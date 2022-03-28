https://ria.ru/20220328/energonositeli-1780564627.html

ЕС не готов прощаться с российскими энергоносителями, считает Чижов

ЕС не готов прощаться с российскими энергоносителями, считает Чижов - РИА Новости, 28.03.2022

ЕС не готов прощаться с российскими энергоносителями, считает Чижов

Евросоюз не готов попрощаться с российскими энергоносителями, заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов. РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T20:32

2022-03-28T20:32

2022-03-28T21:36

россия

евросоюз

экономика

в мире

европа

владимир чижов

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Евросоюз не готов попрощаться с российскими энергоносителями, заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов."Евросоюз не готов попрощаться с российскими энергоносителями, а реакция в Европе на заявление о переводе расчетов на рубли была "первоначальной" и "эмоциональной"", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20220328/energonositeli-1780563610.html

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европа

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, евросоюз, экономика, в мире, европа, владимир чижов