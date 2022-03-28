https://ria.ru/20220328/kraymbreri-1780439172.html

Мари Краймбрери назвала время облачения в костюм Леопарда на "Маске"

Мари Краймбрери назвала время облачения в костюм Леопарда на "Маске" - РИА Новости, 28.03.2022

Мари Краймбрери назвала время облачения в костюм Леопарда на "Маске"

Из седьмого выпуска третьего сезона шоу "Маска" выбыл Леопард: им была Мари Краймбрери. В комментарии РИА Новости она призналась, что в массивном костюме было... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T12:59

2022-03-28T12:59

2022-03-28T12:59

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Из седьмого выпуска третьего сезона шоу "Маска" выбыл Леопард: им была Мари Краймбрери. В комментарии РИА Новости она призналась, что в массивном костюме было невозможно дышать. Зато к пятой программе она научилась очень быстро облачаться в маску.Девушка также рассказала, что ей приходилось врать: отвечая на вопрос Регины Тодоренко про авторство песни для Елки, Краймбрери солгала.Девушка рассказала, что хотела бы спеть дуэтом с Зайцем, в костюме которого во втором сезоне выступал Тимур Батрутдинов.Ранее из проекта выбыла Наталья Подольская. Она выступала в костюме Осьминога.

https://ria.ru/20220313/maska-1777469876.html

https://ria.ru/20220321/todorenko-1779291802.html

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2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, шоу-бизнес, шоу "маска"