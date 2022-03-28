https://ria.ru/20220328/khakery-1780504316.html

Хакеры Anonymous выдали открытые данные за "взлом" Банка России

Хакеры Anonymous выдали открытые данные за "взлом" Банка России - РИА Новости, 28.03.2022

Хакеры Anonymous выдали открытые данные за "взлом" Банка России

Группа хакеров Anonymous опубликовала якобы украденные у Банка России "секреты": ими оказались доступные на сайте регулятора отчетности кредитных организаций и... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T16:13

2022-03-28T16:13

2022-03-28T16:13

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Группа хакеров Anonymous опубликовала якобы украденные у Банка России "секреты": ими оказались доступные на сайте регулятора отчетности кредитных организаций и открытая статистика по финансовым потокам и различным отраслям экономики, следует из анализа РИА Новости опубликованных данных.Хакеры на прошлой неделе в Twitter заявили об успешном взломе базы данных Центрального банка России. Тогда утверждалось, что более 35 тысяч секретных файлов будут опубликованы в течение 48 часов. Банк России позже опроверг взлом своих информационных систем. Однако в пятницу вечером группа выполнила свою угрозу, опубликовав "утечку данных из ЦБ РФ на 28 гигабайтов". РИА Новости разбиралось, есть ли там экономические "секреты" России.Всего группа опубликовала 10 папок с документами. Согласно анализу агентства, большинство файлов за некоторыми исключениями содержат старую информацию до 2018 года. Файлы представлены на английском и русском языках. Все изученные агентством документы из опубликованного архива есть в открытом доступе на сайте ЦБ.Большая часть опубликованных документов – это финансовые отчетности банков, при этом некоторые кредитные организации, чьи отчеты находятся в архиве, уже потеряли лицензию. Также встречаются аудиторские заключения и различные пояснения к отчетностям, которые обычно "подшиваются" к финальному варианту документа. Документы в названии имеют от одной до четырех цифр, которые чаще всего обозначают регистрационный номер банка-владельца файла. Эту информацию можно получить на сайтах самих кредитных организаций и на страницах банков на сайте ЦБ.Базы также содержат файлы в виде таблиц с различными формами отчетности банков по РСБУ, которые публиковались в открытом доступе до решения ЦБ "закрыть" их, начиная с информации за февраль. Однако на сайте регулятора по-прежнему доступны эти отчетности кредитных организаций на 1 февраля. Есть в опубликованной базе и устаревшие данные с владельцами банков – самые актуальные файлы датированы осенью 2018 года. При этом ЦБ в марте 2022 года скрыл информацию о владельцах финансовых организаций. Также встречаются различные реестры финансовых организаций и информационные сообщения регулятора.В базах достаточно много документов с экономической статистикой за разные временные промежутки. Здесь есть данные о международных резервах, трансграничных денежных переводах, прямых иностранных инвестициях, платежном балансе, экспортно-импортных операциях и так далее. Самые "свежие" документы из этой группы датируются 1 октября 2021 года. Названия документов содержат сокращенное название финансового показателя и дату. Данная информация для изучения в более систематизированном виде доступна на сайте ЦБ в разделе "статистика" на русском и английском языках.Часть документов формата "txt" содержит HTML-коды, которые используются для оформления сайтов. Вероятно, эти файлы были получены при копировании открытых кодов разработки сайта, однако установить, какой это сайт, не представляется возможным. Также есть несколько картинок: чаще всего это скриншоты отдельных фрагментов сайта ЦБ – цифры, названия документов или кусочки интерактивного представления статистических данных.

https://ria.ru/20220301/khakery-1775896294.html

https://ria.ru/20220302/sputniki-1775974868.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), санкции в отношении россии