https://ria.ru/20220328/energonositeli-1780564627.html
ЕС не готов прощаться с российскими энергоносителями, считает Чижов
ЕС не готов прощаться с российскими энергоносителями, считает Чижов - РИА Новости, 28.03.2022
ЕС не готов прощаться с российскими энергоносителями, считает Чижов
Евросоюз не готов попрощаться с российскими энергоносителями, заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов. РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T20:32
2022-03-28T20:32
2022-03-28T21:36
россия
евросоюз
экономика
в мире
европа
владимир чижов
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Евросоюз не готов попрощаться с российскими энергоносителями, заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов."Евросоюз не готов попрощаться с российскими энергоносителями, а реакция в Европе на заявление о переводе расчетов на рубли была "первоначальной" и "эмоциональной"", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
https://ria.ru/20220328/energonositeli-1780563610.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, евросоюз, экономика, в мире, европа, владимир чижов
20:32 28.03.2022 (обновлено: 21:36 28.03.2022)
ЕС не готов прощаться с российскими энергоносителями, считает Чижов
Постпред России Чижов: Евросоюз не готов прощаться с российскими энергоносителями