https://ria.ru/20220328/germaniya-1780439348.html

Власти нескольких федеральных земель Германии запретили логотип "Z"

Власти нескольких федеральных земель Германии запретили логотип "Z" - РИА Новости, 28.03.2022

Власти нескольких федеральных земель Германии запретили логотип "Z"

Власти нескольких федеральных земель Германии приняли решение запретить логотип с латинской буквой Z, ставший неофициальным символом поддержки спецоперации... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T12:36

2022-03-28T12:36

2022-03-28T12:36

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БЕРЛИН, 28 мар – РИА Новости. Власти нескольких федеральных земель Германии приняли решение запретить логотип с латинской буквой Z, ставший неофициальным символом поддержки спецоперации России на Украине, сообщил в понедельник таблоид BILD.В частности, речь идет о Берлине, Нижней Саксонии и Северном Рейне-Вестфалии. Публичное ношение логотипа "Z" "означает поддержку войны", заявила берлинский сенатор по внутренней политике Ирис Шпранген.Как сообщило ранее онлайн-издание Die Zeit, запрет также поддержали в Баварии, в Баден-Вюртемберге, данное решение находится в процессе рассмотрения.Буква Z нанесена на борта российской военной техники, участвующей в военной спецоперации на Украине. В самой России этот знак стал неофициальным символом поддержки операции.

https://ria.ru/20220327/logotip-1780291213.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220323/litva-1779722809.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, берлин (город), россия, бавария, германия