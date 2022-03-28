https://ria.ru/20220328/festival-1780514201.html

Музыкальный фестиваль Park Live перенесен на 2023 год

Музыкальный фестиваль Park Live перенесен на 2023 год - РИА Новости, 28.03.2022

Музыкальный фестиваль Park Live перенесен на 2023 год

Международный музыкальный фестиваль Park Live перенесен на следующий год, но уже приобретенные билеты будут действительны в 2023-м, сообщают организаторы на... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T16:58

2022-03-28T16:58

2022-03-28T16:58

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Международный музыкальный фестиваль Park Live перенесен на следующий год, но уже приобретенные билеты будут действительны в 2023-м, сообщают организаторы на официальном сайте мероприятия.Организаторы назвали хорошей новостью то, что "не все музыканты отказались от концертов в России".Park Live – ежегодный международный музыкальный фестиваль, который проходит в Москве. Его цель — привезти в Россию "героев поп-культуры нашего времени". Ранее об отмене участия объявили группы My Chemical Romance, Placebo, The Killers, а Slipknot перенесли свое выступление "на более спокойное время".

https://ria.ru/20220318/piknik-1778814413.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, владимир путин, москва, россия, украина, музыка, slipknot , park live