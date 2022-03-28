03:17 28.03.2022 (обновлено: 05:43 28.03.2022)
Корабли стран НАТО доставили военную технику в Эстонию
Корабли стран НАТО доставили военную технику и снаряжение в Эстонию
Фрегат Королевского флота
ЛОНДОН, 28 мар - РИА Новости. Корабли стран НАТО доставили военную технику и снаряжение в Эстонию для пополнения запасов боевой группы Альянса под руководством Великобритании, сообщает британское министерство обороны.
"Суда Королевского флота присоединились к кораблям, самолетам и военнослужащим шести государств Объединенных экспедиционных сил (JEF) для оказания поддержки НАТО и укрепления безопасности в Балтийском море. Корабли Northumberland и Richmond присоединились к датскому фрегату Niels Juel и военным кораблям из Швеции, Эстонии, Латвии и Литвы для морского патрулирования в этом стратегически важном регионе. Военно-морские корабли JEF сопровождали датские и британские корабли снабжения, доставлявшие военную технику и снаряжение для пополнения запасов боевой группы НАТО под руководством Великобритании в Эстонии, где бок о бок служат войска из Великобритании и Дании", - говорится в заявлении на сайте министерства.
Также отмечается, что корабли и самолеты провели серию совместных учений, чтобы "продемонстрировать и совершенствовать" свою совместимость.
Объединенные экспедиционные силы (JEF) - коалиция, сформированная Великобританией в 2014 году, в которую входят корабли ВМС Эстонии, Нидерландов, Латвии, Литвы, Норвегии, Швеции, Финляндии и Дании. В прошлом году в нее вступила Исландия. В случае необходимости в кратчайшие сроки коалиция может быть интегрирована с НАТО или любой другой международной структурой безопасности.