https://ria.ru/20220328/koronavirus-1780423616.html

В России за сутки госпитализировали 1762 пациента с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 1762 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 28.03.2022

В России за сутки госпитализировали 1762 пациента с COVID-19

Более 1,7 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы за сутки в России, это на 20% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T11:33

2022-03-28T11:33

2022-03-28T11:33

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

коронавирусы

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Более 1,7 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы за сутки в России, это на 20% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 28 марта 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1762 человека и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 20,0%", - говорится в сообщении.Число госпитализаций выросло в 25 регионах, снизилось - в 56, ситуация осталась без изменений в четырех субъектах.Более 21,1 тысячи новых случаев коронавируса зарегистрированы за сутки в России, умерли 335 человек с заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выявлено 21 101 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 335 человек", - говорится в сообщении.За сутки выздоровели 35 746 человек от новой коронавирусной инфекции, это на 24,8% меньше по сравнению с 27 марта.

россия

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

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