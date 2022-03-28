Иконописец из США получил вид на жительство в Красноярске
Иконописец из США Андрей Басаргин получил вид на жительство в Красноярске
© МВД РФ Главное управление по Красноярскому краюИконописец-старообрядец из Соединенных штатов Америки получил разрешение на временное проживание в Красноярском крае
© МВД РФ Главное управление по Красноярскому краю
Иконописец-старообрядец из Соединенных штатов Америки получил разрешение на временное проживание в Красноярском крае
КРАСНОЯРСК, 28 мар - РИА Новости. Иконописец-старообрядец из Соединенных штатов Америки получил разрешение на временное проживание в Красноярском крае, сообщается на официальном Telegram-канале управления МВД по региону.
В ведомстве пояснили, что ранее в полицию обратился 38-летний гражданин США Андрей Басаргин с просьбой оказать ему содействие в оформлении разрешения на временное проживание в Российской Федерации.
"Сотрудники Управления по вопросам миграции выдали разрешение на временное проживание старообрядцу-иконописцу из США", - говорится в сообщении.
"Он с большой радостью и воодушевлением воспринял получение разрешения на временное проживание и отметил, что в России чувствует себя в безопасности, а русские люди отличаются большой духовностью и теплотой", - говорится в сообщении ведомства.