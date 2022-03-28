https://ria.ru/20220328/krizisy-1780568552.html
Чижов предупредил о кризисах в Европе из-за ситуации с энергоносителями
Чижов предупредил о кризисах в Европе из-за ситуации с энергоносителями - РИА Новости, 28.03.2022
Чижов предупредил о кризисах в Европе из-за ситуации с энергоносителями
Ситуация с российскими энергоносителями может привести к правительственным кризисам в странах Европы, заявил постпред при Евросоюзе Владимир Чижов в эфире... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T20:59
2022-03-28T20:59
2022-03-28T21:39
владимир чижов
цены на нефть
джо байден
сша
европа
россия
нефть
природный газ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152130/08/1521300813_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0cadeb9c15ed54b84254509f894fa9a9.jpg
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Ситуация с российскими энергоносителями может привести к правительственным кризисам в странах Европы, заявил постпред при Евросоюзе Владимир Чижов в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, Европе придется перейти на расчеты за рубли, что бы ни обещал президент США Джо Байден."Максимум, что могут предложить США, <…> это 15 миллиардов кубометров сжиженного газа — это примерно десять процентов того, что поставляется из России в страны ЕС. Десять процентов — это, как вы понимаете, достаточно небольшая доля", — сказал Чижов.Он отметил, что в ближайшие дни российские власти уточнят механизм расчетов за газ и нефть в рублях."Я не вижу тут критической ситуации, а отказаться от российских энергоносителей, я думаю, было бы в известном смысле самоубийственным на данном этапе для стран Евросоюза", — добавил постпред.Реакцию Евросоюза на заявление о переводе расчетов на рубли Чижов назвал "первоначальной" и "эмоциональной". По его мнению, это стало для Европы определенным шоком, обескуражило как политиков, так и энергетические компании."Если сравнить то, что они сейчас говорят, то у них практический интерес: где взять рубли?" — добавил Чижов.Он подчеркнул, что Москва вовсе не отказывается от поставок, напротив — намерена подсказать, как перечислять и менять евро на рубли. Но если европейские страны своим поведением заставят "Газпром" прикрутить вентиль, то тогда им останется уповать только на весеннее потепление и на то, что до следующей зимы эту проблему удастся решить, заключил постпред.На прошлой неделе президент Владимир Путин поручил Центробанку, "Газпрому" и правительству организовать перевод расчетов за газ c недружественными странами в рубли. При этом он подчеркнул, что поставки продолжатся в соответствии с действующими контрактами, поскольку Россия дорожит своей репутацией.Первый отчет об исполнении поручения в Кремле ожидают к 31 марта.
https://radiosputnik.ria.ru/20220328/gaz-1780483933.html
https://ria.ru/20220328/rubli-1780485558.html
сша
европа
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152130/08/1521300813_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_5f21beaadbbd5cad6823300470eec671.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир чижов, цены на нефть, джо байден, сша, европа, россия, нефть, природный газ, евросоюз, в мире
20:59 28.03.2022 (обновлено: 21:39 28.03.2022)
Чижов предупредил о кризисах в Европе из-за ситуации с энергоносителями
Постпред при ЕС Чижов назвал самоубийством для Европы отказ от российских энергоносителей
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости.
Ситуация с российскими энергоносителями может привести к правительственным кризисам в странах Европы, заявил постпред при Евросоюзе Владимир Чижов в эфире телеканала "Россия 24"
.
По его словам, Европе
придется перейти на расчеты за рубли, что бы ни обещал президент США Джо Байден
.
"Максимум, что могут предложить США, <…> это 15 миллиардов кубометров сжиженного газа — это примерно десять процентов того, что поставляется из России в страны ЕС. Десять процентов — это, как вы понимаете, достаточно небольшая доля", — сказал Чижов.
Он отметил, что в ближайшие дни российские власти уточнят механизм расчетов за газ и нефть в рублях.
"Я не вижу тут критической ситуации, а отказаться от российских энергоносителей, я думаю, было бы в известном смысле самоубийственным на данном этапе для стран Евросоюза", — добавил постпред.
Реакцию Евросоюза на заявление о переводе расчетов на рубли Чижов назвал "первоначальной" и "эмоциональной". По его мнению, это стало для Европы определенным шоком, обескуражило как политиков, так и энергетические компании.
"Если сравнить то, что они сейчас говорят, то у них практический интерес: где взять рубли?" — добавил Чижов.
Он подчеркнул, что Москва вовсе не отказывается от поставок, напротив — намерена подсказать, как перечислять и менять евро на рубли. Но если европейские страны своим поведением заставят "Газпром" прикрутить вентиль, то тогда им останется уповать только на весеннее потепление и на то, что до следующей зимы эту проблему удастся решить, заключил постпред.
На прошлой неделе президент Владимир Путин
поручил Центробанку
, "Газпрому
" и правительству организовать перевод расчетов за газ c недружественными странами в рубли. При этом он подчеркнул, что поставки продолжатся в соответствии с действующими контрактами, поскольку Россия дорожит своей репутацией.
Первый отчет об исполнении поручения в Кремле ожидают к 31 марта.