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ФРГ выделит дополнительные средства на предотвращение голода из-за Украины - РИА Новости, 28.03.2022
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ФРГ выделит дополнительные средства на предотвращение голода из-за Украины
ФРГ выделит дополнительные средства на предотвращение голода из-за Украины - РИА Новости, 28.03.2022
ФРГ выделит дополнительные средства на предотвращение голода из-за Украины
Германия выделит дополнительные 430 миллионов евро, большая часть которых предназначена Продовольственной программе ООН, чтобы избежать вследствие событий на... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T17:08
2022-03-28T17:08
в мире
берлин (город)
германия
олаф шольц
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украина
россия
ситуация в днр и лнр
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БЕРЛИН, 28 мар - РИА Новости. Германия выделит дополнительные 430 миллионов евро, большая часть которых предназначена Продовольственной программе ООН, чтобы избежать вследствие событий на Украине "катастрофу голода" в мире, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц."Война также имеет существенное влияние на цены на продовольствие и на снабжение далеко за пределами Украины. Мы должны сделать все, чтобы предотвратить катастрофу голода. Германия решила в этом году выделить дополнительные 430 миллионов, значительная часть пойдет Продовольственной программе ООН", - заявил он на пресс-конференции со шведской коллегой Магдаленой Андерссон.Шольц отметил, что военные действия на Украине ведутся уже пятую неделю, но Берлин "не может и не будет привыкать к ситуации войны". Он призвал президента РФ Владимира Путина "наконец согласовать перемирие и согласиться на серьезные переговоры с Украиной, российские войска должны быть выведены из Украины, убийства должны прекратиться".По его словам, Германия уже приняла более 300 тысяч беженцев из Украины и "это только начало". "Чем дольше будет продолжаться война, тем больше украинцев будут искать убежища, и они найдут его у нас", - заявил Шольц.Шольц также отметил, что Германия продолжит активно сокращать зависимость от поставок энергоносителей из РФ, ускорит выстраивание возобновляемой энергетики.
https://ria.ru/20220327/ukraina-1780263115.html
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в мире, берлин (город), германия, олаф шольц, оон, украина, россия, ситуация в днр и лнр, санкции в отношении россии
17:08 28.03.2022
 
ФРГ выделит дополнительные средства на предотвращение голода из-за Украины

Канцлер ФРГ Шольц пообещал 430 миллионов евро на предотвращение голода из-за Украины

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкКанцлер ФРГ Олаф Шольц
Канцлер ФРГ Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Канцлер ФРГ Олаф Шольц
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БЕРЛИН, 28 мар - РИА Новости. Германия выделит дополнительные 430 миллионов евро, большая часть которых предназначена Продовольственной программе ООН, чтобы избежать вследствие событий на Украине "катастрофу голода" в мире, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
"Война также имеет существенное влияние на цены на продовольствие и на снабжение далеко за пределами Украины. Мы должны сделать все, чтобы предотвратить катастрофу голода. Германия решила в этом году выделить дополнительные 430 миллионов, значительная часть пойдет Продовольственной программе ООН", - заявил он на пресс-конференции со шведской коллегой Магдаленой Андерссон.
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Шольц отметил, что военные действия на Украине ведутся уже пятую неделю, но Берлин "не может и не будет привыкать к ситуации войны". Он призвал президента РФ Владимира Путина "наконец согласовать перемирие и согласиться на серьезные переговоры с Украиной, российские войска должны быть выведены из Украины, убийства должны прекратиться".
По его словам, Германия уже приняла более 300 тысяч беженцев из Украины и "это только начало". "Чем дольше будет продолжаться война, тем больше украинцев будут искать убежища, и они найдут его у нас", - заявил Шольц.
Шольц также отметил, что Германия продолжит активно сокращать зависимость от поставок энергоносителей из РФ, ускорит выстраивание возобновляемой энергетики.
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