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Не могу вылезти из "долговой ямы". Как закрыть кредит и жить по средствам - РИА Новости, 28.03.2022
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Страхи
Страх - это нормально! Он отличный союзник, просто надо уметь с ним договариваться. Ведущая и гости подкаста ищут правильные подходы к страхам, свойственным большинству из нас. Четвертый сезон подкаста финансовым проблемам и способам их решения.
https://ria.ru/20220328/kredit-1780427668.html
Не могу вылезти из "долговой ямы". Как закрыть кредит и жить по средствам
Не могу вылезти из "долговой ямы". Как закрыть кредит и жить по средствам - РИА Новости, 28.03.2022
Не могу вылезти из "долговой ямы". Как закрыть кредит и жить по средствам
Героиня эпизода Нана родилась с ДЦП. Когда она была маленькой, ее маме пришлось взять большой кредит, чтобы поправить здоровье дочери. Девочка выросла и переняла мамины "решения финансовых проблем": каждый раз, когда требуются деньги, она берет новый кредит. Жить в "долговой яме" становится все тяжелее, но героиня не знает, как из нее выбраться.
2022-03-28T12:00
2022-03-28T12:50
страхи
наталья лосева
кредит
подкаст
психология
психология богатства
деньги
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Не могу вылезти из «долговой ямы». Как закрыть кредит и жить по средствам
Героиня эпизода Нана родилась с ДЦП. Когда она была маленькой, ее маме пришлось взять большой кредит, чтобы поправить здоровье дочери. Девочка выросла и переняла мамины «решения финансовых проблем»: каждый раз, когда требуются деньги, она берет новый кредит. Жить в «долговой яме» становится все тяжелее, но героиня не знает, как из нее выбраться.
audio/mpeg
Не могу вылезти из «долговой ямы». Как закрыть кредит и жить по средствам
Героиня эпизода Нана родилась с ДЦП. Когда она была маленькой, ее маме пришлось взять большой кредит, чтобы поправить здоровье дочери. Девочка выросла и переняла мамины «решения финансовых проблем»: каждый раз, когда требуются деньги, она берет новый кредит. Жить в «долговой яме» становится все тяжелее, но героиня не знает, как из нее выбраться.
audio/mpeg
Как расплатиться с кредитами и жить по средствам Нане объясняют эксперты: финансовый советник, предприниматель Елена Парий, и психолог, коуч, бизнес-тренер Сергей Насибян.С самого начала мы стараемся делать подкасты интересными и максимально познавательными, постоянно ищем новых героев и придумываем десятки необычных тем. Но нам хочется больше узнать о вас, наших слушателях. Что вам нравится, что бы хотелось изменить, кто из ведущих вас бесит, какого гостя больше не звать никогда и все в таком роде. Давайте поговорим? Для этого мы сделали небольшой опрос. Он не займет много времени, но позволит узнать ваше мнение (и быть услышанными), а значит поможет нам делать подкасты еще лучше.02:20 История Наны05:30 Семейные "финансовые программы"13:14 "Меценаты охотнее помогают деньгами, если становятся причастны к исполнению мечты другого человека"14:20 Почему люди попадают в "долговую яму"?17:10 Как из нее выбраться?20:40 "Сделайте свою жизнь интересной для других людей!"22:11 Советы экспертов о том, как погасить кредитыПриглашаем вас стать героем подкаста "Страхи".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Юлия МирейМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты во ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль Телеграме и Яндекс.Дзене
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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наталья лосева, кредит, подкаст, психология, психология богатства, деньги, аудио
12:00 28.03.2022 (обновлено: 12:50 28.03.2022)
 

Не могу вылезти из "долговой ямы". Как закрыть кредит и жить по средствам

Страхи
Не могу вылезти из «долговой ямы». Как закрыть кредит и жить по средствам
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
Героиня эпизода Нана родилась с ДЦП. Когда она была маленькой, ее маме пришлось взять большой кредит, чтобы поправить здоровье дочери. Девочка выросла и переняла мамины "решения финансовых проблем": каждый раз, когда требуются деньги, она берет новый кредит. Жить в "долговой яме" становится все тяжелее, но героиня не знает, как из нее выбраться.
Как расплатиться с кредитами и жить по средствам Нане объясняют эксперты: финансовый советник, предприниматель Елена Парий, и психолог, коуч, бизнес-тренер Сергей Насибян.
С самого начала мы стараемся делать подкасты интересными и максимально познавательными, постоянно ищем новых героев и придумываем десятки необычных тем. Но нам хочется больше узнать о вас, наших слушателях. Что вам нравится, что бы хотелось изменить, кто из ведущих вас бесит, какого гостя больше не звать никогда и все в таком роде. Давайте поговорим? Для этого мы сделали небольшой опрос. Он не займет много времени, но позволит узнать ваше мнение (и быть услышанными), а значит поможет нам делать подкасты еще лучше.
02:20 История Наны
05:30 Семейные "финансовые программы"
13:14 "Меценаты охотнее помогают деньгами, если становятся причастны к исполнению мечты другого человека"
14:20 Почему люди попадают в "долговую яму"?
17:10 Как из нее выбраться?
20:40 "Сделайте свою жизнь интересной для других людей!"
22:11 Советы экспертов о том, как погасить кредиты
Приглашаем вас стать героем подкаста "Страхи".
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Редактор: Юлия Мирей
Монтаж: Анастасия Паниоти
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты во ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль Телеграме и Яндекс.Дзене
 
СтрахиНаталья ЛосеваКредитПодкастПсихологияпсихология богатстваДеньги
 
 
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