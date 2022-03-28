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В России за сутки госпитализировали 1762 пациента с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1762 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 28.03.2022
В России за сутки госпитализировали 1762 пациента с COVID-19
Более 1,7 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы за сутки в России, это на 20% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T11:33
2022-03-28T11:33
2022-03-28T11:33
распространение коронавируса
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Более 1,7 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы за сутки в России, это на 20% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 28 марта 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1762 человека и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 20,0%", - говорится в сообщении.Число госпитализаций выросло в 25 регионах, снизилось - в 56, ситуация осталась без изменений в четырех субъектах.Более 21,1 тысячи новых случаев коронавируса зарегистрированы за сутки в России, умерли 335 человек с заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выявлено 21 101 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 335 человек", - говорится в сообщении.За сутки выздоровели 35 746 человек от новой коронавирусной инфекции, это на 24,8% меньше по сравнению с 27 марта.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, коронавирусы
В России за сутки госпитализировали 1762 пациента с COVID-19
В России за сутки выявили 21 101 новый случай заражения коронавирусом
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости.
Более 1,7 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы за сутки в России, это на 20% меньше, чем накануне, сообщили
журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"По состоянию на 28 марта 2022 года в Российской Федерации
: количество госпитализаций за сутки составило 1762 человека и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 20,0%", - говорится в сообщении.
Число госпитализаций выросло в 25 регионах, снизилось - в 56, ситуация осталась без изменений в четырех субъектах.
Более 21,1 тысячи новых случаев коронавируса зарегистрированы за сутки в России, умерли 335 человек с заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Выявлено 21 101 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 335 человек", - говорится в сообщении.
За сутки выздоровели 35 746 человек от новой коронавирусной инфекции, это на 24,8% меньше по сравнению с 27 марта.