https://ria.ru/20220328/instagram-1780424070.html
Россиян не накажут за использование Facebook* и Instagram*
Россиян не накажут за использование Facebook* и Instagram* - РИА Новости, 28.03.2022
Россиян не накажут за использование Facebook* и Instagram*
Тверской суд Москвы при вынесении решения о запрете компании Meta* в РФ за экстремизм указал, что россияне могут без риска быть привлеченными к ответственности... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T11:34
2022-03-28T11:34
2022-03-28T15:46
технологии
россия
facebook
meta (метавселенная)
instagram
культура
стиль жизни
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773649396_0:107:2000:1232_1920x0_80_0_0_1a5b428317aededdd7d9e9242070264f.jpg
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Тверской суд Москвы при вынесении решения о запрете компании Meta* в РФ за экстремизм указал, что россияне могут без риска быть привлеченными к ответственности продолжать пользоваться Facebook* и Instagram*, следует из опубликованного текста постановления."Данные меры судебной защиты не ограничивают действий по использованию программных продуктов компании Meta* физических и юридических лиц, не принимающих участие в запрещенной законом деятельности", - указал суд.Тверской суд Москвы на прошлой неделе назад запретил в России Facebook* и Instagram* (принадлежат Meta*) за экстремистскую деятельность. На заседании представитель подавшей иск Генпрокуратуры отмечал, что российских пользователей Facebook* и Instagram* не будут наказывать за обход блокировок.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20220323/vpn-1779547622.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773649396_223:0:2000:1333_1920x0_80_0_0_29588fea000f666063da10e998647646.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, facebook, meta (метавселенная), instagram, стиль жизни
11:34 28.03.2022 (обновлено: 15:46 28.03.2022)
Россиян не накажут за использование Facebook* и Instagram*
Тверской суд Москвы: россияне могут безнаказанно пользоваться Facebook* и Instagram*
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Тверской суд Москвы при вынесении решения о запрете компании Meta* в РФ за экстремизм указал, что россияне могут без риска быть привлеченными к ответственности продолжать пользоваться Facebook* и Instagram*, следует из опубликованного текста постановления.
"Данные меры судебной защиты не ограничивают действий по использованию программных продуктов компании Meta* физических и юридических лиц, не принимающих участие в запрещенной законом деятельности", - указал суд.
Тверской суд Москвы
на прошлой неделе назад запретил в России Facebook
* и Instagram* (принадлежат Meta*) за экстремистскую деятельность. На заседании представитель подавшей иск Генпрокуратуры
отмечал, что российских пользователей Facebook* и Instagram* не будут наказывать за обход блокировок.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.