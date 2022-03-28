https://ria.ru/20220328/khleb-1780481254.html

Крупные производители введут мораторий на повышение цен на хлеб

Крупные производители введут мораторий на повышение цен на хлеб - РИА Новости, 28.03.2022

Крупные производители введут мораторий на повышение цен на хлеб

Цены на хлеб в России зафиксируют до конца года, сообщила пресс-служба вице-премьера Виктории Абрамченко по итогам совещания с регионами и бизнесом. РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T15:05

2022-03-28T15:05

2022-03-28T16:14

экономика

михаил мишустин

россия

виктория абрамченко

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Цены на хлеб в России зафиксируют до конца года, сообщила пресс-служба вице-премьера Виктории Абрамченко по итогам совещания с регионами и бизнесом.Абрамченко пояснила, что на эти цели правительство уже выделило 2,5 миллиарда рублей."Это позволит запустить механизм моратория на повышение цен на хлеб. Благодаря федеральным и региональным субсидиям производители смогут зафиксировать цены на уровне начала или середины марта 2022 года и не допустить их роста до конца года", — приводит пресс-служба слова вице-премьера.Средства уже дошли до регионов, поэтому предприятия смогут получить финансирование и зафиксировать цены уже в ближайшее время.В целом участники совещания считают, что хлебопекарная отрасль в России работает стабильно, задержек поставок или предпосылок для снижения производства не наблюдается.Кроме того, Абрамченко отметила, что переработчики сельхозсырья обеспечивают страну основными продовольственными товарами и поводов для дефицита нет. Тем не менее, добавила вице-премьер, нужно вести планомерную работу, чтобы не допустить скачкообразного роста цен на продовольствие.Для этого она поручила Минпромторгу проработать с торговыми сетями обнуление наценки на социально значимые виды хлеба: белый и черный."В текущей ситуации важно поддержать людей и обеспечить на полках магазинов социально значимые товары с минимальной наценкой. Дополнительно для двух видов социально значимого хлеба предлагается добровольное обнуление наценки торговых сетей, а также сокращение отсрочки платежей до одного дня", — заявила вице-премьер.Одиннадцатого марта премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 2,5 миллиарда рублей на поддержку отечественных хлебопеков. Эти деньги предназначены для компенсации некоторых затрат предприятий на производство и реализацию продукции.В частности, размер возмещения увеличится с нынешних двух до двух с половиной тысяч рублей за тонну хлеба и хлебобулочных изделий с коротким сроком хранения. При этом предприятия, получившие компенсацию, должны будут, как и прежде, выполнить требования по фиксации цен.

https://ria.ru/20220328/sakhar-1780460139.html

https://ria.ru/20220325/noutbuki-1780049516.html

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, михаил мишустин, россия, виктория абрамченко, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)