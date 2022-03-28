https://ria.ru/20220328/gaz-1780436548.html
Песков прокомментировал планы Германии отказаться от российской нефти
Песков прокомментировал планы Германии отказаться от российской нефти - РИА Новости, 28.03.2022
Песков прокомментировал планы Германии отказаться от российской нефти
Какой-то европейский объем импорта нефти из РФ выпадет, но в целом будет компенсироваться заявками с восточного направления, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T12:27
2022-03-28T12:27
2022-03-28T12:27
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Какой-то европейский объем импорта нефти из РФ выпадет, но в целом будет компенсироваться заявками с восточного направления, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя планы ФРГ отказаться от нефти из РФ."Есть рынок Юго-Восточной Азии на Востоке. Безусловно, выпадающие заявки на нефть будут компенсироваться заявками с восточного направления. Нельзя исключать, что какие-то объемы будут выпадать, но в любом случае, еще раз повторяем, что все-таки мировой рынок, он гораздо более многогранен, чем только европейский. Хотя, безусловно, европейский рынок является премиальным", - сказал Песков, отвечая на вопрос о планах Германии подготовить технические решения, чтобы отказаться от импорта нефти из России уже в этом году."Может быть провисание, но опять же какие-то механизмы по компенсаторике будет задействовать Россия", - добавил он.
https://ria.ru/20220328/gaz-1780416435.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, германия, юго-восточная азия, азия, европа, дмитрий песков, россия, нефть, цены на нефть
Песков прокомментировал планы Германии отказаться от российской нефти
Песков: импорт нефти из России в Европу будет компенсироваться восточным направлением