https://ria.ru/20220328/kitay-1780428034.html
Лавров назвал отношения России и Китая лучшими за всю историю
Лавров назвал отношения России и Китая лучшими за всю историю - РИА Новости, 28.03.2022
Лавров назвал отношения России и Китая лучшими за всю историю
Отношения России с Китаем лучшие за всю историю, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T11:52
2022-03-28T11:52
2022-03-28T12:04
россия
китай
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Отношения России с Китаем лучшие за всю историю, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."С Китаем у нас отношения лучшие за всю историю их существования, у нас развивается особое привилегированное партнерство с Индией", - сказал Лавров в интервью сербским СМИ.Лавров также добавил, что РФ активно взаимодействует с ШОС и АСЕАН.
https://ria.ru/20220326/nato-1780236752.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров
11:52 28.03.2022 (обновлено: 12:04 28.03.2022)
Лавров назвал отношения России и Китая лучшими за всю историю
Глава МИД Лавров назвал отношения России и Китая лучшими за всю историю