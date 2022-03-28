https://ria.ru/20220328/instagram-1780424070.html

Россиян не накажут за использование Facebook* и Instagram*

Россиян не накажут за использование Facebook* и Instagram* - РИА Новости, 28.03.2022

Россиян не накажут за использование Facebook* и Instagram*

Тверской суд Москвы при вынесении решения о запрете компании Meta* в РФ за экстремизм указал, что россияне могут без риска быть привлеченными к ответственности... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T11:34

2022-03-28T11:34

2022-03-28T15:46

технологии

россия

facebook

meta (метавселенная)

instagram

культура

стиль жизни

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Тверской суд Москвы при вынесении решения о запрете компании Meta* в РФ за экстремизм указал, что россияне могут без риска быть привлеченными к ответственности продолжать пользоваться Facebook* и Instagram*, следует из опубликованного текста постановления."Данные меры судебной защиты не ограничивают действий по использованию программных продуктов компании Meta* физических и юридических лиц, не принимающих участие в запрещенной законом деятельности", - указал суд.Тверской суд Москвы на прошлой неделе назад запретил в России Facebook* и Instagram* (принадлежат Meta*) за экстремистскую деятельность. На заседании представитель подавшей иск Генпрокуратуры отмечал, что российских пользователей Facebook* и Instagram* не будут наказывать за обход блокировок.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20220323/vpn-1779547622.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

технологии, россия, facebook, meta (метавселенная), instagram, стиль жизни