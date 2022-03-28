https://ria.ru/20220328/kredit-1780427668.html

Не могу вылезти из "долговой ямы". Как закрыть кредит и жить по средствам

Не могу вылезти из "долговой ямы". Как закрыть кредит и жить по средствам - РИА Новости, 28.03.2022

Не могу вылезти из "долговой ямы". Как закрыть кредит и жить по средствам

Героиня эпизода Нана родилась с ДЦП. Когда она была маленькой, ее маме пришлось взять большой кредит, чтобы поправить здоровье дочери. Девочка выросла и переняла мамины "решения финансовых проблем": каждый раз, когда требуются деньги, она берет новый кредит. Жить в "долговой яме" становится все тяжелее, но героиня не знает, как из нее выбраться.

2022-03-28T12:00

2022-03-28T12:00

2022-03-28T12:50

страхи

наталья лосева

кредит

подкаст

психология

психология богатства

деньги

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Не могу вылезти из «долговой ямы». Как закрыть кредит и жить по средствам Героиня эпизода Нана родилась с ДЦП. Когда она была маленькой, ее маме пришлось взять большой кредит, чтобы поправить здоровье дочери. Девочка выросла и переняла мамины «решения финансовых проблем»: каждый раз, когда требуются деньги, она берет новый кредит. Жить в «долговой яме» становится все тяжелее, но героиня не знает, как из нее выбраться. audio/mpeg

Не могу вылезти из «долговой ямы». Как закрыть кредит и жить по средствам Героиня эпизода Нана родилась с ДЦП. Когда она была маленькой, ее маме пришлось взять большой кредит, чтобы поправить здоровье дочери. Девочка выросла и переняла мамины «решения финансовых проблем»: каждый раз, когда требуются деньги, она берет новый кредит. Жить в «долговой яме» становится все тяжелее, но героиня не знает, как из нее выбраться. audio/mpeg

Как расплатиться с кредитами и жить по средствам Нане объясняют эксперты: финансовый советник, предприниматель Елена Парий, и психолог, коуч, бизнес-тренер Сергей Насибян.С самого начала мы стараемся делать подкасты интересными и максимально познавательными, постоянно ищем новых героев и придумываем десятки необычных тем. Но нам хочется больше узнать о вас, наших слушателях. Что вам нравится, что бы хотелось изменить, кто из ведущих вас бесит, какого гостя больше не звать никогда и все в таком роде. Давайте поговорим? Для этого мы сделали небольшой опрос. Он не займет много времени, но позволит узнать ваше мнение (и быть услышанными), а значит поможет нам делать подкасты еще лучше.02:20 История Наны05:30 Семейные "финансовые программы"13:14 "Меценаты охотнее помогают деньгами, если становятся причастны к исполнению мечты другого человека"14:20 Почему люди попадают в "долговую яму"?17:10 Как из нее выбраться?20:40 "Сделайте свою жизнь интересной для других людей!"22:11 Советы экспертов о том, как погасить кредитыПриглашаем вас стать героем подкаста "Страхи".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Юлия МирейМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты во ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль Телеграме и Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

наталья лосева, кредит, подкаст, психология, психология богатства, деньги, аудио