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В ЛНР опровергли информацию о контрнаступлении ВСУ в Харькове - РИА Новости, 28.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220328/kharkov-1780414339.html
В ЛНР опровергли информацию о контрнаступлении ВСУ в Харькове
В ЛНР опровергли информацию о контрнаступлении ВСУ в Харькове - РИА Новости, 28.03.2022
В ЛНР опровергли информацию о контрнаступлении ВСУ в Харькове
Помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев опроверг информацию о контрнаступлении украинских войск в Харьковской области. РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T10:48
2022-03-28T10:57
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
харьковская область
луганская народная республика
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев опроверг информацию о контрнаступлении украинских войск в Харьковской области."Насколько я владею оперативной информацией, это все ложь", - прокомментировал он информацию о контрнаступлении в Харьковской области в эфире Первого канала.
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харьковская область
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Дарья Буймова
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в мире, харьковская область, луганская народная республика
10:48 28.03.2022 (обновлено: 10:57 28.03.2022)
 
В ЛНР опровергли информацию о контрнаступлении ВСУ в Харькове

Помощник министра внутренних дел ЛНР опроверг информацию о контрнаступлении ВСУ в Харькове

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные в Киеве
Украинские военные в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев опроверг информацию о контрнаступлении украинских войск в Харьковской области.
"Насколько я владею оперативной информацией, это все ложь", - прокомментировал он информацию о контрнаступлении в Харьковской области в эфире Первого канала.
Военнослужащий ВС РФ у зенитного ракетно-пушечного комплекса Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
25 марта, 16:05
Генштаб: ВС России заблокировали Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев
 
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