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Лавров назвал ситуацию в мире переломным этапом истории - РИА Новости, 28.03.2022
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Лавров назвал ситуацию в мире переломным этапом истории
Лавров назвал ситуацию в мире переломным этапом истории - РИА Новости, 28.03.2022
Лавров назвал ситуацию в мире переломным этапом истории
Нынешняя ситуация в мире является переломным этапом истории, считает министр иностранных дел Сергей Лавров. РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T16:32
2022-03-28T16:32
россия
европа
единая россия
в мире
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Нынешняя ситуация в мире является переломным этапом истории, считает министр иностранных дел Сергей Лавров."Мы все понимаем, какой период сейчас переживает наша страна, Европа, да и весь мир. Это переломный этап в историческом развитии цивилизации. И несмотря на все трудности, российская дипломатия будет продолжать последовательно и твердо отстаивать национальные интересы России на международной арене, делать всё необходимое для защиты жизни, чести, безопасности российских граждан и наших соотечественников за рубежом",- сказал Лавров на заседании комиссии генерального совета партии "Единая Россия" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом."И я думаю, что именно большей самостоятельности и отстаивания своей правды и своего законного места на мировой арене ожидают от нас многочисленные друзья и единомышленники России, а это большинство членов международного сообщества. И, конечно, сегодня, как я уже сказал, поддержка наших действий на мировой арене ключевыми политическими силами России наглядно показывает единение российского общества в этот, без преувеличения, переломный период мировой истории",- добавил глава внешнеполитического ведомства.Комиссия "Единой России" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом занимается реализацией внешнеполитического раздела народной программы партии, ее деятельность касается в том числе межпарламентского сотрудничества, миграционной политики, соблюдения прав выходцев из России в других странах и сохранения их культурной идентичности.
https://ria.ru/20220323/ulitsy-1779727363.html
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россия, европа, единая россия, в мире, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
16:32 28.03.2022
 
Лавров назвал ситуацию в мире переломным этапом истории

Лавров назвал ситуацию в мире переломным этапом в историческом развитии цивилизации

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Нынешняя ситуация в мире является переломным этапом истории, считает министр иностранных дел Сергей Лавров.
"Мы все понимаем, какой период сейчас переживает наша страна, Европа, да и весь мир. Это переломный этап в историческом развитии цивилизации. И несмотря на все трудности, российская дипломатия будет продолжать последовательно и твердо отстаивать национальные интересы России на международной арене, делать всё необходимое для защиты жизни, чести, безопасности российских граждан и наших соотечественников за рубежом",- сказал Лавров на заседании комиссии генерального совета партии "Единая Россия" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.
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Комиссия "Единой России" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом занимается реализацией внешнеполитического раздела народной программы партии, ее деятельность касается в том числе межпарламентского сотрудничества, миграционной политики, соблюдения прав выходцев из России в других странах и сохранения их культурной идентичности.
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РоссияЕвропаЕдиная РоссияВ миреСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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