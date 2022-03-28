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Показатель заболеваемости COVID-19 в России снизился на 9,4% за неделю - РИА Новости, 28.03.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220328/koronavirus-1780423935.html
Показатель заболеваемости COVID-19 в России снизился на 9,4% за неделю
Показатель заболеваемости COVID-19 в России снизился на 9,4% за неделю - РИА Новости, 28.03.2022
Показатель заболеваемости COVID-19 в России снизился на 9,4% за неделю
Показатель госпитализаций с COVID-19 на 100 тысяч населения в России за неделю снизился на 9,4%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T11:34
2022-03-28T11:37
распространение коронавируса
общество
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Показатель госпитализаций с COVID-19 на 100 тысяч населения в России за неделю снизился на 9,4%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 20,4 и снизился по сравнению с предыдущей неделей на 9,4%", - говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций за неделю произошел в 16 регионах, в том числе в семи - больше, чем в среднем по России.Показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения за неделю в России снизился на 26,7%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 117,5 и снизился на 26,7% по сравнению с предыдущей неделей", - говорится в сообщении.Заболеваемость за неделю выросла в одном регионе страны.
https://ria.ru/20220328/koronavirus-1780423616.html
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общество, россия, коронавирус covid-19
11:34 28.03.2022 (обновлено: 11:37 28.03.2022)
 
Показатель заболеваемости COVID-19 в России снизился на 9,4% за неделю

Показатель заболеваемости COVID-19 в России снизился на 9,4 процента за неделю

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМедицинская сестра в реанимационном отделении для пациентов с Covid-19 краевой больницы №2 Краснодара
Медицинская сестра в реанимационном отделении для пациентов с Covid-19 краевой больницы №2 Краснодара - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Медицинская сестра в реанимационном отделении для пациентов с Covid-19 краевой больницы №2 Краснодара. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Показатель госпитализаций с COVID-19 на 100 тысяч населения в России за неделю снизился на 9,4%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 20,4 и снизился по сравнению с предыдущей неделей на 9,4%", - говорится в сообщении.
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Рост числа госпитализаций за неделю произошел в 16 регионах, в том числе в семи - больше, чем в среднем по России.
Показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения за неделю в России снизился на 26,7%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 117,5 и снизился на 26,7% по сравнению с предыдущей неделей", - говорится в сообщении.
Заболеваемость за неделю выросла в одном регионе страны.
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