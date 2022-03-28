https://ria.ru/20220328/izbienie-1780426883.html

В Удмуртии полицейский избил подростка, задержанного за пьяное вождение

В Удмуртии полицейский избил подростка, задержанного за пьяное вождение - РИА Новости, 28.03.2022

В Удмуртии полицейский избил подростка, задержанного за пьяное вождение

Следственные органы Удмуртии возбудили уголовное дело против полицейского, который избил задержанного за пьяное вождение 16-летнего подростка, сообщили в СУСК... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T11:46

2022-03-28T11:46

2022-03-28T11:46

происшествия

россия

удмуртская республика (удмуртия)

завьяловский район

следственный комитет россии (ск рф)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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УФА, 28 мар – РИА Новости. Следственные органы Удмуртии возбудили уголовное дело против полицейского, который избил задержанного за пьяное вождение 16-летнего подростка, сообщили в СУСК РФ по региону.Ряд Telegram-каналов ранее сообщили, что в удмуртском селе Бабино сотрудник ДПС избил школьника, задержанного за вождение автомобиля без номеров и в состоянии алкогольного опьянения. Сообщается, что у 16-летнего подростка диагностировали разрыв селезенки.В СУСК РФ по Удмуртии в понедельник сообщили, что инцидент произошел еще 12 января 2022 года в Завьяловском районе. "Сотрудники ДПС обнаружили автомобиль ВАЗ-2107 без госномеров, водитель которого при виде приближающего патруля резко увеличил скорость и попытался скрыться. Сотрудники ГИБДД организовали преследование данного автомобиля. После его остановки один из полицейских применил в отношении находившегося там 16-летнего местного жителя физическую силу", - говорится в сообщении.Следователи возбудили в отношении полицейского, применившего физическую силу к подростку, возбудили уголовное дело по статье УК РФ "превышение должностных полномочий с применением насилия. Правоохранитель находится под домашним арестом.В пресс-службе МВД по Удмуртии РИА Новости рассказали, что "собранные оперативно-розыскной частью собственной безопасности МВД по Удмуртской Республике материалы по факту применения сотрудником чрезмерной физической силы переданы в следственные органы, которыми принято процессуальное решение". "При подтверждении вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесёт наказание в соответствии с законодательством", - пояснили агентству в региональной полиции.

https://ria.ru/20220315/ugon-1778307203.html

https://ria.ru/20210617/vozhdenie-1737353583.html

россия

удмуртская республика (удмуртия)

завьяловский район

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, удмуртская республика (удмуртия), завьяловский район, следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии)