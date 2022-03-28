https://ria.ru/20220328/import-1780429717.html

Минпромторг объяснил проект постановления о параллельном импорте

Минпромторг объяснил проект постановления о параллельном импорте - РИА Новости, 28.03.2022

Минпромторг объяснил проект постановления о параллельном импорте

Параллельный импорт - ответственность за который Минпромторг РФ предлагает отменить по определенной группе товаров - не означает легализацию контрафакта, мера... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T11:59

2022-03-28T11:59

2022-03-28T11:59

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

экономика

россия

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Параллельный импорт - ответственность за который Минпромторг РФ предлагает отменить по определенной группе товаров - не означает легализацию контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок, сообщили РИА Новости в пресс службе министерства."В соответствии с решениями, принятыми правительством Российской Федерации, Минпромторгом России разработан проект постановления, предусматривающий отмену ответственности для параллельного импорта продукции по определенной номенклатуре продукции. При этом перечень продукции будет утверждаться Минпромторгом России", - подтвердили в Минпромторге."Важно понимать, что параллельный импорт не означает легализацию контрафакта. Речь идет именно о ввозе оригинальных товаров через альтернативные каналы", - пояснили в министерстве.

https://ria.ru/20220328/gaz-1780406904.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика, россия