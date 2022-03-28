https://ria.ru/20220328/golod-1780520920.html

ФРГ выделит дополнительные средства на предотвращение голода из-за Украины

ФРГ выделит дополнительные средства на предотвращение голода из-за Украины - РИА Новости, 28.03.2022

ФРГ выделит дополнительные средства на предотвращение голода из-за Украины

Германия выделит дополнительные 430 миллионов евро, большая часть которых предназначена Продовольственной программе ООН, чтобы избежать вследствие событий на... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T17:08

2022-03-28T17:08

2022-03-28T17:08

в мире

берлин (город)

германия

олаф шольц

оон

украина

россия

ситуация в днр и лнр

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БЕРЛИН, 28 мар - РИА Новости. Германия выделит дополнительные 430 миллионов евро, большая часть которых предназначена Продовольственной программе ООН, чтобы избежать вследствие событий на Украине "катастрофу голода" в мире, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц."Война также имеет существенное влияние на цены на продовольствие и на снабжение далеко за пределами Украины. Мы должны сделать все, чтобы предотвратить катастрофу голода. Германия решила в этом году выделить дополнительные 430 миллионов, значительная часть пойдет Продовольственной программе ООН", - заявил он на пресс-конференции со шведской коллегой Магдаленой Андерссон.Шольц отметил, что военные действия на Украине ведутся уже пятую неделю, но Берлин "не может и не будет привыкать к ситуации войны". Он призвал президента РФ Владимира Путина "наконец согласовать перемирие и согласиться на серьезные переговоры с Украиной, российские войска должны быть выведены из Украины, убийства должны прекратиться".По его словам, Германия уже приняла более 300 тысяч беженцев из Украины и "это только начало". "Чем дольше будет продолжаться война, тем больше украинцев будут искать убежища, и они найдут его у нас", - заявил Шольц.Шольц также отметил, что Германия продолжит активно сокращать зависимость от поставок энергоносителей из РФ, ускорит выстраивание возобновляемой энергетики.

https://ria.ru/20220327/ukraina-1780263115.html

https://ria.ru/20220325/bunty-1779972674.html

берлин (город)

германия

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, берлин (город), германия, олаф шольц, оон, украина, россия, ситуация в днр и лнр, санкции в отношении россии