https://ria.ru/20220328/fadeev-1780544305.html

Глава СПЧ вступился за заблокированных в YouTube пранкеров Вована и Лексуса

Глава СПЧ вступился за заблокированных в YouTube пранкеров Вована и Лексуса - РИА Новости, 28.03.2022

Глава СПЧ вступился за заблокированных в YouTube пранкеров Вована и Лексуса

Глава СПЧ Валерий Фадеев назвал блокировку YouTube-канала Вована и Лексуса, разыгравших министров Великобритании, бесстыдной цензурой, и поддержал пранкеров. РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T18:30

2022-03-28T18:30

2022-03-28T18:30

youtube

россия

совет по правам человека при президенте рф (спч)

в мире

бен уоллес

великобритания

министерство обороны великобритании

денис шмыгаль

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Глава СПЧ Валерий Фадеев назвал блокировку YouTube-канала Вована и Лексуса, разыгравших министров Великобритании, бесстыдной цензурой, и поддержал пранкеров.Ранее YouTube удалил канал российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус), где были опубликованы видеозаписи розыгрышей министра обороны Великобритании Бена Уоллеса и министра внутренних дел страны Прити Пател."Благодаря российским пранкерам мир, в частности, узнал, что Лондон поддержит любой выбор Киева по ядерной программе, а пока поставляет неисправные противотанковые ракеты… Не удивлен, что YouTube пошел на поводу такой бесстыдной цензуры и заблокировал рейтинговое видео, нарушение которого только в том, что оно показывает истинное лицо неосторожного министра", - говорится в заявлении Фадеева, опубликованном в Telegram-канале Совета.По его словам, министр обороны Великобритании пытается "замести следы"."Теперь Уоллес пытается замести следы, упирая на "значительный риск нацбезопасности Великобритании" и "разрушительное воздействие на моральный дух ВСУ". Чем ставит себя в еще более комичное положение. А вообще с умом дружить надо! Министр обороны такой страны, да еще в военное время, говорит по открытой связи - уму непостижимо", - написал Фадеев.Кроме того, Фадеев отметил, что не надеется на принципы "свободы слова" на Западе, и поздравил блогеров."Ожидать того, что принцип свободы слова и распространения информации на Западе одержит верх, на нынешнем фоне не приходится. А пранкера Лексуса (Алексея Столярова), которого хорошо знаю лично, поздравляю со столь важной информационной победой", - добавил Фадеев.Вован и Лексус разыграли британского министра обороны Бена Уоллеса, позвонив ему также от имени премьера Украины Дениса Шмыгаля. В ходе разговора стороны обсуждали статус Украины в НАТО, поставки вооружений, участие иностранных наемников в боевых действиях на Украине, а также вероятность приобретения Украиной ядерного оружия. Министерство обороны Великобритании направило YouTube запрос с просьбой удалить видео разговора британского министра с российскими пранкерами.

https://ria.ru/20220326/roskomnadzor-1780280156.html

https://ria.ru/20220325/fraza-1780122915.html

https://ria.ru/20220325/youtube-1780014198.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

youtube, россия, совет по правам человека при президенте рф (спч), в мире, бен уоллес, великобритания, министерство обороны великобритании, денис шмыгаль, валерий фадеев