https://ria.ru/20220328/germaniya-1780410180.html

Полиция Германии назвала число преступлений против русскоязычных граждан

Полиция Германии назвала число преступлений против русскоязычных граждан - РИА Новости, 28.03.2022

Полиция Германии назвала число преступлений против русскоязычных граждан

По меньшей мере 200 преступлений против русскоязычных граждан ФРГ фиксируется еженедельно, заявил в интервью медиа-группе RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND)... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T10:35

2022-03-28T10:35

2022-03-28T10:35

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БЕРЛИН, 28 мар – РИА Новости. По меньшей мере 200 преступлений против русскоязычных граждан ФРГ фиксируется еженедельно, заявил в интервью медиа-группе RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) глава федерального ведомства уголовной полиции (BKA) Хольгер Мюнх."Есть преступления против членов нашего общества как русского, так и украинского происхождения. Сейчас мы насчитываем около 200 таких преступлений в неделю - большинство из них антироссийские", — заявил Мюнх, добавив, что правонарушения варьируются от оскорблений и угроз до физического насилия, также есть случаи нанесения ущерба имуществу, например, нанесение граффити "с соответствующим содержанием".Как сообщила ранее газета Tagesspiegel, двое мужчин в субботу получили ножевые ранения в Берлине на станции метрополитена Mehringdamm, они разговаривали на русском языке и подверглись оскорблениям, а затем и нападению со стороны трех мужчин и двух женщин, которые говорили на украинском языке. Один из пострадавших получил ранение в руку, другой – в грудь, они были госпитализированы. Преступники скрылись до прибытия полиции.

https://ria.ru/20220327/manifestatsiya-1780370071.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, берлин (город), германия