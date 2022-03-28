https://ria.ru/20220328/koreya-1780445972.html

Эксперты рассказали, какие туристы смогут попасть в Южную Корею

Эксперты рассказали, какие туристы смогут попасть в Южную Корею - РИА Новости, 28.03.2022

Эксперты рассказали, какие туристы смогут попасть в Южную Корею

С 1 апреля 2022 года вновь вступает в силу приостановленное на время пандемии соглашение о взаимной отмене визовых требований между республикой Кореей и... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T16:50

2022-03-28T16:50

2022-03-28T16:50

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. С 1 апреля 2022 года вновь вступает в силу приостановленное на время пандемии соглашение о взаимной отмене визовых требований между республикой Кореей и Россией, и страна открывается для туристов, но попасть туда путешественникам не так легко, сообщает АТОР.Туристам Корея будет доступна, но правила въезда для разных категорий отличаются в зависимости от статуса вакцинации. Так, с 1 апреля привитым путешественникам проходить карантин не придется.На первых порах воспользоваться нововведениями смогут только туристы с одобренными ВОЗ вакцинами, а также прошедшие ревакцинацию (третья доза). Остальным придется проходить недельный карантин за свой счет.Для въезда в Корею российским туристам, независимо от статуса вакцинации, необходимо будет выполнить еще несколько обязательных условий. Во-первых, авторизация в электронной системе для иностранных граждан К-ЕТА. Также нужно сделать ПЦР-тест в течение 72 часов до прибытия в страну, получить справку об отсутствии симптомов коронавируса. По прибытии придется сдать еще один ПЦР-тест. Ожидать его результатов нужно в номере своего отеля.Добраться из Москвы до Сеула можно, например, со стыковкой в узбекском Ташкенте, тариф – 94,9 тысячи рублей на человека в одну сторону. Время в пути – 28 часов 35 минут.

https://ria.ru/20220325/tailand-1780029624.html

https://ria.ru/20220323/yuzhnayakoreya-1779611733.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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