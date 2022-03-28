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Эксперты рассказали, какие туристы смогут попасть в Южную Корею - РИА Новости, 28.03.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220328/koreya-1780445972.html
Эксперты рассказали, какие туристы смогут попасть в Южную Корею
Эксперты рассказали, какие туристы смогут попасть в Южную Корею - РИА Новости, 28.03.2022
Эксперты рассказали, какие туристы смогут попасть в Южную Корею
С 1 апреля 2022 года вновь вступает в силу приостановленное на время пандемии соглашение о взаимной отмене визовых требований между республикой Кореей и... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T16:50
2022-03-28T16:50
туризм
туризм
новости - туризм
россия
узбекистан
абу-даби
коронавирус covid-19
туристы
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. С 1 апреля 2022 года вновь вступает в силу приостановленное на время пандемии соглашение о взаимной отмене визовых требований между республикой Кореей и Россией, и страна открывается для туристов, но попасть туда путешественникам не так легко, сообщает АТОР.Туристам Корея будет доступна, но правила въезда для разных категорий отличаются в зависимости от статуса вакцинации. Так, с 1 апреля привитым путешественникам проходить карантин не придется.На первых порах воспользоваться нововведениями смогут только туристы с одобренными ВОЗ вакцинами, а также прошедшие ревакцинацию (третья доза). Остальным придется проходить недельный карантин за свой счет.Для въезда в Корею российским туристам, независимо от статуса вакцинации, необходимо будет выполнить еще несколько обязательных условий. Во-первых, авторизация в электронной системе для иностранных граждан К-ЕТА. Также нужно сделать ПЦР-тест в течение 72 часов до прибытия в страну, получить справку об отсутствии симптомов коронавируса. По прибытии придется сдать еще один ПЦР-тест. Ожидать его результатов нужно в номере своего отеля.Добраться из Москвы до Сеула можно, например, со стыковкой в узбекском Ташкенте, тариф – 94,9 тысячи рублей на человека в одну сторону. Время в пути – 28 часов 35 минут.
https://ria.ru/20220325/tailand-1780029624.html
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туризм, новости - туризм, россия, узбекистан, абу-даби, коронавирус covid-19, туристы, южная корея, куда поехать, куда можно лететь
16:50 28.03.2022
 
Эксперты рассказали, какие туристы смогут попасть в Южную Корею

АТОР: Южная Корея отменяет визы для россиян, но попасть в страну смогут не все туристы

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСтатуэтки уток у пляжа Gyeongpo Beach в городе Каннын в Южной Корее
Статуэтки уток у пляжа Gyeongpo Beach в городе Каннын в Южной Корее - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. С 1 апреля 2022 года вновь вступает в силу приостановленное на время пандемии соглашение о взаимной отмене визовых требований между республикой Кореей и Россией, и страна открывается для туристов, но попасть туда путешественникам не так легко, сообщает АТОР.
Туристам Корея будет доступна, но правила въезда для разных категорий отличаются в зависимости от статуса вакцинации. Так, с 1 апреля привитым путешественникам проходить карантин не придется.
На первых порах воспользоваться нововведениями смогут только туристы с одобренными ВОЗ вакцинами, а также прошедшие ревакцинацию (третья доза). Остальным придется проходить недельный карантин за свой счет.
Пхукет - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
25 марта, 12:29Туризм
В Таиланде продлили оформление "ковидных" штампов
Для въезда в Корею российским туристам, независимо от статуса вакцинации, необходимо будет выполнить еще несколько обязательных условий. Во-первых, авторизация в электронной системе для иностранных граждан К-ЕТА. Также нужно сделать ПЦР-тест в течение 72 часов до прибытия в страну, получить справку об отсутствии симптомов коронавируса.
По прибытии придется сдать еще один ПЦР-тест. Ожидать его результатов нужно в номере своего отеля.
Добраться из Москвы до Сеула можно, например, со стыковкой в узбекском Ташкенте, тариф – 94,9 тысячи рублей на человека в одну сторону. Время в пути – 28 часов 35 минут.
Пара катается на тандеме в парке в Сеуле, Южная Корея - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
23 марта, 13:49Туризм
Южная Корея возвращает безвизовый въезд для россиян
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмРоссияУзбекистанАбу-ДабиКоронавирус COVID-19туристыЮжная Кореякуда поехатькуда можно лететь
 
 
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