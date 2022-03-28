https://ria.ru/20220328/gaz-1780406904.html

Путин поручил перевести платежи за газ на рубли до 31 марта

Путин поручил перевести платежи за газ на рубли до 31 марта - РИА Новости, 28.03.2022

Путин поручил перевести платежи за газ на рубли до 31 марта

Владимир Путин к 31 марта ожидает от кабмина, ЦБ и "Газпрома" доклад об исполнении поручения об изменении валюты при оплате поставок газа в "недружественные... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T10:18

2022-03-28T10:18

2022-03-28T11:21

владимир путин

экономика

газпром

россия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Владимир Путин к 31 марта ожидает от кабмина, ЦБ и "Газпрома" доклад об исполнении поручения об изменении валюты при оплате поставок газа в "недружественные страны". Об этом сообщила пресс-служба Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с Банком России и публичным акционерным обществом "Газпром" реализовать комплекс мер по изменению валюты платежа по поставкам природного газа в страны Европейского союза и другие страны, которые ввели ограничительные меры в отношении граждан Российской Федерации и российских юридических лиц, на российский рубль. Доклад — 31 марта 2022 года, далее — ежемесячно", — говорится в релизе для прессы.После начала российской военной спецоперации на Украине и ужесточения западных санкций в Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Рынок отреагировал на это резким скачком — почти до четырех тысяч долларов за тысячу кубометров.Как отмечал вице-премьер Александр Новак, даже простое обсуждение отказа Европы от российских энергоносителей негативно для рынка. По его словам, без российских поставок газа в мире случится коллапс, а цены будут непредсказуемы.Президент Владимир Путин 23 марта заявил о переводе в рубли расчетов за газ c недружественными странами и поручил Центробанку и правительству определить порядок совершения таких операций. При этом он подчеркнул, что Россия продолжит поставлять газ в соответствии с действующими контрактами, поскольку дорожит своей репутацией.

https://ria.ru/20220328/neft-1780381598.html

https://ria.ru/20220326/gaz-1780245686.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, экономика, газпром, россия, санкции в отношении россии