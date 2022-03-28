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Иконописец из США получил вид на жительство в Красноярске - РИА Новости, 28.03.2022
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Религия
https://ria.ru/20220328/ikonopisets-1780388658.html
Иконописец из США получил вид на жительство в Красноярске
Иконописец из США получил вид на жительство в Красноярске - РИА Новости, 28.03.2022
Иконописец из США получил вид на жительство в Красноярске
Иконописец-старообрядец из Соединенных штатов Америки получил разрешение на временное проживание в Красноярском крае, сообщается на официальном Telegram-канале... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T07:49
2022-03-28T07:49
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КРАСНОЯРСК, 28 мар - РИА Новости. Иконописец-старообрядец из Соединенных штатов Америки получил разрешение на временное проживание в Красноярском крае, сообщается на официальном Telegram-канале управления МВД по региону.В ведомстве пояснили, что ранее в полицию обратился 38-летний гражданин США Андрей Басаргин с просьбой оказать ему содействие в оформлении разрешения на временное проживание в Российской Федерации.Басаргин происходит из семьи старообрядцев, проживающих в разных частях света, в том числе Бразилии, Китае и США. Мужчина занимается иконописью и ловом рыбы."Он с большой радостью и воодушевлением воспринял получение разрешения на временное проживание и отметил, что в России чувствует себя в безопасности, а русские люди отличаются большой духовностью и теплотой", - говорится в сообщении ведомства.
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сша, россия, бразилия, общество
07:49 28.03.2022
 
Иконописец из США получил вид на жительство в Красноярске

Иконописец из США Андрей Басаргин получил вид на жительство в Красноярске

© МВД РФ Главное управление по Красноярскому краюИконописец-старообрядец из Соединенных штатов Америки получил разрешение на временное проживание в Красноярском крае
Иконописец-старообрядец из Соединенных штатов Америки получил разрешение на временное проживание в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© МВД РФ Главное управление по Красноярскому краю
Иконописец-старообрядец из Соединенных штатов Америки получил разрешение на временное проживание в Красноярском крае
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 28 мар - РИА Новости. Иконописец-старообрядец из Соединенных штатов Америки получил разрешение на временное проживание в Красноярском крае, сообщается на официальном Telegram-канале управления МВД по региону.
В ведомстве пояснили, что ранее в полицию обратился 38-летний гражданин США Андрей Басаргин с просьбой оказать ему содействие в оформлении разрешения на временное проживание в Российской Федерации.
"Сотрудники Управления по вопросам миграции выдали разрешение на временное проживание старообрядцу-иконописцу из США", - говорится в сообщении.
Басаргин происходит из семьи старообрядцев, проживающих в разных частях света, в том числе Бразилии, Китае и США. Мужчина занимается иконописью и ловом рыбы.
"Он с большой радостью и воодушевлением воспринял получение разрешения на временное проживание и отметил, что в России чувствует себя в безопасности, а русские люди отличаются большой духовностью и теплотой", - говорится в сообщении ведомства.
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