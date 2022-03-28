https://ria.ru/20220328/inoagent-1780449054.html

Минюст внес Deutsche Welle* в реестр СМИ-иноагентов

Минюст внес Deutsche Welle* в реестр СМИ-иноагентов - РИА Новости, 28.03.2022

Минюст внес Deutsche Welle* в реестр СМИ-иноагентов

Deutsche Welle* внесено в список СМИ-иноагентов, сообщается на сайте Минюста РФ. РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T13:08

2022-03-28T13:08

2022-03-28T14:25

министерство юстиции рф (минюст россии)

россия

германия

общество

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Deutsche Welle* внесено в список СМИ-иноагентов, сообщается на сайте Минюста РФ."Двадцать восьмого марта во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации Минюстом России в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включено Deutsche Welle* (Германия, Kurt-Schumacher-Strasse 3, 53113 Bonn)", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что данное решение было принято "на основании документов, поступивших от уполномоченных органов госвласти".Об инициировании этого процесса ранее объявил МИД РФ, аргументировав его прекращением вещания телеканала RT DE в Германии. Корпункт Deutsche Welle* в России, по сообщению министерства, должен быть закрыт. Аккредитации всех сотрудников его российского бюро - уже аннулированы.По закону, СМИ-иноагенты в России должны маркировать свои материалы, предоставлять сведения о составе руководства и расходованию поступающих средств. В случае нарушения этих требований изданию может грозить блокировка.* СМИ, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20220327/intervyu-1780361030.html

россия

германия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

министерство юстиции рф (минюст россии), россия, германия, общество