https://ria.ru/20220328/intervyu-1780435675.html
В Кремле прокомментировали предупреждение РКН об интервью Зеленского
В Кремле прокомментировали предупреждение РКН об интервью Зеленского - РИА Новости, 28.03.2022
В Кремле прокомментировали предупреждение РКН об интервью Зеленского
Роскомнадзор будет оценивать содержание интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским, которое взяли ряд СМИ, на предмет соответствия законам РФ, важно не РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T12:23
2022-03-28T12:23
2022-03-28T12:29
обострение ситуации в днр и лнр
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
владимир зеленский
украина
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Роскомнадзор будет оценивать содержание интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским, которое взяли ряд СМИ, на предмет соответствия законам РФ, важно не публиковать информацию, нарушающую законы, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее Роскомнадзор обратился к ряду СМИ и заявил о необходимости отказаться от публикации интервью с Зеленским. Сообщается, что в отношении средств массовой информации, взявших интервью, начата проверка для определения степени ответственности и приятия мер реагирования."Насколько я понимаю, Роскомнадзор будет оценивать содержание этого интервью на предмет соответствия нашему законодательству. Собственно, связано просто, наверное, с необходимостью этой оценки ", - сообщил Песков, комментируя предупреждение РКН к ряду СМИ.Отвечая на уточнение, чего Роскомнадзор или власти боятся в этом интервью, Песков подчеркнул, что "не боятся, есть действующие законы, и очень важно не публиковать какой-то информации, которая бы приравнивалась к нарушению этих законов".Он отметил, что такой информацией могут быть как сообщения в СМИ, так и интервью. Песков добавил, что сам с интервью еще не ознакомился."Нет, пока нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20220328/rusofobiya-1780432529.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), владимир зеленский, украина, дмитрий песков, общество
12:23 28.03.2022 (обновлено: 12:29 28.03.2022)
В Кремле прокомментировали предупреждение РКН об интервью Зеленского
Песков объяснил, почему Роскомнадзор вынес предупреждение об интервью Зеленского
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Роскомнадзор будет оценивать содержание интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским, которое взяли ряд СМИ, на предмет соответствия законам РФ, важно не публиковать информацию, нарушающую законы, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее Роскомнадзор
обратился к ряду СМИ и заявил о необходимости отказаться от публикации интервью с Зеленским. Сообщается, что в отношении средств массовой информации, взявших интервью, начата проверка для определения степени ответственности и приятия мер реагирования.
"Насколько я понимаю, Роскомнадзор будет оценивать содержание этого интервью на предмет соответствия нашему законодательству. Собственно, связано просто, наверное, с необходимостью этой оценки ", - сообщил Песков, комментируя предупреждение РКН к ряду СМИ.
Отвечая на уточнение, чего Роскомнадзор или власти боятся в этом интервью, Песков подчеркнул, что "не боятся, есть действующие законы, и очень важно не публиковать какой-то информации, которая бы приравнивалась к нарушению этих законов".
Он отметил, что такой информацией могут быть как сообщения в СМИ, так и интервью. Песков добавил, что сам с интервью еще не ознакомился.
"Нет, пока нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.