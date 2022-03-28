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Минпромторг объяснил проект постановления о параллельном импорте - РИА Новости, 28.03.2022
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Минпромторг объяснил проект постановления о параллельном импорте
Минпромторг объяснил проект постановления о параллельном импорте - РИА Новости, 28.03.2022
Минпромторг объяснил проект постановления о параллельном импорте
Параллельный импорт - ответственность за который Минпромторг РФ предлагает отменить по определенной группе товаров - не означает легализацию контрафакта, мера... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T11:59
2022-03-28T11:59
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
экономика
россия
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Параллельный импорт - ответственность за который Минпромторг РФ предлагает отменить по определенной группе товаров - не означает легализацию контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок, сообщили РИА Новости в пресс службе министерства."В соответствии с решениями, принятыми правительством Российской Федерации, Минпромторгом России разработан проект постановления, предусматривающий отмену ответственности для параллельного импорта продукции по определенной номенклатуре продукции. При этом перечень продукции будет утверждаться Минпромторгом России", - подтвердили в Минпромторге."Важно понимать, что параллельный импорт не означает легализацию контрафакта. Речь идет именно о ввозе оригинальных товаров через альтернативные каналы", - пояснили в министерстве.
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министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика, россия
11:59 28.03.2022
 
Минпромторг объяснил проект постановления о параллельном импорте

Минпромторг: параллельный импорт не означает легализацию контрафакта

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСтеллажи с товарами в распределительном центре
Стеллажи с товарами в распределительном центре - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Стеллажи с товарами в распределительном центре. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Параллельный импорт - ответственность за который Минпромторг РФ предлагает отменить по определенной группе товаров - не означает легализацию контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок, сообщили РИА Новости в пресс службе министерства.
"В соответствии с решениями, принятыми правительством Российской Федерации, Минпромторгом России разработан проект постановления, предусматривающий отмену ответственности для параллельного импорта продукции по определенной номенклатуре продукции. При этом перечень продукции будет утверждаться Минпромторгом России", - подтвердили в Минпромторге.
"Важно понимать, что параллельный импорт не означает легализацию контрафакта. Речь идет именно о ввозе оригинальных товаров через альтернативные каналы", - пояснили в министерстве.
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