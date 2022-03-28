Глава СПЧ вступился за заблокированных в YouTube пранкеров Вована и Лексуса
Глава СПЧ Фадеев назвал блокировку YouTube-канала пранкеров Вована и Лексуса цензурой
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкСоветник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
Советник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Глава СПЧ Валерий Фадеев назвал блокировку YouTube-канала Вована и Лексуса, разыгравших министров Великобритании, бесстыдной цензурой, и поддержал пранкеров.
Ранее YouTube удалил канал российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус), где были опубликованы видеозаписи розыгрышей министра обороны Великобритании Бена Уоллеса и министра внутренних дел страны Прити Пател.
"Благодаря российским пранкерам мир, в частности, узнал, что Лондон поддержит любой выбор Киева по ядерной программе, а пока поставляет неисправные противотанковые ракеты… Не удивлен, что YouTube пошел на поводу такой бесстыдной цензуры и заблокировал рейтинговое видео, нарушение которого только в том, что оно показывает истинное лицо неосторожного министра", - говорится в заявлении Фадеева, опубликованном в Telegram-канале Совета.
По его словам, министр обороны Великобритании пытается "замести следы".
"Теперь Уоллес пытается замести следы, упирая на "значительный риск нацбезопасности Великобритании" и "разрушительное воздействие на моральный дух ВСУ". Чем ставит себя в еще более комичное положение. А вообще с умом дружить надо! Министр обороны такой страны, да еще в военное время, говорит по открытой связи - уму непостижимо", - написал Фадеев.
Кроме того, Фадеев отметил, что не надеется на принципы "свободы слова" на Западе, и поздравил блогеров.
"Ожидать того, что принцип свободы слова и распространения информации на Западе одержит верх, на нынешнем фоне не приходится. А пранкера Лексуса (Алексея Столярова), которого хорошо знаю лично, поздравляю со столь важной информационной победой", - добавил Фадеев.
Вован и Лексус разыграли британского министра обороны Бена Уоллеса, позвонив ему также от имени премьера Украины Дениса Шмыгаля. В ходе разговора стороны обсуждали статус Украины в НАТО, поставки вооружений, участие иностранных наемников в боевых действиях на Украине, а также вероятность приобретения Украиной ядерного оружия. Министерство обороны Великобритании направило YouTube запрос с просьбой удалить видео разговора британского министра с российскими пранкерами.
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