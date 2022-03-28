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Песков прокомментировал планы Германии отказаться от российской нефти - РИА Новости, 28.03.2022
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Песков прокомментировал планы Германии отказаться от российской нефти
Песков прокомментировал планы Германии отказаться от российской нефти - РИА Новости, 28.03.2022
Песков прокомментировал планы Германии отказаться от российской нефти
Какой-то европейский объем импорта нефти из РФ выпадет, но в целом будет компенсироваться заявками с восточного направления, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T12:27
2022-03-28T12:27
экономика
германия
юго-восточная азия
азия
европа
дмитрий песков
россия
нефть
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Какой-то европейский объем импорта нефти из РФ выпадет, но в целом будет компенсироваться заявками с восточного направления, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя планы ФРГ отказаться от нефти из РФ."Есть рынок Юго-Восточной Азии на Востоке. Безусловно, выпадающие заявки на нефть будут компенсироваться заявками с восточного направления. Нельзя исключать, что какие-то объемы будут выпадать, но в любом случае, еще раз повторяем, что все-таки мировой рынок, он гораздо более многогранен, чем только европейский. Хотя, безусловно, европейский рынок является премиальным", - сказал Песков, отвечая на вопрос о планах Германии подготовить технические решения, чтобы отказаться от импорта нефти из России уже в этом году."Может быть провисание, но опять же какие-то механизмы по компенсаторике будет задействовать Россия", - добавил он.
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экономика, германия, юго-восточная азия, азия, европа, дмитрий песков, россия, нефть, цены на нефть
12:27 28.03.2022
 
Песков прокомментировал планы Германии отказаться от российской нефти

Песков: импорт нефти из России в Европу будет компенсироваться восточным направлением

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНефтяная качалка
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяная качалка
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Какой-то европейский объем импорта нефти из РФ выпадет, но в целом будет компенсироваться заявками с восточного направления, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя планы ФРГ отказаться от нефти из РФ.
"Есть рынок Юго-Восточной Азии на Востоке. Безусловно, выпадающие заявки на нефть будут компенсироваться заявками с восточного направления. Нельзя исключать, что какие-то объемы будут выпадать, но в любом случае, еще раз повторяем, что все-таки мировой рынок, он гораздо более многогранен, чем только европейский. Хотя, безусловно, европейский рынок является премиальным", - сказал Песков, отвечая на вопрос о планах Германии подготовить технические решения, чтобы отказаться от импорта нефти из России уже в этом году.
"Может быть провисание, но опять же какие-то механизмы по компенсаторике будет задействовать Россия", - добавил он.
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ЭкономикаГерманияЮго-Восточная АзияАзияЕвропаДмитрий ПесковРоссияНефтьЦены на нефть
 
 
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