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Путин поручил перевести платежи за газ на рубли до 31 марта - РИА Новости, 28.03.2022
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Путин поручил перевести платежи за газ на рубли до 31 марта
Путин поручил перевести платежи за газ на рубли до 31 марта - РИА Новости, 28.03.2022
Путин поручил перевести платежи за газ на рубли до 31 марта
Владимир Путин к 31 марта ожидает от кабмина, ЦБ и "Газпрома" доклад об исполнении поручения об изменении валюты при оплате поставок газа в "недружественные... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T10:18
2022-03-28T11:21
владимир путин
экономика
газпром
россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Владимир Путин к 31 марта ожидает от кабмина, ЦБ и "Газпрома" доклад об исполнении поручения об изменении валюты при оплате поставок газа в "недружественные страны". Об этом сообщила пресс-служба Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с Банком России и публичным акционерным обществом "Газпром" реализовать комплекс мер по изменению валюты платежа по поставкам природного газа в страны Европейского союза и другие страны, которые ввели ограничительные меры в отношении граждан Российской Федерации и российских юридических лиц, на российский рубль. Доклад — 31 марта 2022 года, далее — ежемесячно", — говорится в релизе для прессы.После начала российской военной спецоперации на Украине и ужесточения западных санкций в Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Рынок отреагировал на это резким скачком — почти до четырех тысяч долларов за тысячу кубометров.Как отмечал вице-премьер Александр Новак, даже простое обсуждение отказа Европы от российских энергоносителей негативно для рынка. По его словам, без российских поставок газа в мире случится коллапс, а цены будут непредсказуемы.Президент Владимир Путин 23 марта заявил о переводе в рубли расчетов за газ c недружественными странами и поручил Центробанку и правительству определить порядок совершения таких операций. При этом он подчеркнул, что Россия продолжит поставлять газ в соответствии с действующими контрактами, поскольку дорожит своей репутацией.
https://ria.ru/20220328/neft-1780381598.html
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владимир путин, экономика, газпром, россия, санкции в отношении россии
10:18 28.03.2022 (обновлено: 11:21 28.03.2022)
 
Путин поручил перевести платежи за газ на рубли до 31 марта

Путин поручил до 31 марта перевести на рубли расчеты за газ с недружественными странами

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Владимир Путин к 31 марта ожидает от кабмина, ЦБ и "Газпрома" доклад об исполнении поручения об изменении валюты при оплате поставок газа в "недружественные страны". Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с Банком России и публичным акционерным обществом "Газпром" реализовать комплекс мер по изменению валюты платежа по поставкам природного газа в страны Европейского союза и другие страны, которые ввели ограничительные меры в отношении граждан Российской Федерации и российских юридических лиц, на российский рубль. Доклад — 31 марта 2022 года, далее — ежемесячно", — говорится в релизе для прессы.
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Как отмечал вице-премьер Александр Новак, даже простое обсуждение отказа Европы от российских энергоносителей негативно для рынка. По его словам, без российских поставок газа в мире случится коллапс, а цены будут непредсказуемы.
Президент Владимир Путин 23 марта заявил о переводе в рубли расчетов за газ c недружественными странами и поручил Центробанку и правительству определить порядок совершения таких операций. При этом он подчеркнул, что Россия продолжит поставлять газ в соответствии с действующими контрактами, поскольку дорожит своей репутацией.
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