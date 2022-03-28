https://ria.ru/20220328/kitay-1780428034.html

Лавров назвал отношения России и Китая лучшими за всю историю

Лавров назвал отношения России и Китая лучшими за всю историю - РИА Новости, 28.03.2022

Лавров назвал отношения России и Китая лучшими за всю историю

Отношения России с Китаем лучшие за всю историю, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T11:52

2022-03-28T11:52

2022-03-28T12:04

россия

китай

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584427968_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9614da8d323d1eb039012b5a8d80181b.jpg

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Отношения России с Китаем лучшие за всю историю, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."С Китаем у нас отношения лучшие за всю историю их существования, у нас развивается особое привилегированное партнерство с Индией", - сказал Лавров в интервью сербским СМИ.Лавров также добавил, что РФ активно взаимодействует с ШОС и АСЕАН.

https://ria.ru/20220326/nato-1780236752.html

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, китай, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров