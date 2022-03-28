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Полиция Германии назвала число преступлений против русскоязычных граждан - РИА Новости, 28.03.2022
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Полиция Германии назвала число преступлений против русскоязычных граждан
Полиция Германии назвала число преступлений против русскоязычных граждан - РИА Новости, 28.03.2022
Полиция Германии назвала число преступлений против русскоязычных граждан
По меньшей мере 200 преступлений против русскоязычных граждан ФРГ фиксируется еженедельно, заявил в интервью медиа-группе RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND)... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T10:35
2022-03-28T10:35
в мире
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германия
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БЕРЛИН, 28 мар – РИА Новости. По меньшей мере 200 преступлений против русскоязычных граждан ФРГ фиксируется еженедельно, заявил в интервью медиа-группе RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) глава федерального ведомства уголовной полиции (BKA) Хольгер Мюнх."Есть преступления против членов нашего общества как русского, так и украинского происхождения. Сейчас мы насчитываем около 200 таких преступлений в неделю - большинство из них антироссийские", — заявил Мюнх, добавив, что правонарушения варьируются от оскорблений и угроз до физического насилия, также есть случаи нанесения ущерба имуществу, например, нанесение граффити "с соответствующим содержанием".Как сообщила ранее газета Tagesspiegel, двое мужчин в субботу получили ножевые ранения в Берлине на станции метрополитена Mehringdamm, они разговаривали на русском языке и подверглись оскорблениям, а затем и нападению со стороны трех мужчин и двух женщин, которые говорили на украинском языке. Один из пострадавших получил ранение в руку, другой – в грудь, они были госпитализированы. Преступники скрылись до прибытия полиции.
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в мире, берлин (город), германия
10:35 28.03.2022
 
Полиция Германии назвала число преступлений против русскоязычных граждан

Полиция Германии еженедельно фиксирует около 200 преступлений против русскоязычных

© РИА Новости / Марина Меркулова / Перейти в фотобанкПолицейский автомобиль в Берлине
Полицейский автомобиль в Берлине - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Марина Меркулова
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Полицейский автомобиль в Берлине. Архивное фото
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БЕРЛИН, 28 мар – РИА Новости. По меньшей мере 200 преступлений против русскоязычных граждан ФРГ фиксируется еженедельно, заявил в интервью медиа-группе RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) глава федерального ведомства уголовной полиции (BKA) Хольгер Мюнх.
"Есть преступления против членов нашего общества как русского, так и украинского происхождения. Сейчас мы насчитываем около 200 таких преступлений в неделю - большинство из них антироссийские", — заявил Мюнх, добавив, что правонарушения варьируются от оскорблений и угроз до физического насилия, также есть случаи нанесения ущерба имуществу, например, нанесение граффити "с соответствующим содержанием".
Как сообщила ранее газета Tagesspiegel, двое мужчин в субботу получили ножевые ранения в Берлине на станции метрополитена Mehringdamm, они разговаривали на русском языке и подверглись оскорблениям, а затем и нападению со стороны трех мужчин и двух женщин, которые говорили на украинском языке. Один из пострадавших получил ранение в руку, другой – в грудь, они были госпитализированы. Преступники скрылись до прибытия полиции.
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