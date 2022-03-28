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Во Франции назвали козырный ход Путина в экономической битве с Западом

Во Франции назвали козырный ход Путина в экономической битве с Западом - РИА Новости, 28.03.2022

Во Франции назвали козырный ход Путина в экономической битве с Западом

Обозреватель французской газеты Marianne Матиас Тепо назвал расчеты за российский газ в рублях "козырным ходом" президента Владимира Путина. РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T23:05

2022-03-28T23:05

2022-03-28T23:10

экономика

россия

сша

центральный банк рф (цб рф)

евросоюз

рубль

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Обозреватель французской газеты Marianne Матиас Тепо назвал расчеты за российский газ в рублях "козырным ходом" президента Владимира Путина.Журналист отметил, что, несмотря на жесткие санкции, рубль не обвалился, как ожидали в США и Европе."Как такое возможно?" — задался вопросом Тепо.Во-первых, Россия ввела контроль за потоками капиталов, предотвратив вывод валюты за границу. Затем ЦБ поднял ключевую ставку до 20 процентов, чтобы привлечь внимание международных инвесторов к рублю. Эти меры позволили стабилизировать национальную денежную единицу, говорится в статье.По словам колумниста, Москва преуспела уже сразу после объявления этой меры, поскольку рубль подрос на десять процентов.Россия начала 24 февраля специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ западные страны объявили о новых санкциях в отношении Москвы, которые направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к такому сценарию и продолжат выполнять социальные обязательства.

https://ria.ru/20220328/shok-1780494103.html

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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Игорь Тоноян

экономика, россия, сша, центральный банк рф (цб рф), евросоюз, рубль