РИА Новости, 28.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220328/krym-1780392909.html
Крымские татары получили угрозы от украинских радикалов
Крымские татары получили угрозы от украинских радикалов - РИА Новости, 28.03.2022
Крымские татары получили угрозы от украинских радикалов
Украинские радикалы угрожают расправой крымским татарам, проживающим в Херсонской области Украины, если они не выйдут на акции против России, сообщил РИА... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T08:40
2022-03-28T08:40
общество
владимир путин
донецкая народная республика
херсонская область
россия
республика крым
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156072/64/1560726446_0:0:3165:1781_1920x0_80_0_0_d97083abd943309482bcfc30b24bc00d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости. Украинские радикалы угрожают расправой крымским татарам, проживающим в Херсонской области Украины, если они не выйдут на акции против России, сообщил РИА Новости глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров."Мне начали массово поступать звонки с Херсонской области, где исторически компактно проживают крымские татары. Наши соотечественники сообщают, что украинские радикалы из числа запрещенной в России экстремисткой организации "Меджлис крымско-татарского народа"* оказывают давление, всячески запугивают и угрожают расправой, в том числе над их детьми, которые обучаются в городах Украины, которые находятся под контролем нацистов или учатся за границей", - сообщил Умеров в своем Telegram-канале.По его словам, требования радикалов следующие: крымские татары должны выходить на акции против России, которые затем намерены растиражировать украинские и иностранные СМИ."Лидеры меджлиса, сбежав сначала с Крыма, а теперь и из Украины, в очередной раз хотят принести крымских татар в жертву в угоду своим амбициям и обещаниям, данным западным хозяевам", - сказал Умеров и призвал соотечественников документировать угрозы меджлиса."Доказательства о насилии в отношении гражданского населения, добытые таким образом, будут использованы против нацистов на организованном против них международном трибунале", - подчеркнул Умеров.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.* Экстремистская организация, запрещенная на территории России
https://ria.ru/20220311/energoblokada-1777679658.html
https://ria.ru/20220315/turtsiya-1778191679.html
донецкая народная республика
херсонская область
россия
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156072/64/1560726446_436:0:3165:2047_1920x0_80_0_0_d8419a66adfb69d0685543f5110bf128.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, владимир путин, донецкая народная республика, херсонская область , россия, республика крым, вооруженные силы рф
08:40 28.03.2022
 
Крымские татары получили угрозы от украинских радикалов

Эйваз Умеров заявил, что крымским татарам угрожают расправой украинские радикалы

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЖелезнодорожный вокзал в Симферополе
Железнодорожный вокзал в Симферополе - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Железнодорожный вокзал в Симферополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости. Украинские радикалы угрожают расправой крымским татарам, проживающим в Херсонской области Украины, если они не выйдут на акции против России, сообщил РИА Новости глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров.
"Мне начали массово поступать звонки с Херсонской области, где исторически компактно проживают крымские татары. Наши соотечественники сообщают, что украинские радикалы из числа запрещенной в России экстремисткой организации "Меджлис крымско-татарского народа"* оказывают давление, всячески запугивают и угрожают расправой, в том числе над их детьми, которые обучаются в городах Украины, которые находятся под контролем нацистов или учатся за границей", - сообщил Умеров в своем Telegram-канале.
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
11 марта, 15:24
Крымские татары потребовали выдать организатора энергоблокады полуострова
По его словам, требования радикалов следующие: крымские татары должны выходить на акции против России, которые затем намерены растиражировать украинские и иностранные СМИ.
"Лидеры меджлиса, сбежав сначала с Крыма, а теперь и из Украины, в очередной раз хотят принести крымских татар в жертву в угоду своим амбициям и обещаниям, данным западным хозяевам", - сказал Умеров и призвал соотечественников документировать угрозы меджлиса.
"Доказательства о насилии в отношении гражданского населения, добытые таким образом, будут использованы против нацистов на организованном против них международном трибунале", - подчеркнул Умеров.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
* Экстремистская организация, запрещенная на территории России
Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров. - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
15 марта, 09:00
Крымские татары потребовали от Турции выдать России лидеров "Меджлиса"*
 
ОбществоВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаХерсонская областьРоссияРеспублика КрымВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала