https://ria.ru/20220328/fitch-1780387654.html
Fitch отозвало рейтинги России
Fitch отозвало рейтинги России - РИА Новости, 28.03.2022
Fitch отозвало рейтинги России
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings отозвало рейтинги России, сообщается в пресс-релизе агентства. РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T07:34
2022-03-28T07:34
2022-03-28T07:34
россия
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150541/62/1505416284_63:0:3137:1729_1920x0_80_0_0_6ed9d6f4c2046756c7c2b370f2be7e00.jpg
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings отозвало рейтинги России, сообщается в пресс-релизе агентства.Евросоюз 15 марта принял решение о запрете присваивать кредитные рейтинги юридическим лицам, организациям или органам, учрежденным в России. Ранее по этой же причине агентство отозвало рейтинги российских компаний.Рейтинги дефолта эмитента РФ в иностранной и местной валютах до отзыва находились на уровне "С".
https://ria.ru/20220316/reyting-1778363191.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150541/62/1505416284_447:0:2752:1729_1920x0_80_0_0_8c8e57063638ad448b39b6fee420cb2a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика
Fitch отозвало рейтинги России
Международное агентство Fitch отозвало рейтинги России