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Лавров назвал отношения России и Китая лучшими за всю историю - РИА Новости, 28.03.2022
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Лавров назвал отношения России и Китая лучшими за всю историю
Лавров назвал отношения России и Китая лучшими за всю историю - РИА Новости, 28.03.2022
Лавров назвал отношения России и Китая лучшими за всю историю
Отношения России с Китаем лучшие за всю историю, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T11:52
2022-03-28T12:04
россия
китай
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Отношения России с Китаем лучшие за всю историю, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."С Китаем у нас отношения лучшие за всю историю их существования, у нас развивается особое привилегированное партнерство с Индией", - сказал Лавров в интервью сербским СМИ.Лавров также добавил, что РФ активно взаимодействует с ШОС и АСЕАН.
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китай
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россия, китай, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров
11:52 28.03.2022 (обновлено: 12:04 28.03.2022)
 
Лавров назвал отношения России и Китая лучшими за всю историю

Глава МИД Лавров назвал отношения России и Китая лучшими за всю историю

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине
Государственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Государственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Отношения России с Китаем лучшие за всю историю, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Китаем у нас отношения лучшие за всю историю их существования, у нас развивается особое привилегированное партнерство с Индией", - сказал Лавров в интервью сербским СМИ.
Лавров также добавил, что РФ активно взаимодействует с ШОС и АСЕАН.
Участники саммита в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
26 марта, 14:41
В Китае ответили на претензии НАТО по России и Украине
 
РоссияКитайВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей Лавров
 
 
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