https://ria.ru/20220328/gospodderzhka-1780408077.html
Вологодские пищевые предприятия получат господдержку
Вологодские пищевые предприятия получат господдержку - РИА Новости, 28.03.2022
Вологодские пищевые предприятия получат господдержку
Власти Вологодской области разработали пакет мер для поддержки предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, а также сельской торговли, сообщил... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T10:25
2022-03-28T10:25
2022-03-28T10:25
вологодская область
экономика
олег кувшинников
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ВОЛОГДА, 28 мар – РИА Новости. Власти Вологодской области разработали пакет мер для поддержки предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, а также сельской торговли, сообщил губернатор области Олег Кувшинников.По его словам, пищевые и перерабатывающие производства получат субсидии на погашение в размере 80% ключевой ставки на уплату процентов по краткосрочным и инвестиционным кредитам. На эти цели выделяется 120 миллионов рублей из регионального бюджета."Эта мера вводится нами впервые. Мы должны сохранить конкурентоспособность наших перерабатывающих предприятий, чтобы продукция наших переработчиков в полном объёме была представлена на прилавках наших магазинов, а также в федеральных торговых сетях", - сказал Кувшинников.Он добавил, что для производителей хлеба и хлебобулочных изделий предусмотрена субсидия в размере 37,5 миллионов рублей. Эти меры поддержки смогут получить и организации потребительской кооперации, обслуживающие население 2,5 тысяч сельских населенных пунктов. Кроме того, они уже сейчас могут воспользоваться и льготными займами в областных фондах поддержки бизнеса и налоговыми преференциями.Глава региона также предложил всем муниципалитетам еженедельно устраивать продовольственные ярмарки выходного дня, на которых бесплатно предоставлять торговые места и пищевым предприятиям и частникам для продажи продуктов питания.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, олег кувшинников
ВОЛОГДА, 28 мар – РИА Новости
. Власти Вологодской области разработали пакет мер для поддержки предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, а также сельской торговли, сообщил губернатор области Олег Кувшинников
.
По его словам, пищевые и перерабатывающие производства получат субсидии на погашение в размере 80% ключевой ставки на уплату процентов по краткосрочным и инвестиционным кредитам. На эти цели выделяется 120 миллионов рублей из регионального бюджета.
"Эта мера вводится нами впервые. Мы должны сохранить конкурентоспособность наших перерабатывающих предприятий, чтобы продукция наших переработчиков в полном объёме была представлена на прилавках наших магазинов, а также в федеральных торговых сетях", - сказал Кувшинников.
Он добавил, что для производителей хлеба и хлебобулочных изделий предусмотрена субсидия в размере 37,5 миллионов рублей. Эти меры поддержки смогут получить и организации потребительской кооперации, обслуживающие население 2,5 тысяч сельских населенных пунктов. Кроме того, они уже сейчас могут воспользоваться и льготными займами в областных фондах поддержки бизнеса и налоговыми преференциями.
"Также считаю необходимым усилить взаимодействие между потребкооперацией и личными подсобными хозяйствами. Излишки сельхозпроизводства могут быть переработаны предприятиями потребкооперации и реализованы в магазинах шаговой доступности", - сказал Кувшинников.
Глава региона также предложил всем муниципалитетам еженедельно устраивать продовольственные ярмарки выходного дня, на которых бесплатно предоставлять торговые места и пищевым предприятиям и частникам для продажи продуктов питания.