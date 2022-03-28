https://ria.ru/20220328/germaniya-1780439348.html
Власти нескольких федеральных земель Германии запретили логотип "Z"
Власти нескольких федеральных земель Германии запретили логотип "Z" - РИА Новости, 28.03.2022
Власти нескольких федеральных земель Германии запретили логотип "Z"
Власти нескольких федеральных земель Германии приняли решение запретить логотип с латинской буквой Z, ставший неофициальным символом поддержки спецоперации... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T12:36
2022-03-28T12:36
2022-03-28T12:36
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БЕРЛИН, 28 мар – РИА Новости. Власти нескольких федеральных земель Германии приняли решение запретить логотип с латинской буквой Z, ставший неофициальным символом поддержки спецоперации России на Украине, сообщил в понедельник таблоид BILD.В частности, речь идет о Берлине, Нижней Саксонии и Северном Рейне-Вестфалии. Публичное ношение логотипа "Z" "означает поддержку войны", заявила берлинский сенатор по внутренней политике Ирис Шпранген.Как сообщило ранее онлайн-издание Die Zeit, запрет также поддержали в Баварии, в Баден-Вюртемберге, данное решение находится в процессе рассмотрения.Буква Z нанесена на борта российской военной техники, участвующей в военной спецоперации на Украине. В самой России этот знак стал неофициальным символом поддержки операции.
https://ria.ru/20220327/logotip-1780291213.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220323/litva-1779722809.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, берлин (город), россия, бавария, германия
Власти нескольких федеральных земель Германии запретили логотип "Z"
Власти нескольких федеральных земель Германии запретили публичное ношение логотипа "Z"