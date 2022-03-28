https://ria.ru/20220328/koreya-1780445972.html
Эксперты рассказали, какие туристы смогут попасть в Южную Корею
Эксперты рассказали, какие туристы смогут попасть в Южную Корею - РИА Новости, 28.03.2022
Эксперты рассказали, какие туристы смогут попасть в Южную Корею
С 1 апреля 2022 года вновь вступает в силу приостановленное на время пандемии соглашение о взаимной отмене визовых требований между республикой Кореей и... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T16:50
2022-03-28T16:50
2022-03-28T16:50
туризм
туризм
новости - туризм
россия
узбекистан
абу-даби
коронавирус covid-19
туристы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148800/80/1488008085_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e7efc160b742ddbb73facf290da406aa.jpg
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. С 1 апреля 2022 года вновь вступает в силу приостановленное на время пандемии соглашение о взаимной отмене визовых требований между республикой Кореей и Россией, и страна открывается для туристов, но попасть туда путешественникам не так легко, сообщает АТОР.Туристам Корея будет доступна, но правила въезда для разных категорий отличаются в зависимости от статуса вакцинации. Так, с 1 апреля привитым путешественникам проходить карантин не придется.На первых порах воспользоваться нововведениями смогут только туристы с одобренными ВОЗ вакцинами, а также прошедшие ревакцинацию (третья доза). Остальным придется проходить недельный карантин за свой счет.Для въезда в Корею российским туристам, независимо от статуса вакцинации, необходимо будет выполнить еще несколько обязательных условий. Во-первых, авторизация в электронной системе для иностранных граждан К-ЕТА. Также нужно сделать ПЦР-тест в течение 72 часов до прибытия в страну, получить справку об отсутствии симптомов коронавируса. По прибытии придется сдать еще один ПЦР-тест. Ожидать его результатов нужно в номере своего отеля.Добраться из Москвы до Сеула можно, например, со стыковкой в узбекском Ташкенте, тариф – 94,9 тысячи рублей на человека в одну сторону. Время в пути – 28 часов 35 минут.
https://ria.ru/20220325/tailand-1780029624.html
https://ria.ru/20220323/yuzhnayakoreya-1779611733.html
россия
узбекистан
абу-даби
южная корея
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148800/80/1488008085_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8596dc1fc7741aad213a6053f72bf1b2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, россия, узбекистан, абу-даби, коронавирус covid-19, туристы, южная корея, куда поехать, куда можно лететь
Эксперты рассказали, какие туристы смогут попасть в Южную Корею
АТОР: Южная Корея отменяет визы для россиян, но попасть в страну смогут не все туристы
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости.
С 1 апреля 2022 года вновь вступает в силу приостановленное на время пандемии соглашение о взаимной отмене визовых требований между республикой Кореей и Россией, и страна открывается для туристов, но попасть туда путешественникам не так легко, сообщает
АТОР.
Туристам Корея будет доступна, но правила въезда для разных категорий отличаются в зависимости от статуса вакцинации. Так, с 1 апреля привитым путешественникам проходить карантин не придется.
На первых порах воспользоваться нововведениями смогут только туристы с одобренными ВОЗ вакцинами, а также прошедшие ревакцинацию (третья доза). Остальным придется проходить недельный карантин за свой счет.
Для въезда в Корею российским туристам, независимо от статуса вакцинации, необходимо будет выполнить еще несколько обязательных условий. Во-первых, авторизация в электронной системе для иностранных граждан К-ЕТА. Также нужно сделать ПЦР-тест в течение 72 часов до прибытия в страну, получить справку об отсутствии симптомов коронавируса.
По прибытии придется сдать еще один ПЦР-тест. Ожидать его результатов нужно в номере своего отеля.
Добраться из Москвы до Сеула можно, например, со стыковкой в узбекском Ташкенте, тариф – 94,9 тысячи рублей на человека в одну сторону. Время в пути – 28 часов 35 минут.