18:28 28.03.2022 (обновлено: 18:34 28.03.2022)
Сергей Игнатьев уходит из ЦБ
Советник главы ЦБ Сергей Игнатьев покидает Банк России после более чем 20 лет работы
Экс-глава ЦБ Сергей Игнатьев. Архивное фото
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Сергей Игнатьев, возглавлявший Банк России в 2002-2013 годах и затем занявший пост советника главы регулятора, в связи с выходом на пенсию 31 марта покидает ЦБ, говорится в сообщении регулятора.
"Сергей Игнатьев покидает Банк России 31 марта 2022 года в связи с выходом на пенсию", - сказано в сообщении ЦБ.
Игнатьев пришел в ЦБ в 1992 году на пост зампреда главы регулятора, в 1993 году перешел на пост замминистра экономики, затем занимал должности помощника президента и первого замминистра финансов РФ. В 2002-2013 годах возглавлял Банк России, а с марта 2013 года перешел на должность советника председателя ЦБ. Входил в совет директоров регулятора.
"Сергей Михайлович заложил фундамент для развития современной финансовой системы. Благодаря его усилиям появилась система страхования вкладов, процедура санации банков, началось внедрение передовых подходов в банковском регулировании. Сергей Михайлович подготовил все для перехода к таргетированию инфляции. Ему выпало пройти два масштабных кризиса, банковский 2004-го года и глобальный финансовый 2008-го, и Банк России под его руководством сумел тогда в экстраординарных обстоятельствах сохранить работоспособность российской финансовой системы", - прокомментировала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
Я очень благодарна ему за опыт и знания, которыми он делился со мной все годы совместной работы.