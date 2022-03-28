https://ria.ru/20220328/kndr-1780378437.html

Ким Чен Ын заявил, что КНДР продолжит развивать наступательные вооружения

Ким Чен Ын заявил, что КНДР продолжит развивать наступательные вооружения - РИА Новости, 28.03.2022

Ким Чен Ын заявил, что КНДР продолжит развивать наступательные вооружения

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея продолжит развивать наступательные вооружения, передает агентство Ренхап со ссылкой на северокорейские СМИ. РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T00:26

2022-03-28T00:26

2022-03-28T05:44

в мире

кндр (северная корея)

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея продолжит развивать наступательные вооружения, передает агентство Ренхап со ссылкой на северокорейские СМИ.Ким Чен Ын выступил с комментарием во время фотосессии с учеными и чиновниками, благодаря котором состоялся "успешный испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты нового типа "Хвасон-17", отметило агентство ЦТАК.КНДР 24 марта провела 12-й ракетный пуск с начала этого года. Пхеньян подтвердил, что провел тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17". Минобороны Японии считает, что при обычной траектории дальность полета ракеты могла бы составить 15 тысяч километров, что является достаточным для покрытия всей территории США.

https://ria.ru/20220325/koreya-1780185916.html

кндр (северная корея)

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Максим Горбачев

в мире, кндр (северная корея)