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США не смогут заместить поставки российского газа в Европу, заявил Чижов - РИА Новости, 28.03.2022
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США не смогут заместить поставки российского газа в Европу, заявил Чижов
США не смогут заместить поставки российского газа в Европу, заявил Чижов - РИА Новости, 28.03.2022
США не смогут заместить поставки российского газа в Европу, заявил Чижов
Максимум, что США могут предложить Европе при замене российского газа - 15 миллиардов кубометров СПГ, это 10% от российских поставок, заявил постпред РФ при ЕС... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T21:16
2022-03-28T21:16
экономика
сша
европа
владимир чижов
евросоюз
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Максимум, что США могут предложить Европе при замене российского газа - 15 миллиардов кубометров СПГ, это 10% от российских поставок, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов."Максимум, что могут предложить США, как это было объявлено в ходе визита президента США в Европу, это 15 миллиардов кубометров сжиженного газа - это примерно 10% того, что поставляется из России в страны ЕС. Десять процентов - это, как вы понимаете, достаточно небольшая доля", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
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экономика, сша, европа, владимир чижов, евросоюз
21:16 28.03.2022
 
США не смогут заместить поставки российского газа в Европу, заявил Чижов

Чижов: США могут предложить Европе максимум десять процентов от российских поставок газа

© AP Photo / Frank AugsteinРабочий на газохранилище в Гронау, Германия
Рабочий на газохранилище в Гронау, Германия - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© AP Photo / Frank Augstein
Рабочий на газохранилище в Гронау, Германия. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Максимум, что США могут предложить Европе при замене российского газа - 15 миллиардов кубометров СПГ, это 10% от российских поставок, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.
"Максимум, что могут предложить США, как это было объявлено в ходе визита президента США в Европу, это 15 миллиардов кубометров сжиженного газа - это примерно 10% того, что поставляется из России в страны ЕС. Десять процентов - это, как вы понимаете, достаточно небольшая доля", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
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ЭкономикаСШАЕвропаВладимир ЧижовЕвросоюз
 
 
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