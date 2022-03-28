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Музыкальный фестиваль Park Live перенесен на 2023 год - РИА Новости, 28.03.2022
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Культура
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Музыкальный фестиваль Park Live перенесен на 2023 год
Музыкальный фестиваль Park Live перенесен на 2023 год - РИА Новости, 28.03.2022
Музыкальный фестиваль Park Live перенесен на 2023 год
Международный музыкальный фестиваль Park Live перенесен на следующий год, но уже приобретенные билеты будут действительны в 2023-м, сообщают организаторы на... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T16:58
2022-03-28T16:58
культура
новости культуры
владимир путин
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Международный музыкальный фестиваль Park Live перенесен на следующий год, но уже приобретенные билеты будут действительны в 2023-м, сообщают организаторы на официальном сайте мероприятия.Организаторы назвали хорошей новостью то, что "не все музыканты отказались от концертов в России".Park Live – ежегодный международный музыкальный фестиваль, который проходит в Москве. Его цель — привезти в Россию "героев поп-культуры нашего времени". Ранее об отмене участия объявили группы My Chemical Romance, Placebo, The Killers, а Slipknot перенесли свое выступление "на более спокойное время".
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новости культуры, владимир путин, москва, россия, украина, музыка, slipknot , park live
16:58 28.03.2022
 
Музыкальный фестиваль Park Live перенесен на 2023 год

Организаторы музыкального фестиваля Park Live сообщили о его переносе на 2023 год

© РИА Новости / Евгений ОдиноковЗрители музыкального фестиваля Park Live в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
Зрители музыкального фестиваля Park Live в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Международный музыкальный фестиваль Park Live перенесен на следующий год, но уже приобретенные билеты будут действительны в 2023-м, сообщают организаторы на официальном сайте мероприятия.

"Вы все уже давно поняли, что фестиваль Park Live не состоится и в этом году. Нам было необходимо согласовать все формальности с менеджментом артистов перед тем, как сделать официальное объявление. Картина текущих обстоятельств не предоставляет возможность вписать в нее наш музыкальный праздник ни по юридическим, ни по логистическим, ни по простым человеческим причинам", — говорится в релизе.

Организаторы назвали хорошей новостью то, что "не все музыканты отказались от концертов в России".
"Более того, при благоприятном стечении обстоятельств несколько артистов намерены выступить на фестивале уже в следующем году!" — добавляется в тексте.
Park Live – ежегодный международный музыкальный фестиваль, который проходит в Москве. Его цель — привезти в Россию "героев поп-культуры нашего времени". Ранее об отмене участия объявили группы My Chemical Romance, Placebo, The Killers, а Slipknot перенесли свое выступление "на более спокойное время".
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КультураНовости культурыВладимир ПутинМоскваРоссияУкраинаМузыкаSlipknotPark Live
 
 
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