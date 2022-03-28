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Мари Краймбрери назвала время облачения в костюм Леопарда на "Маске" - РИА Новости, 28.03.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220328/kraymbreri-1780439172.html
Мари Краймбрери назвала время облачения в костюм Леопарда на "Маске"
Мари Краймбрери назвала время облачения в костюм Леопарда на "Маске" - РИА Новости, 28.03.2022
Мари Краймбрери назвала время облачения в костюм Леопарда на "Маске"
Из седьмого выпуска третьего сезона шоу "Маска" выбыл Леопард: им была Мари Краймбрери. В комментарии РИА Новости она призналась, что в массивном костюме было... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T12:59
2022-03-28T12:59
шоубиз
знаменитости
шоу-бизнес
шоу "маска"
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Из седьмого выпуска третьего сезона шоу "Маска" выбыл Леопард: им была Мари Краймбрери. В комментарии РИА Новости она призналась, что в массивном костюме было невозможно дышать. Зато к пятой программе она научилась очень быстро облачаться в маску.Девушка также рассказала, что ей приходилось врать: отвечая на вопрос Регины Тодоренко про авторство песни для Елки, Краймбрери солгала.Девушка рассказала, что хотела бы спеть дуэтом с Зайцем, в костюме которого во втором сезоне выступал Тимур Батрутдинов.Ранее из проекта выбыла Наталья Подольская. Она выступала в костюме Осьминога.
https://ria.ru/20220313/maska-1777469876.html
https://ria.ru/20220321/todorenko-1779291802.html
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знаменитости, шоу-бизнес, шоу "маска"
12:59 28.03.2022
 
Мари Краймбрери назвала время облачения в костюм Леопарда на "Маске"

Мари Краймбрери назвала время облачения в Леопарда на "Маске" и перечислила фаворитов

© Фото : Михаил Зильбер/НТВМари Краймбрери на шоу "Маска"
Мари Краймбрери на шоу Маска - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© Фото : Михаил Зильбер/НТВ
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Из седьмого выпуска третьего сезона шоу "Маска" выбыл Леопард: им была Мари Краймбрери. В комментарии РИА Новости она призналась, что в массивном костюме было невозможно дышать. Зато к пятой программе она научилась очень быстро облачаться в маску.

"Проблемы с дыханием были безумные, я вообще не могла дышать. Моя маска очень плотно сидела на лице и, соответственно, когда я снимала ее – наблюдала свою красную, отекшую с заломами кожу. <…> К пятой программе я научилась одеваться сама, и уходило у меня на это 5-10 минут. Я из тех женщин, кто ценит тайм-менеджмент", – отметила артистка.

Девушка также рассказала, что ей приходилось врать: отвечая на вопрос Регины Тодоренко про авторство песни для Елки, Краймбрери солгала.

"Сказала Регине, что не писала песню для певицы Елки. Чуть под землю не провалилась от стыда за вранье и больше не врала", – отметила Мари.

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Девушка рассказала, что хотела бы спеть дуэтом с Зайцем, в костюме которого во втором сезоне выступал Тимур Батрутдинов.

"Заяц – "ван лав", конечно же! Я стабильный Леопард (смеется). Но, если без шуток и личного, то все маски по-своему крутые. Мои фавориты: Джокер, Козерог, Анубис и сумасшедший Монстрик", – заключила Мари.

© Фото : Михаил Зильбер/НТВМари Краймбрери на шоу "Маска"
Мари Краймбрери на шоу Маска - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© Фото : Михаил Зильбер/НТВ
Мари Краймбрери на шоу "Маска"
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