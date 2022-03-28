https://ria.ru/20220328/gumpomosch-1780429426.html
Российские военные доставили более 20 тонн гумпомощи в Киевскую область
Российские военные доставили более 20 тонн гумпомощи в Киевскую область - РИА Новости, 28.03.2022
Российские военные доставили более 20 тонн гумпомощи в Киевскую область
Российские военнослужащие доставили более 20 тонн гуманитарной помощи в населенный пункт Дымер Киевской области, сообщили в понедельник журналистам в Минобороны РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T11:57
2022-03-28T11:57
2022-03-28T11:57
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в мире
киевская область
вооруженные силы рф
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Российские военнослужащие доставили более 20 тонн гуманитарной помощи в населенный пункт Дымер Киевской области, сообщили в понедельник журналистам в Минобороны РФ."Российские военнослужащие доставили более 20 тонн гуманитарного груза для жителей города Дымер Киевской области. В результате проведенной гуманитарной акции более 2 тысяч жителей города Дымер Киевской области получили продуктовые наборы, лекарственные препараты, детское питание и средства детской гигиены", - сказали в ведомстве.Там добавили, что в ходе гуманитарной акции военные медицинские специалисты провели прием жителей города, нуждающихся в медицинской помощи, оказали им помощь и обеспечили необходимыми лекарствами.Безопасность гумакции обеспечивали военнослужащие ВС РФ и Росгвардии.
https://ria.ru/20220327/gumpomosch-1780373252.html
киевская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киевская область, вооруженные силы рф, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), министерство обороны рф (минобороны рф)
Российские военные доставили более 20 тонн гумпомощи в Киевскую область
Российские военные доставили более 20 тонн гуманитарной помощи в Дымер Киевской области