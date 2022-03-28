https://ria.ru/20220328/kharkov-1780414339.html

В ЛНР опровергли информацию о контрнаступлении ВСУ в Харькове

В ЛНР опровергли информацию о контрнаступлении ВСУ в Харькове - РИА Новости, 28.03.2022

В ЛНР опровергли информацию о контрнаступлении ВСУ в Харькове

Помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев опроверг информацию о контрнаступлении украинских войск в Харьковской области. РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T10:48

2022-03-28T10:48

2022-03-28T10:57

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

харьковская область

луганская народная республика

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев опроверг информацию о контрнаступлении украинских войск в Харьковской области."Насколько я владею оперативной информацией, это все ложь", - прокомментировал он информацию о контрнаступлении в Харьковской области в эфире Первого канала.

https://ria.ru/20220325/voennye-1780097541.html

харьковская область

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, харьковская область, луганская народная республика