10:18 28.03.2022 (обновлено: 11:21 28.03.2022)
Путин поручил перевести платежи за газ на рубли до 31 марта
Путин поручил до 31 марта перевести на рубли расчеты за газ с недружественными странами
Президент России Владимир Путин
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Владимир Путин к 31 марта ожидает от кабмина, ЦБ и "Газпрома" доклад об исполнении поручения об изменении валюты при оплате поставок газа в "недружественные страны". Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с Банком России и публичным акционерным обществом "Газпром" реализовать комплекс мер по изменению валюты платежа по поставкам природного газа в страны Европейского союза и другие страны, которые ввели ограничительные меры в отношении граждан Российской Федерации и российских юридических лиц, на российский рубль. Доклад — 31 марта 2022 года, далее — ежемесячно", — говорится в релизе для прессы.
После начала российской военной спецоперации на Украине и ужесточения западных санкций в Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Рынок отреагировал на это резким скачком — почти до четырех тысяч долларов за тысячу кубометров.
Как отмечал вице-премьер Александр Новак, даже простое обсуждение отказа Европы от российских энергоносителей негативно для рынка. По его словам, без российских поставок газа в мире случится коллапс, а цены будут непредсказуемы.
Президент Владимир Путин 23 марта заявил о переводе в рубли расчетов за газ c недружественными странами и поручил Центробанку и правительству определить порядок совершения таких операций. При этом он подчеркнул, что Россия продолжит поставлять газ в соответствии с действующими контрактами, поскольку дорожит своей репутацией.