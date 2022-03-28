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Ким Чен Ын заявил, что КНДР продолжит развивать наступательные вооружения - РИА Новости, 28.03.2022
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Ким Чен Ын заявил, что КНДР продолжит развивать наступательные вооружения
Ким Чен Ын заявил, что КНДР продолжит развивать наступательные вооружения - РИА Новости, 28.03.2022
Ким Чен Ын заявил, что КНДР продолжит развивать наступательные вооружения
Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея продолжит развивать наступательные вооружения, передает агентство Ренхап со ссылкой на северокорейские СМИ. РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T00:26
2022-03-28T05:44
в мире
кндр (северная корея)
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея продолжит развивать наступательные вооружения, передает агентство Ренхап со ссылкой на северокорейские СМИ.Ким Чен Ын выступил с комментарием во время фотосессии с учеными и чиновниками, благодаря котором состоялся "успешный испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты нового типа "Хвасон-17", отметило агентство ЦТАК.КНДР 24 марта провела 12-й ракетный пуск с начала этого года. Пхеньян подтвердил, что провел тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17". Минобороны Японии считает, что при обычной траектории дальность полета ракеты могла бы составить 15 тысяч километров, что является достаточным для покрытия всей территории США.
https://ria.ru/20220325/koreya-1780185916.html
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в мире, кндр (северная корея)
00:26 28.03.2022 (обновлено: 05:44 28.03.2022)
 
Ким Чен Ын заявил, что КНДР продолжит развивать наступательные вооружения

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян продолжит развивать наступательные вооружения

© REUTERS / KCNAСеверокорейский лидер Ким Чен Ын во время испытаний межконтинентальной баллистической ракеты
Северокорейский лидер Ким Чен Ын во время испытаний межконтинентальной баллистической ракеты - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© REUTERS / KCNA
Северокорейский лидер Ким Чен Ын во время испытаний межконтинентальной баллистической ракеты
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея продолжит развивать наступательные вооружения, передает агентство Ренхап со ссылкой на северокорейские СМИ.

"Мы продолжим достижение цели укрепления потенциала национальной обороны, разработки более мощных ударных средств для оснащения ими нашей Народной армии", - сказал он.

Ким Чен Ын выступил с комментарием во время фотосессии с учеными и чиновниками, благодаря котором состоялся "успешный испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты нового типа "Хвасон-17", отметило агентство ЦТАК.
КНДР 24 марта провела 12-й ракетный пуск с начала этого года. Пхеньян подтвердил, что провел тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17". Минобороны Японии считает, что при обычной траектории дальность полета ракеты могла бы составить 15 тысяч километров, что является достаточным для покрытия всей территории США.
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