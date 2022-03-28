https://ria.ru/20220328/ignatev-1780543909.html

Сергей Игнатьев уходит из ЦБ

Сергей Игнатьев уходит из ЦБ - РИА Новости, 28.03.2022

Сергей Игнатьев уходит из ЦБ

Сергей Игнатьев, возглавлявший Банк России в 2002-2013 годах и затем занявший пост советника главы регулятора, в связи с выходом на пенсию 31 марта покидает ЦБ, РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T18:28

2022-03-28T18:28

2022-03-28T18:34

экономика

сергей игнатьев

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Сергей Игнатьев, возглавлявший Банк России в 2002-2013 годах и затем занявший пост советника главы регулятора, в связи с выходом на пенсию 31 марта покидает ЦБ, говорится в сообщении регулятора."Сергей Игнатьев покидает Банк России 31 марта 2022 года в связи с выходом на пенсию", - сказано в сообщении ЦБ.Игнатьев пришел в ЦБ в 1992 году на пост зампреда главы регулятора, в 1993 году перешел на пост замминистра экономики, затем занимал должности помощника президента и первого замминистра финансов РФ. В 2002-2013 годах возглавлял Банк России, а с марта 2013 года перешел на должность советника председателя ЦБ. Входил в совет директоров регулятора."Сергей Михайлович заложил фундамент для развития современной финансовой системы. Благодаря его усилиям появилась система страхования вкладов, процедура санации банков, началось внедрение передовых подходов в банковском регулировании. Сергей Михайлович подготовил все для перехода к таргетированию инфляции. Ему выпало пройти два масштабных кризиса, банковский 2004-го года и глобальный финансовый 2008-го, и Банк России под его руководством сумел тогда в экстраординарных обстоятельствах сохранить работоспособность российской финансовой системы", - прокомментировала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, сергей игнатьев, россия, центральный банк рф (цб рф)