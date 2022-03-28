https://ria.ru/20220328/gospodderzhka-1780408077.html

Вологодские пищевые предприятия получат господдержку

Вологодские пищевые предприятия получат господдержку - РИА Новости, 28.03.2022

Вологодские пищевые предприятия получат господдержку

Власти Вологодской области разработали пакет мер для поддержки предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, а также сельской торговли, сообщил... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T10:25

2022-03-28T10:25

2022-03-28T10:25

вологодская область

экономика

олег кувшинников

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ВОЛОГДА, 28 мар – РИА Новости. Власти Вологодской области разработали пакет мер для поддержки предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, а также сельской торговли, сообщил губернатор области Олег Кувшинников.По его словам, пищевые и перерабатывающие производства получат субсидии на погашение в размере 80% ключевой ставки на уплату процентов по краткосрочным и инвестиционным кредитам. На эти цели выделяется 120 миллионов рублей из регионального бюджета."Эта мера вводится нами впервые. Мы должны сохранить конкурентоспособность наших перерабатывающих предприятий, чтобы продукция наших переработчиков в полном объёме была представлена на прилавках наших магазинов, а также в федеральных торговых сетях", - сказал Кувшинников.Он добавил, что для производителей хлеба и хлебобулочных изделий предусмотрена субсидия в размере 37,5 миллионов рублей. Эти меры поддержки смогут получить и организации потребительской кооперации, обслуживающие население 2,5 тысяч сельских населенных пунктов. Кроме того, они уже сейчас могут воспользоваться и льготными займами в областных фондах поддержки бизнеса и налоговыми преференциями.Глава региона также предложил всем муниципалитетам еженедельно устраивать продовольственные ярмарки выходного дня, на которых бесплатно предоставлять торговые места и пищевым предприятиям и частникам для продажи продуктов питания.

https://ria.ru/20220315/proekt-1778219110.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, олег кувшинников