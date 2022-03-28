Рейтинг@Mail.ru
Глава СПЧ вступился за заблокированных в YouTube пранкеров Вована и Лексуса - РИА Новости, 28.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220328/fadeev-1780544305.html
Глава СПЧ вступился за заблокированных в YouTube пранкеров Вована и Лексуса
Глава СПЧ вступился за заблокированных в YouTube пранкеров Вована и Лексуса - РИА Новости, 28.03.2022
Глава СПЧ вступился за заблокированных в YouTube пранкеров Вована и Лексуса
Глава СПЧ Валерий Фадеев назвал блокировку YouTube-канала Вована и Лексуса, разыгравших министров Великобритании, бесстыдной цензурой, и поддержал пранкеров. РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T18:30
2022-03-28T18:30
youtube
россия
совет по правам человека при президенте рф (спч)
в мире
бен уоллес
великобритания
министерство обороны великобритании
денис шмыгаль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1f/1748028327_0:104:3078:1836_1920x0_80_0_0_ddbc2d05ece675bed4a01ff482c3aa88.jpg
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Глава СПЧ Валерий Фадеев назвал блокировку YouTube-канала Вована и Лексуса, разыгравших министров Великобритании, бесстыдной цензурой, и поддержал пранкеров.Ранее YouTube удалил канал российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус), где были опубликованы видеозаписи розыгрышей министра обороны Великобритании Бена Уоллеса и министра внутренних дел страны Прити Пател."Благодаря российским пранкерам мир, в частности, узнал, что Лондон поддержит любой выбор Киева по ядерной программе, а пока поставляет неисправные противотанковые ракеты… Не удивлен, что YouTube пошел на поводу такой бесстыдной цензуры и заблокировал рейтинговое видео, нарушение которого только в том, что оно показывает истинное лицо неосторожного министра", - говорится в заявлении Фадеева, опубликованном в Telegram-канале Совета.По его словам, министр обороны Великобритании пытается "замести следы"."Теперь Уоллес пытается замести следы, упирая на "значительный риск нацбезопасности Великобритании" и "разрушительное воздействие на моральный дух ВСУ". Чем ставит себя в еще более комичное положение. А вообще с умом дружить надо! Министр обороны такой страны, да еще в военное время, говорит по открытой связи - уму непостижимо", - написал Фадеев.Кроме того, Фадеев отметил, что не надеется на принципы "свободы слова" на Западе, и поздравил блогеров."Ожидать того, что принцип свободы слова и распространения информации на Западе одержит верх, на нынешнем фоне не приходится. А пранкера Лексуса (Алексея Столярова), которого хорошо знаю лично, поздравляю со столь важной информационной победой", - добавил Фадеев.Вован и Лексус разыграли британского министра обороны Бена Уоллеса, позвонив ему также от имени премьера Украины Дениса Шмыгаля. В ходе разговора стороны обсуждали статус Украины в НАТО, поставки вооружений, участие иностранных наемников в боевых действиях на Украине, а также вероятность приобретения Украиной ядерного оружия. Министерство обороны Великобритании направило YouTube запрос с просьбой удалить видео разговора британского министра с российскими пранкерами.
https://ria.ru/20220326/roskomnadzor-1780280156.html
https://ria.ru/20220325/fraza-1780122915.html
https://ria.ru/20220325/youtube-1780014198.html
россия
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1f/1748028327_328:0:3059:2048_1920x0_80_0_0_df4ba1df1d623e984aa7662b57996835.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
youtube, россия, совет по правам человека при президенте рф (спч), в мире, бен уоллес, великобритания, министерство обороны великобритании, денис шмыгаль, валерий фадеев
18:30 28.03.2022
 
Глава СПЧ вступился за заблокированных в YouTube пранкеров Вована и Лексуса

Глава СПЧ Фадеев назвал блокировку YouTube-канала пранкеров Вована и Лексуса цензурой

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкСоветник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
Советник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Советник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Глава СПЧ Валерий Фадеев назвал блокировку YouTube-канала Вована и Лексуса, разыгравших министров Великобритании, бесстыдной цензурой, и поддержал пранкеров.
Ранее YouTube удалил канал российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус), где были опубликованы видеозаписи розыгрышей министра обороны Великобритании Бена Уоллеса и министра внутренних дел страны Прити Пател.
Блокировка доступа - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
26 марта, 21:57
РКН потребовал от YouTube разблокировать видеозаписи Минобороны России
"Благодаря российским пранкерам мир, в частности, узнал, что Лондон поддержит любой выбор Киева по ядерной программе, а пока поставляет неисправные противотанковые ракеты… Не удивлен, что YouTube пошел на поводу такой бесстыдной цензуры и заблокировал рейтинговое видео, нарушение которого только в том, что оно показывает истинное лицо неосторожного министра", - говорится в заявлении Фадеева, опубликованном в Telegram-канале Совета.
По его словам, министр обороны Великобритании пытается "замести следы".
"Теперь Уоллес пытается замести следы, упирая на "значительный риск нацбезопасности Великобритании" и "разрушительное воздействие на моральный дух ВСУ". Чем ставит себя в еще более комичное положение. А вообще с умом дружить надо! Министр обороны такой страны, да еще в военное время, говорит по открытой связи - уму непостижимо", - написал Фадеев.
Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус)
25 марта, 17:14
Глава МВД Британии повторила за пранкерами фразу, оскорбляющую страну
Кроме того, Фадеев отметил, что не надеется на принципы "свободы слова" на Западе, и поздравил блогеров.
"Ожидать того, что принцип свободы слова и распространения информации на Западе одержит верх, на нынешнем фоне не приходится. А пранкера Лексуса (Алексея Столярова), которого хорошо знаю лично, поздравляю со столь важной информационной победой", - добавил Фадеев.
Вован и Лексус разыграли британского министра обороны Бена Уоллеса, позвонив ему также от имени премьера Украины Дениса Шмыгаля. В ходе разговора стороны обсуждали статус Украины в НАТО, поставки вооружений, участие иностранных наемников в боевых действиях на Украине, а также вероятность приобретения Украиной ядерного оружия. Министерство обороны Великобритании направило YouTube запрос с просьбой удалить видео разговора британского министра с российскими пранкерами.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
25 марта, 11:13
Рогозин назвал YouTube "злобной помойкой"
 
YouTubeРоссияСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)В миреБен УоллесВеликобританияМинистерство обороны ВеликобританииДенис ШмыгальВалерий Фадеев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала