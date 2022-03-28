https://ria.ru/20220328/intervyu-1780435675.html

В Кремле прокомментировали предупреждение РКН об интервью Зеленского

В Кремле прокомментировали предупреждение РКН об интервью Зеленского - РИА Новости, 28.03.2022

В Кремле прокомментировали предупреждение РКН об интервью Зеленского

Роскомнадзор будет оценивать содержание интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским, которое взяли ряд СМИ, на предмет соответствия законам РФ, важно не РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T12:23

2022-03-28T12:23

2022-03-28T12:29

обострение ситуации в днр и лнр

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

владимир зеленский

украина

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Роскомнадзор будет оценивать содержание интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским, которое взяли ряд СМИ, на предмет соответствия законам РФ, важно не публиковать информацию, нарушающую законы, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее Роскомнадзор обратился к ряду СМИ и заявил о необходимости отказаться от публикации интервью с Зеленским. Сообщается, что в отношении средств массовой информации, взявших интервью, начата проверка для определения степени ответственности и приятия мер реагирования."Насколько я понимаю, Роскомнадзор будет оценивать содержание этого интервью на предмет соответствия нашему законодательству. Собственно, связано просто, наверное, с необходимостью этой оценки ", - сообщил Песков, комментируя предупреждение РКН к ряду СМИ.Отвечая на уточнение, чего Роскомнадзор или власти боятся в этом интервью, Песков подчеркнул, что "не боятся, есть действующие законы, и очень важно не публиковать какой-то информации, которая бы приравнивалась к нарушению этих законов".Он отметил, что такой информацией могут быть как сообщения в СМИ, так и интервью. Песков добавил, что сам с интервью еще не ознакомился."Нет, пока нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20220328/rusofobiya-1780432529.html

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Влада Копылова

россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), владимир зеленский, украина, дмитрий песков, общество