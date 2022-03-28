https://ria.ru/20220328/kharkov-1780414339.html
В ЛНР опровергли информацию о контрнаступлении ВСУ в Харькове
В ЛНР опровергли информацию о контрнаступлении ВСУ в Харькове - РИА Новости, 28.03.2022
В ЛНР опровергли информацию о контрнаступлении ВСУ в Харькове
Помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев опроверг информацию о контрнаступлении украинских войск в Харьковской области. РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T10:48
2022-03-28T10:48
2022-03-28T10:57
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
харьковская область
луганская народная республика
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев опроверг информацию о контрнаступлении украинских войск в Харьковской области."Насколько я владею оперативной информацией, это все ложь", - прокомментировал он информацию о контрнаступлении в Харьковской области в эфире Первого канала.
https://ria.ru/20220325/voennye-1780097541.html
харьковская область
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьковская область, луганская народная республика
10:48 28.03.2022 (обновлено: 10:57 28.03.2022)
В ЛНР опровергли информацию о контрнаступлении ВСУ в Харькове
Помощник министра внутренних дел ЛНР опроверг информацию о контрнаступлении ВСУ в Харькове