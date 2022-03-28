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Россиян не накажут за использование Facebook* и Instagram* - РИА Новости, 28.03.2022
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Культура
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Россиян не накажут за использование Facebook* и Instagram*
Россиян не накажут за использование Facebook* и Instagram* - РИА Новости, 28.03.2022
Россиян не накажут за использование Facebook* и Instagram*
Тверской суд Москвы при вынесении решения о запрете компании Meta* в РФ за экстремизм указал, что россияне могут без риска быть привлеченными к ответственности... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T11:34
2022-03-28T15:46
технологии
россия
facebook
meta (метавселенная)
instagram
культура
стиль жизни
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Тверской суд Москвы при вынесении решения о запрете компании Meta* в РФ за экстремизм указал, что россияне могут без риска быть привлеченными к ответственности продолжать пользоваться Facebook* и Instagram*, следует из опубликованного текста постановления."Данные меры судебной защиты не ограничивают действий по использованию программных продуктов компании Meta* физических и юридических лиц, не принимающих участие в запрещенной законом деятельности", - указал суд.Тверской суд Москвы на прошлой неделе назад запретил в России Facebook* и Instagram* (принадлежат Meta*) за экстремистскую деятельность. На заседании представитель подавшей иск Генпрокуратуры отмечал, что российских пользователей Facebook* и Instagram* не будут наказывать за обход блокировок.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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технологии, россия, facebook, meta (метавселенная), instagram, стиль жизни
11:34 28.03.2022 (обновлено: 15:46 28.03.2022)
 
Россиян не накажут за использование Facebook* и Instagram*

Тверской суд Москвы: россияне могут безнаказанно пользоваться Facebook* и Instagram*

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Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
CC0 / /
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Тверской суд Москвы при вынесении решения о запрете компании Meta* в РФ за экстремизм указал, что россияне могут без риска быть привлеченными к ответственности продолжать пользоваться Facebook* и Instagram*, следует из опубликованного текста постановления.
"Данные меры судебной защиты не ограничивают действий по использованию программных продуктов компании Meta* физических и юридических лиц, не принимающих участие в запрещенной законом деятельности", - указал суд.
Тверской суд Москвы на прошлой неделе назад запретил в России Facebook* и Instagram* (принадлежат Meta*) за экстремистскую деятельность. На заседании представитель подавшей иск Генпрокуратуры отмечал, что российских пользователей Facebook* и Instagram* не будут наказывать за обход блокировок.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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