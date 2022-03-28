https://ria.ru/20220328/etap-1780511330.html
Лавров назвал ситуацию в мире переломным этапом истории
Лавров назвал ситуацию в мире переломным этапом истории - РИА Новости, 28.03.2022
Лавров назвал ситуацию в мире переломным этапом истории
Нынешняя ситуация в мире является переломным этапом истории, считает министр иностранных дел Сергей Лавров. РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T16:32
2022-03-28T16:32
2022-03-28T16:32
россия
европа
единая россия
в мире
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Нынешняя ситуация в мире является переломным этапом истории, считает министр иностранных дел Сергей Лавров."Мы все понимаем, какой период сейчас переживает наша страна, Европа, да и весь мир. Это переломный этап в историческом развитии цивилизации. И несмотря на все трудности, российская дипломатия будет продолжать последовательно и твердо отстаивать национальные интересы России на международной арене, делать всё необходимое для защиты жизни, чести, безопасности российских граждан и наших соотечественников за рубежом",- сказал Лавров на заседании комиссии генерального совета партии "Единая Россия" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом."И я думаю, что именно большей самостоятельности и отстаивания своей правды и своего законного места на мировой арене ожидают от нас многочисленные друзья и единомышленники России, а это большинство членов международного сообщества. И, конечно, сегодня, как я уже сказал, поддержка наших действий на мировой арене ключевыми политическими силами России наглядно показывает единение российского общества в этот, без преувеличения, переломный период мировой истории",- добавил глава внешнеполитического ведомства.Комиссия "Единой России" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом занимается реализацией внешнеполитического раздела народной программы партии, ее деятельность касается в том числе межпарламентского сотрудничества, миграционной политики, соблюдения прав выходцев из России в других странах и сохранения их культурной идентичности.
https://ria.ru/20220323/ulitsy-1779727363.html
https://ria.ru/20220320/ministr-1779085974.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, европа, единая россия, в мире, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Лавров назвал ситуацию в мире переломным этапом истории
Лавров назвал ситуацию в мире переломным этапом в историческом развитии цивилизации
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Нынешняя ситуация в мире является переломным этапом истории, считает министр иностранных дел Сергей Лавров.
"Мы все понимаем, какой период сейчас переживает наша страна, Европа
, да и весь мир. Это переломный этап в историческом развитии цивилизации. И несмотря на все трудности, российская дипломатия будет продолжать последовательно и твердо отстаивать национальные интересы России
на международной арене, делать всё необходимое для защиты жизни, чести, безопасности российских граждан и наших соотечественников за рубежом",- сказал Лавров на заседании комиссии генерального совета партии "Единая Россия
" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.
"И я думаю, что именно большей самостоятельности и отстаивания своей правды и своего законного места на мировой арене ожидают от нас многочисленные друзья и единомышленники России, а это большинство членов международного сообщества. И, конечно, сегодня, как я уже сказал, поддержка наших действий на мировой арене ключевыми политическими силами России наглядно показывает единение российского общества в этот, без преувеличения, переломный период мировой истории",- добавил глава внешнеполитического ведомства.
Комиссия "Единой России" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом занимается реализацией внешнеполитического раздела народной программы партии, ее деятельность касается в том числе межпарламентского сотрудничества, миграционной политики, соблюдения прав выходцев из России в других странах и сохранения их культурной идентичности.