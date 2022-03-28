https://ria.ru/20220328/evro-1780513244.html

Контракты на поставку российского газа заключены в евро, заявил Шольц

Контракты на поставку российского газа заключены в евро, заявил Шольц - РИА Новости, 28.03.2022

Контракты на поставку российского газа заключены в евро, заявил Шольц

Подавляющее большинство контрактов немецких фирм на поставку российского газа предусматривают оплату в евро, так они и будут исполняться, заявил канцлер ФРГ... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T16:43

2022-03-28T16:43

2022-03-28T16:46

олаф шольц

в мире

германия

россия

экономика

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БЕРЛИН, 28 мар - РИА Новости. Подавляющее большинство контрактов немецких фирм на поставку российского газа предусматривают оплату в евро, так они и будут исполняться, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц."Могу сказать, что контракты, о которых мы знаем, все в подавляющем большинстве заключены в евро, и компании будут соответственным образом их оплачивать. У нас сейчас ситуация, когда должны выполняться контракты", - заявил он на пресс-конференции со шведской коллегой Магдаленой Андерссон.

https://ria.ru/20220328/tranzit-1780492476.html

германия

россия

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Влада Копылова

олаф шольц, в мире, германия, россия, экономика