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Минпромторг объяснил проект постановления о параллельном импорте
Минпромторг объяснил проект постановления о параллельном импорте - РИА Новости, 28.03.2022
Минпромторг объяснил проект постановления о параллельном импорте
Параллельный импорт - ответственность за который Минпромторг РФ предлагает отменить по определенной группе товаров - не означает легализацию контрафакта, мера... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T11:59
2022-03-28T11:59
2022-03-28T11:59
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
экономика
россия
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Параллельный импорт - ответственность за который Минпромторг РФ предлагает отменить по определенной группе товаров - не означает легализацию контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок, сообщили РИА Новости в пресс службе министерства."В соответствии с решениями, принятыми правительством Российской Федерации, Минпромторгом России разработан проект постановления, предусматривающий отмену ответственности для параллельного импорта продукции по определенной номенклатуре продукции. При этом перечень продукции будет утверждаться Минпромторгом России", - подтвердили в Минпромторге."Важно понимать, что параллельный импорт не означает легализацию контрафакта. Речь идет именно о ввозе оригинальных товаров через альтернативные каналы", - пояснили в министерстве.
https://ria.ru/20220328/gaz-1780406904.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика, россия
Минпромторг объяснил проект постановления о параллельном импорте
Минпромторг: параллельный импорт не означает легализацию контрафакта