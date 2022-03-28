https://ria.ru/20220328/gaz-1780553213.html
"Газпром" частично забронировал мощности трубопровода "Ямал — Европа"
"Газпром" частично забронировал мощности трубопровода "Ямал — Европа" - РИА Новости, 28.03.2022
"Газпром" частично забронировал мощности трубопровода "Ямал — Европа"
"Газпром" забронировал часть мощности газопровода "Ямал — Европа" для транзита газа через Польшу на все газовые сутки 29 марта, свидетельствуют итоги аукциона... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T19:13
2022-03-28T19:13
2022-03-28T19:40
ямал-европа (газопровод)
экономика
газпром
россия
природный газ
в мире
европа
польша
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. "Газпром" забронировал часть мощности газопровода "Ямал — Европа" для транзита газа через Польшу на все газовые сутки 29 марта, свидетельствуют итоги аукциона на площадке GSA Platform.Компания не заказывала мощности магистрали с 15 марта, однако и в этот раз выкупила всего чуть больше 2% предложения.Так, на прошедшем регулярном аукционе "Газпром" заказал мощности в объеме около 87 тысяч кубометров в час из предлагавшихся 3,7 миллиона кубометров. Воспользоваться ими он сможет с 7.00 мск 29 марта до 7.00 мск 30 марта.Также "Газпром" еще может дозаказать мощность "Ямал — Европы" на все газовые сутки 29 марта на дополнительном аукционе, который пройдет ночью, и воспользоваться краткосрочным бронированием на несколько часов. Пока же магистраль с 15 марта работает в режиме реверса, то есть поток газа, как показывают данные немецкой компании Gascade, идёт со стороны Германии в Польшу, а не наоборот."Ямал — Европа", наряду с газотранспортной системой Украины и "Северным потоком", является одним из основных маршрутов поставок российского трубопроводного газа в Европу. Долгосрочный договор "Газпрома" с Польшей на транзит газа по "Ямалу — Европе" закончился в 2020 году, и с тех пор компания бронирует мощности магистрали через аукционы.
https://ria.ru/20220328/rubli-1780485558.html
https://ria.ru/20220328/evro-1780513244.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ямал-европа (газопровод), экономика, газпром, россия, природный газ, в мире, европа, польша, германия
19:13 28.03.2022 (обновлено: 19:40 28.03.2022)
"Газпром" частично забронировал мощности трубопровода "Ямал — Европа"
"Газпром" забронировал часть мощности трубопровода "Ямал — Европа" на 29 марта