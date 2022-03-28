https://ria.ru/20220328/evro-1780513244.html
Контракты на поставку российского газа заключены в евро, заявил Шольц
Контракты на поставку российского газа заключены в евро, заявил Шольц - РИА Новости, 28.03.2022
Контракты на поставку российского газа заключены в евро, заявил Шольц
Подавляющее большинство контрактов немецких фирм на поставку российского газа предусматривают оплату в евро, так они и будут исполняться, заявил канцлер ФРГ... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T16:43
2022-03-28T16:43
2022-03-28T16:46
олаф шольц
в мире
германия
россия
экономика
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БЕРЛИН, 28 мар - РИА Новости. Подавляющее большинство контрактов немецких фирм на поставку российского газа предусматривают оплату в евро, так они и будут исполняться, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц."Могу сказать, что контракты, о которых мы знаем, все в подавляющем большинстве заключены в евро, и компании будут соответственным образом их оплачивать. У нас сейчас ситуация, когда должны выполняться контракты", - заявил он на пресс-конференции со шведской коллегой Магдаленой Андерссон.
https://ria.ru/20220328/tranzit-1780492476.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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олаф шольц, в мире, германия, россия, экономика
16:43 28.03.2022 (обновлено: 16:46 28.03.2022)
Контракты на поставку российского газа заключены в евро, заявил Шольц
Канцлер Германии Шольц: контракты по закупке российского газа будут исполняться в евро