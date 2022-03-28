https://ria.ru/20220328/gaz-1780555471.html

Жесткий сценарий: к чему приведет отказ Европы платить за газ в рублях

Жесткий сценарий: к чему приведет отказ Европы платить за газ в рублях - РИА Новости, 28.03.2022

Жесткий сценарий: к чему приведет отказ Европы платить за газ в рублях

Страны "Большой семерки" (G7) не восприняли всерьез требование России платить за газ в рублях и выполнять его не намерены. Готовы, как уверяют, к любым... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T19:23

2022-03-28T19:23

2022-03-28T20:43

экономика

газпром

pgnig

италия

total

россия

норвегия

германия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780493429_0:138:3072:1866_1920x0_80_0_0_08322e3067c929164812ecb714fabe66.jpg

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости, Наталья Дембинская. Страны "Большой семерки" (G7) не восприняли всерьез требование России платить за газ в рублях и выполнять его не намерены. Готовы, как уверяют, к любым сценариям. Однако времени на раздумья немного. Москва уже предупредила: поставлять топливо бесплатно точно не будет. В правовых вопросах разберутся юристы, но в условиях жестких санкций курс на перевод контрактов в рублевую зону лишь усилится. Западу придется либо согласиться, либо столкнуться с разрушительными экономическими последствиями.Не хотят платитьОб отказе G7 рассчитываться в рублях сообщил министр энергетики Германии Петер Альтмайер. В "Семерку" входят Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США. Все эти страны — в списке недружественных, поскольку объявили России жесткие санкции.Владимир Путин 24 марта поручил Центробанку, "Газпрому" и правительству организовать взаиморасчеты за газ c этими государствами в рублях. Первый отчет об исполнении в Кремле ждут к 31 марта."Поставлять наши товары в Европейский союз, в Соединенные Штаты и получать оплату в долларах, евро не имеет для нас уже никакого смысла. Поэтому мною принято решение <...> отказаться от использования в таких расчетах всех скомпрометировавших себя валют", — пояснил ранее глава государства.Восприняли в штыкиЗападу это очень не понравилось. Как отметил глава комитета бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст, оплата российского природного газа в рублях технически возможна. Однако это вынудит Евросоюз обходить собственные санкции.В польской энергетической компании PGNiG утверждают, что перейти на рубли нереально. Премьер Словении выразил уверенность, что в Европе на это никто не согласится.Однако очевидно, что с учетом беспрецедентных решений ЕС и США, таких как заморозка золотовалютных резервов, никакие возражения Москва не примет. Ясность внес пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, если Европа откажется рассчитываться в рублях, бесплатно поставлять газ никто не будет: "Это можно сказать с абсолютной уверенностью".Око за окоЮридически ситуация достаточно сложная. С одной стороны, "Газпром" — коммерческая компания, действующая в рамках заключенных контрактов, где прописывают валюту платежа. С другой — эти контракты не помешали партнерам накладывать различные ограничения и препятствовать развитию бизнеса."Кроме того, государство — основной акционер "Газпрома", а собственник имеет право влиять на политику компании. То есть распоряжение о переходе на рубли не является чем-то фантастическим. Другое дело, что не исключены проблемы с исполнением прежних контрактов. Если в них содержится норма об исключительной оплате долларами и евро, потребитель в лице частной фирмы может обратиться в суд", — объясняет Андрей Кочетков.По мнению Николая Вавилова, специалиста департамента стратегических исследований Total Research, в рублях будут новые контракты, а действующие — или пересмотрят в сторону увеличения рублевой доли, или исполнят в неизменном виде.Под каток могут попасть и государства, вполне лояльные к России, например — Венгрия или Болгария. "Они совсем недавно перезаключили контракт с "Газпромом" на долгосрочные поставки и теоретически способны вместе с Сербией выступить посредниками при перепродаже топлива в другие европейские страны", — добавляет эксперт.Пойдут до последнегоПо словам германского министра, в G7 "готовы к любым сценариям". Звучит довольно самонадеянно, ведь Россия может 31 марта прекратить поставки. Москва внакладе не останется: частично снизит добычу, частично перенаправит топливо в Китай и Индию, другим потребителям. Падение добычи компенсируется высокими ценами.Традиционных покупателей такой вариант явно не обрадует. Хранилища Старого Света заполнены лишь на 26 процентов, и исправить это крайне трудно: полностью заменить экспорт из России в ближайшей перспективе нереально. А дефицит поднимет цены до четырех-пяти тысяч долларов за тысячу кубометров, прогнозирует Леонид Хазанов, независимый промышленный эксперт.Последствия для экономики ЕС очевидны: остановка заводов, неурожай (удобрений из России тоже не будет), подорожание продуктов, продовольственный кризис.Разобраться с технической стороной вопроса придется уже в ближайшие дни. Пока же остается оценивать масштабы ущерба от собственных санкций. Глава Банка Англии предупредил об энергетическом шоке, который, по его мнению, будет сильнее, чем в 1970-х. И призвал готовиться к резкому росту стоимости жизни, а также к топливному кризису.

https://radiosputnik.ria.ru/20220328/g7-1780492304.html

https://ria.ru/20220324/rubl-1779834387.html

https://ria.ru/20220328/gaz-1780437999.html

италия

россия

норвегия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Дембинская

Наталья Дембинская

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Дембинская

экономика, газпром, pgnig, италия, total , россия, норвегия, германия, природный газ, петер альтмайер, центральный банк рф (цб рф), g7