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Сергей Игнатьев уходит из ЦБ - РИА Новости, 28.03.2022
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Сергей Игнатьев уходит из ЦБ
Сергей Игнатьев уходит из ЦБ - РИА Новости, 28.03.2022
Сергей Игнатьев уходит из ЦБ
Сергей Игнатьев, возглавлявший Банк России в 2002-2013 годах и затем занявший пост советника главы регулятора, в связи с выходом на пенсию 31 марта покидает ЦБ, РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T18:28
2022-03-28T18:34
экономика
сергей игнатьев
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Сергей Игнатьев, возглавлявший Банк России в 2002-2013 годах и затем занявший пост советника главы регулятора, в связи с выходом на пенсию 31 марта покидает ЦБ, говорится в сообщении регулятора."Сергей Игнатьев покидает Банк России 31 марта 2022 года в связи с выходом на пенсию", - сказано в сообщении ЦБ.Игнатьев пришел в ЦБ в 1992 году на пост зампреда главы регулятора, в 1993 году перешел на пост замминистра экономики, затем занимал должности помощника президента и первого замминистра финансов РФ. В 2002-2013 годах возглавлял Банк России, а с марта 2013 года перешел на должность советника председателя ЦБ. Входил в совет директоров регулятора."Сергей Михайлович заложил фундамент для развития современной финансовой системы. Благодаря его усилиям появилась система страхования вкладов, процедура санации банков, началось внедрение передовых подходов в банковском регулировании. Сергей Михайлович подготовил все для перехода к таргетированию инфляции. Ему выпало пройти два масштабных кризиса, банковский 2004-го года и глобальный финансовый 2008-го, и Банк России под его руководством сумел тогда в экстраординарных обстоятельствах сохранить работоспособность российской финансовой системы", - прокомментировала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
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экономика, сергей игнатьев, россия, центральный банк рф (цб рф)
18:28 28.03.2022 (обновлено: 18:34 28.03.2022)
 
Сергей Игнатьев уходит из ЦБ

Советник главы ЦБ Сергей Игнатьев покидает Банк России после более чем 20 лет работы

© РИА Новости / Денис Гришкин / Перейти в фотобанкЭкс-глава ЦБ Сергей Игнатьев
Экс-глава ЦБ Сергей Игнатьев - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Денис Гришкин
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Экс-глава ЦБ Сергей Игнатьев. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Сергей Игнатьев, возглавлявший Банк России в 2002-2013 годах и затем занявший пост советника главы регулятора, в связи с выходом на пенсию 31 марта покидает ЦБ, говорится в сообщении регулятора.
"Сергей Игнатьев покидает Банк России 31 марта 2022 года в связи с выходом на пенсию", - сказано в сообщении ЦБ.
Игнатьев пришел в ЦБ в 1992 году на пост зампреда главы регулятора, в 1993 году перешел на пост замминистра экономики, затем занимал должности помощника президента и первого замминистра финансов РФ. В 2002-2013 годах возглавлял Банк России, а с марта 2013 года перешел на должность советника председателя ЦБ. Входил в совет директоров регулятора.
"Сергей Михайлович заложил фундамент для развития современной финансовой системы. Благодаря его усилиям появилась система страхования вкладов, процедура санации банков, началось внедрение передовых подходов в банковском регулировании. Сергей Михайлович подготовил все для перехода к таргетированию инфляции. Ему выпало пройти два масштабных кризиса, банковский 2004-го года и глобальный финансовый 2008-го, и Банк России под его руководством сумел тогда в экстраординарных обстоятельствах сохранить работоспособность российской финансовой системы", - прокомментировала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Я очень благодарна ему за опыт и знания, которыми он делился со мной все годы совместной работы.

Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров по денежно-кредитной политике Банка России
председатель ЦБ
Эльвира Набиуллина
 
ЭкономикаСергей ИгнатьевРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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