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Итальянская компания Eni заявила о невозможности оплачивать газ рублями - РИА Новости, 28.03.2022
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В Италии заявили, что у них нет рублей, чтобы платить за российский газ
Итальянская компания Eni заявила о невозможности оплачивать газ рублями - РИА Новости, 28.03.2022
В Италии заявили, что у них нет рублей, чтобы платить за российский газ
Гендиректор крупнейшей в Италии нефтегазовой компании Eni Клаудио Дескальци заявил, что концерн не может рассчитываться за российский газ в рублях. Его слова... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T10:58
2022-03-28T18:33
экономика
цены на нефть
владимир путин
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россия
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Гендиректор крупнейшей в Италии нефтегазовой компании Eni Клаудио Дескальци заявил, что концерн не может рассчитываться за российский газ в рублях. Его слова приводит РБК.Он отметил, что поставки газа остаются большой проблемой для страны. При этом Дескальци подчеркнул, что оплачивать газ российской валютой невозможно, поскольку "у них нет рублей"."И это не предусмотрено контрактом, в котором указаны расчеты в евро. Вы не можете поменять это в одностороннем порядке", — заявил он, добавив, что для оплаты в рублях необходимо новое соглашение.Президент России Владимир Путин 23 марта сообщил о переводе в рубли расчетов за поставки газа в недружественные страны: поставлять товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. Глава государства поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях. Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, так как страна дорожит репутацией.
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экономика, цены на нефть, владимир путин, сша, россия, европа, центральный банк рф (цб рф)
10:58 28.03.2022 (обновлено: 18:33 28.03.2022)
 
Итальянская компания Eni заявила о невозможности оплачивать газ рублями

Гендиректор Eni Дескальци заявил о невозможности расплачиваться за российский газ рублями

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазовое оборудование
Газовое оборудование - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Газовое оборудование
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Гендиректор крупнейшей в Италии нефтегазовой компании Eni Клаудио Дескальци заявил, что концерн не может рассчитываться за российский газ в рублях. Его слова приводит РБК.
Он отметил, что поставки газа остаются большой проблемой для страны. При этом Дескальци подчеркнул, что оплачивать газ российской валютой невозможно, поскольку "у них нет рублей".
"И это не предусмотрено контрактом, в котором указаны расчеты в евро. Вы не можете поменять это в одностороннем порядке", — заявил он, добавив, что для оплаты в рублях необходимо новое соглашение.
Президент России Владимир Путин 23 марта сообщил о переводе в рубли расчетов за поставки газа в недружественные страны: поставлять товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. Глава государства поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях. Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, так как страна дорожит репутацией.
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