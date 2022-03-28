13:08 28.03.2022 (обновлено: 14:25 28.03.2022)
Минюст внес Deutsche Welle* в реестр СМИ-иноагентов
Минюст России внес немецкое Deutsche Welle* в реестр СМИ-иноагентов
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание министерства юстиции РФ на Житной улице в Москве
Здание министерства юстиции РФ на Житной улице в Москве
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Deutsche Welle* внесено в список СМИ-иноагентов, сообщается на сайте Минюста РФ.
"Двадцать восьмого марта во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации Минюстом России в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включено Deutsche Welle* (Германия, Kurt-Schumacher-Strasse 3, 53113 Bonn)", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что данное решение было принято "на основании документов, поступивших от уполномоченных органов госвласти".
Об инициировании этого процесса ранее объявил МИД РФ, аргументировав его прекращением вещания телеканала RT DE в Германии. Корпункт Deutsche Welle* в России, по сообщению министерства, должен быть закрыт. Аккредитации всех сотрудников его российского бюро - уже аннулированы.
По закону, СМИ-иноагенты в России должны маркировать свои материалы, предоставлять сведения о составе руководства и расходованию поступающих средств. В случае нарушения этих требований изданию может грозить блокировка.
* СМИ, выполняющее функции иноагента