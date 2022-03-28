https://ria.ru/20220328/kompyuter-1780381212.html

Эксперт назвал простые способы ускорить работу компьютера

Эксперт назвал простые способы ускорить работу компьютера - РИА Новости, 28.03.2022

Эксперт назвал простые способы ускорить работу компьютера

Что можно сделать, если ваш компьютер начинает "тормозить", а возможности заменить технику нет, рассказал в интервью радио Sputnik автор, ведущий программы... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T02:10

2022-03-28T02:10

2022-03-28T02:10

технологии

сергей малоземов

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Что можно сделать, если ваш компьютер начинает "тормозить", а возможности заменить технику нет, рассказал в интервью радио Sputnik автор, ведущий программы "Чудо техники" на НТВ Сергей Малоземов.Повысить производительность компьютера без апгрейда и дополнительных затрат можно тремя способами, считает он. Начать "генеральную уборку" устройства Малоземов советует с отключения автозагрузки тех приложений, которыми вы не пользуетесь.Освободить часть ресурсов устройства поможет очистка его памяти от резервных файлов, лишних программ, фотографий и видео, продолжил он. После этой процедуры необходимо удалить содержимое корзины."Скорее всего, окажется, что у вас есть масса ненужных изображений, видео, программ, которыми вы в реальности не пользуетесь. Их можно удалить, а после этого почистить корзину. Еще есть замечательный пункт "очистка памяти", который удаляет все ненужные резервные файлы, обновления Windows, которые вы когда-либо загружали", – добавил Малоземов.Наконец, стоит провести дефрагментацию, то есть оптимизацию памяти устройства. Пункт "оптимизация диска" или "оптимизация памяти" имеется в настройках компьютера, уточнил эксперт."Когда компьютер долго работает, одни и те же "куски" памяти, которые относятся к работе определенных программ, разбросаны по разным частям памяти, и компьютер тратит больше ресурсов, чтобы к ним обратиться, чтобы их задействовать. Процесс, который называется дефрагментацией, собирает воедино и в одно место складывает "куски", которые относятся к определенным задачам", – объяснил Сергей Малоземов в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20211026/windows-1756333155.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

технологии, сергей малоземов