https://ria.ru/20220328/gaz-1780570658.html

США не смогут заместить поставки российского газа в Европу, заявил Чижов

США не смогут заместить поставки российского газа в Европу, заявил Чижов - РИА Новости, 28.03.2022

США не смогут заместить поставки российского газа в Европу, заявил Чижов

Максимум, что США могут предложить Европе при замене российского газа - 15 миллиардов кубометров СПГ, это 10% от российских поставок, заявил постпред РФ при ЕС... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T21:16

2022-03-28T21:16

2022-03-28T21:16

экономика

сша

европа

владимир чижов

евросоюз

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Максимум, что США могут предложить Европе при замене российского газа - 15 миллиардов кубометров СПГ, это 10% от российских поставок, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов."Максимум, что могут предложить США, как это было объявлено в ходе визита президента США в Европу, это 15 миллиардов кубометров сжиженного газа - это примерно 10% того, что поставляется из России в страны ЕС. Десять процентов - это, как вы понимаете, достаточно небольшая доля", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20220328/energonositeli-1780564627.html

сша

европа

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, сша, европа, владимир чижов, евросоюз