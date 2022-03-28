Рейтинг@Mail.ru
Российские военные доставили более 20 тонн гумпомощи в Киевскую область - РИА Новости, 28.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220328/gumpomosch-1780429426.html
Российские военные доставили более 20 тонн гумпомощи в Киевскую область
Российские военные доставили более 20 тонн гумпомощи в Киевскую область - РИА Новости, 28.03.2022
Российские военные доставили более 20 тонн гумпомощи в Киевскую область
Российские военнослужащие доставили более 20 тонн гуманитарной помощи в населенный пункт Дымер Киевской области, сообщили в понедельник журналистам в Минобороны РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T11:57
2022-03-28T11:57
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
киевская область
вооруженные силы рф
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779171554_0:64:3012:1758_1920x0_80_0_0_88b0424c2c5759036b700df7ffaa2f2d.jpg
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Российские военнослужащие доставили более 20 тонн гуманитарной помощи в населенный пункт Дымер Киевской области, сообщили в понедельник журналистам в Минобороны РФ."Российские военнослужащие доставили более 20 тонн гуманитарного груза для жителей города Дымер Киевской области. В результате проведенной гуманитарной акции более 2 тысяч жителей города Дымер Киевской области получили продуктовые наборы, лекарственные препараты, детское питание и средства детской гигиены", - сказали в ведомстве.Там добавили, что в ходе гуманитарной акции военные медицинские специалисты провели прием жителей города, нуждающихся в медицинской помощи, оказали им помощь и обеспечили необходимыми лекарствами.Безопасность гумакции обеспечивали военнослужащие ВС РФ и Росгвардии.
https://ria.ru/20220327/gumpomosch-1780373252.html
киевская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779171554_33:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_eb7c27acf40fd992bfb27da3af9b1ce6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киевская область, вооруженные силы рф, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), министерство обороны рф (минобороны рф)
11:57 28.03.2022
 
Российские военные доставили более 20 тонн гумпомощи в Киевскую область

Российские военные доставили более 20 тонн гуманитарной помощи в Дымер Киевской области

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГуманитарная помощь, доставленная из России
Гуманитарная помощь, доставленная из России - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Гуманитарная помощь, доставленная из России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Российские военнослужащие доставили более 20 тонн гуманитарной помощи в населенный пункт Дымер Киевской области, сообщили в понедельник журналистам в Минобороны РФ.
"Российские военнослужащие доставили более 20 тонн гуманитарного груза для жителей города Дымер Киевской области. В результате проведенной гуманитарной акции более 2 тысяч жителей города Дымер Киевской области получили продуктовые наборы, лекарственные препараты, детское питание и средства детской гигиены", - сказали в ведомстве.
Там добавили, что в ходе гуманитарной акции военные медицинские специалисты провели прием жителей города, нуждающихся в медицинской помощи, оказали им помощь и обеспечили необходимыми лекарствами.
Безопасность гумакции обеспечивали военнослужащие ВС РФ и Росгвардии.
Народная милиция Луганской народной республики и представители местной общественной организации Пища жизни. Донбасс доставили в освобожденные села Трехизбенка и Крымское партию гуманитарной помощи - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
27 марта, 23:02Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Трехизбенку и Крымское доставили гуманитарную помощь
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреКиевская областьВооруженные силы РФФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала