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Контракты на поставку российского газа заключены в евро, заявил Шольц - РИА Новости, 28.03.2022
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Контракты на поставку российского газа заключены в евро, заявил Шольц
Контракты на поставку российского газа заключены в евро, заявил Шольц - РИА Новости, 28.03.2022
Контракты на поставку российского газа заключены в евро, заявил Шольц
Подавляющее большинство контрактов немецких фирм на поставку российского газа предусматривают оплату в евро, так они и будут исполняться, заявил канцлер ФРГ... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T16:43
2022-03-28T16:46
олаф шольц
в мире
германия
россия
экономика
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БЕРЛИН, 28 мар - РИА Новости. Подавляющее большинство контрактов немецких фирм на поставку российского газа предусматривают оплату в евро, так они и будут исполняться, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц."Могу сказать, что контракты, о которых мы знаем, все в подавляющем большинстве заключены в евро, и компании будут соответственным образом их оплачивать. У нас сейчас ситуация, когда должны выполняться контракты", - заявил он на пресс-конференции со шведской коллегой Магдаленой Андерссон.
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олаф шольц, в мире, германия, россия, экономика
16:43 28.03.2022 (обновлено: 16:46 28.03.2022)
 
Контракты на поставку российского газа заключены в евро, заявил Шольц

Канцлер Германии Шольц: контракты по закупке российского газа будут исполняться в евро

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкКанцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
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БЕРЛИН, 28 мар - РИА Новости. Подавляющее большинство контрактов немецких фирм на поставку российского газа предусматривают оплату в евро, так они и будут исполняться, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
"Могу сказать, что контракты, о которых мы знаем, все в подавляющем большинстве заключены в евро, и компании будут соответственным образом их оплачивать. У нас сейчас ситуация, когда должны выполняться контракты", - заявил он на пресс-конференции со шведской коллегой Магдаленой Андерссон.
Комплекс подготовки экспортного газа на Украине - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
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