https://ria.ru/20220328/koronavirus-1780423935.html

Показатель заболеваемости COVID-19 в России снизился на 9,4% за неделю

Показатель заболеваемости COVID-19 в России снизился на 9,4% за неделю - РИА Новости, 28.03.2022

Показатель заболеваемости COVID-19 в России снизился на 9,4% за неделю

Показатель госпитализаций с COVID-19 на 100 тысяч населения в России за неделю снизился на 9,4%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T11:34

2022-03-28T11:34

2022-03-28T11:37

распространение коронавируса

общество

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Показатель госпитализаций с COVID-19 на 100 тысяч населения в России за неделю снизился на 9,4%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 20,4 и снизился по сравнению с предыдущей неделей на 9,4%", - говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций за неделю произошел в 16 регионах, в том числе в семи - больше, чем в среднем по России.Показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения за неделю в России снизился на 26,7%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 117,5 и снизился на 26,7% по сравнению с предыдущей неделей", - говорится в сообщении.Заболеваемость за неделю выросла в одном регионе страны.

https://ria.ru/20220328/koronavirus-1780423616.html

https://ria.ru/20220328/koronavirus-1780408246.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, коронавирус covid-19