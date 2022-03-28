https://ria.ru/20220328/kompyuter-1780381212.html
Эксперт назвал простые способы ускорить работу компьютера
Эксперт назвал простые способы ускорить работу компьютера - РИА Новости, 28.03.2022
Эксперт назвал простые способы ускорить работу компьютера
Что можно сделать, если ваш компьютер начинает "тормозить", а возможности заменить технику нет, рассказал в интервью радио Sputnik автор, ведущий программы... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T02:10
2022-03-28T02:10
2022-03-28T02:10
технологии
сергей малоземов
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Что можно сделать, если ваш компьютер начинает "тормозить", а возможности заменить технику нет, рассказал в интервью радио Sputnik автор, ведущий программы "Чудо техники" на НТВ Сергей Малоземов.Повысить производительность компьютера без апгрейда и дополнительных затрат можно тремя способами, считает он. Начать "генеральную уборку" устройства Малоземов советует с отключения автозагрузки тех приложений, которыми вы не пользуетесь.Освободить часть ресурсов устройства поможет очистка его памяти от резервных файлов, лишних программ, фотографий и видео, продолжил он. После этой процедуры необходимо удалить содержимое корзины."Скорее всего, окажется, что у вас есть масса ненужных изображений, видео, программ, которыми вы в реальности не пользуетесь. Их можно удалить, а после этого почистить корзину. Еще есть замечательный пункт "очистка памяти", который удаляет все ненужные резервные файлы, обновления Windows, которые вы когда-либо загружали", – добавил Малоземов.Наконец, стоит провести дефрагментацию, то есть оптимизацию памяти устройства. Пункт "оптимизация диска" или "оптимизация памяти" имеется в настройках компьютера, уточнил эксперт."Когда компьютер долго работает, одни и те же "куски" памяти, которые относятся к работе определенных программ, разбросаны по разным частям памяти, и компьютер тратит больше ресурсов, чтобы к ним обратиться, чтобы их задействовать. Процесс, который называется дефрагментацией, собирает воедино и в одно место складывает "куски", которые относятся к определенным задачам", – объяснил Сергей Малоземов в интервью радио Sputnik.
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технологии, сергей малоземов
Эксперт назвал простые способы ускорить работу компьютера
Эксперт Малоземов: надо отключить загрузку ряда приложений для ускорения работы компьютера
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости.
Что можно сделать, если ваш компьютер начинает "тормозить", а возможности заменить технику нет, рассказал
в интервью радио Sputnik автор, ведущий программы "Чудо техники" на НТВ Сергей Малоземов.
Повысить производительность компьютера без апгрейда и дополнительных затрат можно тремя способами, считает он. Начать "генеральную уборку" устройства Малоземов советует с отключения автозагрузки тех приложений, которыми вы не пользуетесь.
"Первым делом можно зайти в пункт настроек, который называется "автозагрузка". Это список тех приложений, которые запускаются одновременно со стартом компьютера. Если посмотреть список, выяснится, что далеко не все из того, что сразу начинает работать, вам на самом деле нужно. Многие программы во время установки включают себя в список автозагрузки и в фоновом режиме начинают работать, подъедая дефицитные ресурсы компьютера", – отметил эксперт.
Освободить часть ресурсов устройства поможет очистка его памяти от резервных файлов, лишних программ, фотографий и видео, продолжил он. После этой процедуры необходимо удалить содержимое корзины.
"Скорее всего, окажется, что у вас есть масса ненужных изображений, видео, программ, которыми вы в реальности не пользуетесь. Их можно удалить, а после этого почистить корзину. Еще есть замечательный пункт "очистка памяти", который удаляет все ненужные резервные файлы, обновления Windows, которые вы когда-либо загружали", – добавил Малоземов.
Наконец, стоит провести дефрагментацию, то есть оптимизацию памяти устройства. Пункт "оптимизация диска" или "оптимизация памяти" имеется в настройках компьютера, уточнил эксперт.
"Когда компьютер долго работает, одни и те же "куски" памяти, которые относятся к работе определенных программ, разбросаны по разным частям памяти, и компьютер тратит больше ресурсов, чтобы к ним обратиться, чтобы их задействовать. Процесс, который называется дефрагментацией, собирает воедино и в одно место складывает "куски", которые относятся к определенным задачам", – объяснил Сергей Малоземов
в интервью радио Sputnik.