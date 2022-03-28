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Украинские войска выпустили шесть мин по Горловке

Украинские войска выпустили шесть мин по Горловке - РИА Новости, 28.03.2022

Украинские войска выпустили шесть мин по Горловке

Украинские войска обстреляли Горловку в Донецкой народной республике, выпустив шесть мин калибром 120 миллиметров, сообщило представительство республики в... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T14:43

2022-03-28T14:43

2022-03-28T14:43

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы рф

россия

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ДОНЕЦК, 28 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку в Донецкой народной республике, выпустив шесть мин калибром 120 миллиметров, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Как сообщило представительство в своем Telegram-канале, обстрел производился в 14.20 из населенного пункта Ленинское.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

горловка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, горловка