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В России отменят ответственность за параллельный импорт продукции - РИА Новости, 28.03.2022
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В России отменят ответственность за параллельный импорт продукции
В России отменят ответственность за параллельный импорт продукции - РИА Новости, 28.03.2022
В России отменят ответственность за параллельный импорт продукции
В России отменят ответственность за параллельный импорт — ввоз товаров без разрешения правообладателя, пишут "Известия" со ссылкой на Минпромторг. РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T09:18
2022-03-28T10:37
экономика
александр калинин
россия
ozon
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
wildberries
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. В России отменят ответственность за параллельный импорт — ввоз товаров без разрешения правообладателя, пишут "Известия" со ссылкой на Минпромторг.В проекте постановления, разработанном ведомством, речь идет об "определенной номенклатуре" продукции. Перечень составят на основании предложений заинтересованных федеральных органов исполнительной власти. В него войдут товары, необходимые для насыщения потребительского рынка.В пресс-службе Федеральной антимонопольной службы "Известиям" сообщили, что обсуждаются предложения распространить параллельный импорт на все товары, лишь за определенными исключениями. За это же выступил глава "Опоры России" Александр Калинин. Он подчеркнул, что такая мера позволит обойти запрет ряда западных компаний на поставки их продукции в Россию.В крупнейших маркетплейсах — Ozon и Wildberries — выступили за полную легализацию параллельного импорта. Предполагается, что это позволит расширить ассортимент и добиться эффекта сдерживания роста цен.В свою очередь, ведущий научный сотрудник лаборатории макроэкономических исследований Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Александр Пахомов указал на риски, которые повлечет отмена ответственности за параллельный импорт. По его словам, в долгосрочной перспективе возрастет количество контрафактных товаров из-за отсутствия должного контроля за оригинальной продукцией со стороны бренда.Сейчас в России предусмотрена ответственность за ввоз продукции с нанесенным на нее товарным знаком без разрешения его правообладателя. В частности, нарушитель должен уничтожить ввозимую партию и выплатить компенсацию правообладателю в размере от 100 тысяч до пять миллионов рублей, рассказал "Известиям" эксперт по внешнеэкономической деятельности BMS Law Firm Никита Матюхов.Дискуссии об отмене ответственности за параллельный импорт стали звучать в России после начала специальной военной операции по демилитаризации Украины и введения обширных экономических санкций со стороны западных стран.
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экономика, александр калинин, россия, ozon, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), wildberries
09:18 28.03.2022 (обновлено: 10:37 28.03.2022)
 
В России отменят ответственность за параллельный импорт продукции

В России отменят ответственность за ввоз товаров без разрешения правообладателя

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкТаможенный пост
Таможенный пост - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. В России отменят ответственность за параллельный импорт — ввоз товаров без разрешения правообладателя, пишут "Известия" со ссылкой на Минпромторг.
В проекте постановления, разработанном ведомством, речь идет об "определенной номенклатуре" продукции. Перечень составят на основании предложений заинтересованных федеральных органов исполнительной власти. В него войдут товары, необходимые для насыщения потребительского рынка.
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26 марта, 14:23
Путин подписал закон, наделяющий организации функциями по поддержке импорта
В пресс-службе Федеральной антимонопольной службы "Известиям" сообщили, что обсуждаются предложения распространить параллельный импорт на все товары, лишь за определенными исключениями. За это же выступил глава "Опоры России" Александр Калинин. Он подчеркнул, что такая мера позволит обойти запрет ряда западных компаний на поставки их продукции в Россию.
В крупнейших маркетплейсах — Ozon и Wildberries — выступили за полную легализацию параллельного импорта. Предполагается, что это позволит расширить ассортимент и добиться эффекта сдерживания роста цен.
В свою очередь, ведущий научный сотрудник лаборатории макроэкономических исследований Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Александр Пахомов указал на риски, которые повлечет отмена ответственности за параллельный импорт. По его словам, в долгосрочной перспективе возрастет количество контрафактных товаров из-за отсутствия должного контроля за оригинальной продукцией со стороны бренда.
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Сейчас в России предусмотрена ответственность за ввоз продукции с нанесенным на нее товарным знаком без разрешения его правообладателя. В частности, нарушитель должен уничтожить ввозимую партию и выплатить компенсацию правообладателю в размере от 100 тысяч до пять миллионов рублей, рассказал "Известиям" эксперт по внешнеэкономической деятельности BMS Law Firm Никита Матюхов.
Дискуссии об отмене ответственности за параллельный импорт стали звучать в России после начала специальной военной операции по демилитаризации Украины и введения обширных экономических санкций со стороны западных стран.
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ЭкономикаАлександр КалининРоссияOzonМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Wildberries
 
 
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