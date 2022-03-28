https://ria.ru/20220328/fitch-1780387654.html

Fitch отозвало рейтинги России

Fitch отозвало рейтинги России - РИА Новости, 28.03.2022

Fitch отозвало рейтинги России

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings отозвало рейтинги России, сообщается в пресс-релизе агентства. РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T07:34

2022-03-28T07:34

2022-03-28T07:34

россия

экономика

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings отозвало рейтинги России, сообщается в пресс-релизе агентства.Евросоюз 15 марта принял решение о запрете присваивать кредитные рейтинги юридическим лицам, организациям или органам, учрежденным в России. Ранее по этой же причине агентство отозвало рейтинги российских компаний.Рейтинги дефолта эмитента РФ в иностранной и местной валютах до отзыва находились на уровне "С".

https://ria.ru/20220316/reyting-1778363191.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, экономика