В Удмуртии полицейский избил подростка, задержанного за пьяное вождение
В Удмуртии возбудили дело против полицейского, избившего подростка за пьяное вождение
Автомобиль следственного комитета
УФА, 28 мар – РИА Новости. Следственные органы Удмуртии возбудили уголовное дело против полицейского, который избил задержанного за пьяное вождение 16-летнего подростка, сообщили в СУСК РФ по региону.
Ряд Telegram-каналов ранее сообщили, что в удмуртском селе Бабино сотрудник ДПС избил школьника, задержанного за вождение автомобиля без номеров и в состоянии алкогольного опьянения. Сообщается, что у 16-летнего подростка диагностировали разрыв селезенки.
В СУСК РФ по Удмуртии в понедельник сообщили, что инцидент произошел еще 12 января 2022 года в Завьяловском районе. "Сотрудники ДПС обнаружили автомобиль ВАЗ-2107 без госномеров, водитель которого при виде приближающего патруля резко увеличил скорость и попытался скрыться. Сотрудники ГИБДД организовали преследование данного автомобиля. После его остановки один из полицейских применил в отношении находившегося там 16-летнего местного жителя физическую силу", - говорится в сообщении.
Следователи возбудили в отношении полицейского, применившего физическую силу к подростку, возбудили уголовное дело по статье УК РФ "превышение должностных полномочий с применением насилия. Правоохранитель находится под домашним арестом.
В пресс-службе МВД по Удмуртии РИА Новости рассказали, что "собранные оперативно-розыскной частью собственной безопасности МВД по Удмуртской Республике материалы по факту применения сотрудником чрезмерной физической силы переданы в следственные органы, которыми принято процессуальное решение". "При подтверждении вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесёт наказание в соответствии с законодательством", - пояснили агентству в региональной полиции.
17 июня 2021, 10:34Глава ГИБДД поддержал идею вернуть в школы уроки вождения