Рейтинг@Mail.ru
Fitch отозвало рейтинги России - РИА Новости, 28.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220328/fitch-1780387654.html
Fitch отозвало рейтинги России
Fitch отозвало рейтинги России - РИА Новости, 28.03.2022
Fitch отозвало рейтинги России
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings отозвало рейтинги России, сообщается в пресс-релизе агентства. РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T07:34
2022-03-28T07:34
россия
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150541/62/1505416284_63:0:3137:1729_1920x0_80_0_0_6ed9d6f4c2046756c7c2b370f2be7e00.jpg
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings отозвало рейтинги России, сообщается в пресс-релизе агентства.Евросоюз 15 марта принял решение о запрете присваивать кредитные рейтинги юридическим лицам, организациям или органам, учрежденным в России. Ранее по этой же причине агентство отозвало рейтинги российских компаний.Рейтинги дефолта эмитента РФ в иностранной и местной валютах до отзыва находились на уровне "С".
https://ria.ru/20220316/reyting-1778363191.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150541/62/1505416284_447:0:2752:1729_1920x0_80_0_0_8c8e57063638ad448b39b6fee420cb2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, экономика
07:34 28.03.2022
 
Fitch отозвало рейтинги России

Международное агентство Fitch отозвало рейтинги России

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЛоготип агентства Fitch Ratings
Логотип агентства Fitch Ratings - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Логотип агентства Fitch Ratings
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings отозвало рейтинги России, сообщается в пресс-релизе агентства.
"Fitch Ratings отозвало рейтинги России. Отзыв был совершен в связи с введением санкций (против РФ - ред.)", - говорится в сообщении.
Евросоюз 15 марта принял решение о запрете присваивать кредитные рейтинги юридическим лицам, организациям или органам, учрежденным в России. Ранее по этой же причине агентство отозвало рейтинги российских компаний.
Рейтинги дефолта эмитента РФ в иностранной и местной валютах до отзыва находились на уровне "С".
Знак процента - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
16 марта, 00:58
Агентство Fitch понизило долгосрочные рейтинги 31 российского банка
 
РоссияЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала