https://ria.ru/20220328/ikonopisets-1780388658.html

Иконописец из США получил вид на жительство в Красноярске

Иконописец из США получил вид на жительство в Красноярске - РИА Новости, 28.03.2022

Иконописец из США получил вид на жительство в Красноярске

Иконописец-старообрядец из Соединенных штатов Америки получил разрешение на временное проживание в Красноярском крае, сообщается на официальном Telegram-канале... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T07:49

2022-03-28T07:49

2022-03-28T07:49

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КРАСНОЯРСК, 28 мар - РИА Новости. Иконописец-старообрядец из Соединенных штатов Америки получил разрешение на временное проживание в Красноярском крае, сообщается на официальном Telegram-канале управления МВД по региону.В ведомстве пояснили, что ранее в полицию обратился 38-летний гражданин США Андрей Басаргин с просьбой оказать ему содействие в оформлении разрешения на временное проживание в Российской Федерации.Басаргин происходит из семьи старообрядцев, проживающих в разных частях света, в том числе Бразилии, Китае и США. Мужчина занимается иконописью и ловом рыбы."Он с большой радостью и воодушевлением воспринял получение разрешения на временное проживание и отметил, что в России чувствует себя в безопасности, а русские люди отличаются большой духовностью и теплотой", - говорится в сообщении ведомства.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

сша, россия, бразилия, общество