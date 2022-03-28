https://ria.ru/20220328/krizisy-1780568552.html

Чижов предупредил о кризисах в Европе из-за ситуации с энергоносителями

Чижов предупредил о кризисах в Европе из-за ситуации с энергоносителями - РИА Новости, 28.03.2022

Чижов предупредил о кризисах в Европе из-за ситуации с энергоносителями

Ситуация с российскими энергоносителями может привести к правительственным кризисам в странах Европы, заявил постпред при Евросоюзе Владимир Чижов в эфире... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T20:59

2022-03-28T20:59

2022-03-28T21:39

владимир чижов

цены на нефть

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нефть

природный газ

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Ситуация с российскими энергоносителями может привести к правительственным кризисам в странах Европы, заявил постпред при Евросоюзе Владимир Чижов в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, Европе придется перейти на расчеты за рубли, что бы ни обещал президент США Джо Байден."Максимум, что могут предложить США, <…> это 15 миллиардов кубометров сжиженного газа — это примерно десять процентов того, что поставляется из России в страны ЕС. Десять процентов — это, как вы понимаете, достаточно небольшая доля", — сказал Чижов.Он отметил, что в ближайшие дни российские власти уточнят механизм расчетов за газ и нефть в рублях."Я не вижу тут критической ситуации, а отказаться от российских энергоносителей, я думаю, было бы в известном смысле самоубийственным на данном этапе для стран Евросоюза", — добавил постпред.Реакцию Евросоюза на заявление о переводе расчетов на рубли Чижов назвал "первоначальной" и "эмоциональной". По его мнению, это стало для Европы определенным шоком, обескуражило как политиков, так и энергетические компании."Если сравнить то, что они сейчас говорят, то у них практический интерес: где взять рубли?" — добавил Чижов.Он подчеркнул, что Москва вовсе не отказывается от поставок, напротив — намерена подсказать, как перечислять и менять евро на рубли. Но если европейские страны своим поведением заставят "Газпром" прикрутить вентиль, то тогда им останется уповать только на весеннее потепление и на то, что до следующей зимы эту проблему удастся решить, заключил постпред.На прошлой неделе президент Владимир Путин поручил Центробанку, "Газпрому" и правительству организовать перевод расчетов за газ c недружественными странами в рубли. При этом он подчеркнул, что поставки продолжатся в соответствии с действующими контрактами, поскольку Россия дорожит своей репутацией.Первый отчет об исполнении поручения в Кремле ожидают к 31 марта.

https://radiosputnik.ria.ru/20220328/gaz-1780483933.html

https://ria.ru/20220328/rubli-1780485558.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

владимир чижов, цены на нефть, джо байден, сша, европа, россия, нефть, природный газ, евросоюз, в мире