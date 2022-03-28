https://ria.ru/20220328/estoniya-1780382570.html

Корабли стран НАТО доставили военную технику в Эстонию

Корабли стран НАТО доставили военную технику в Эстонию - РИА Новости, 28.03.2022

Корабли стран НАТО доставили военную технику в Эстонию

Корабли стран НАТО доставили военную технику и снаряжение в Эстонию для пополнения запасов боевой группы Альянса под руководством Великобритании, сообщает... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T03:17

2022-03-28T03:17

2022-03-28T05:43

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ЛОНДОН, 28 мар - РИА Новости. Корабли стран НАТО доставили военную технику и снаряжение в Эстонию для пополнения запасов боевой группы Альянса под руководством Великобритании, сообщает британское министерство обороны.Также отмечается, что корабли и самолеты провели серию совместных учений, чтобы "продемонстрировать и совершенствовать" свою совместимость.Объединенные экспедиционные силы (JEF) - коалиция, сформированная Великобританией в 2014 году, в которую входят корабли ВМС Эстонии, Нидерландов, Латвии, Литвы, Норвегии, Швеции, Финляндии и Дании. В прошлом году в нее вступила Исландия. В случае необходимости в кратчайшие сроки коалиция может быть интегрирована с НАТО или любой другой международной структурой безопасности.

https://ria.ru/20220327/nato-1780339073.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, норвегия, финляндия, дания, нато