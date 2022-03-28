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ЕС не готов прощаться с российскими энергоносителями, считает Чижов - РИА Новости, 28.03.2022
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ЕС не готов прощаться с российскими энергоносителями, считает Чижов
ЕС не готов прощаться с российскими энергоносителями, считает Чижов - РИА Новости, 28.03.2022
ЕС не готов прощаться с российскими энергоносителями, считает Чижов
Евросоюз не готов попрощаться с российскими энергоносителями, заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов. РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T20:32
2022-03-28T21:36
россия
евросоюз
экономика
в мире
европа
владимир чижов
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Евросоюз не готов попрощаться с российскими энергоносителями, заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов."Евросоюз не готов попрощаться с российскими энергоносителями, а реакция в Европе на заявление о переводе расчетов на рубли была "первоначальной" и "эмоциональной"", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
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россия, евросоюз, экономика, в мире, европа, владимир чижов
20:32 28.03.2022 (обновлено: 21:36 28.03.2022)
 
ЕС не готов прощаться с российскими энергоносителями, считает Чижов

Постпред России Чижов: Евросоюз не готов прощаться с российскими энергоносителями

© Фото : ПАО «Газпром»Компрессорная станция "Атаманская" газопровода "Сила Сибири"
Компрессорная станция Атаманская газопровода Сила Сибири - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© Фото : ПАО «Газпром»
Компрессорная станция "Атаманская" газопровода "Сила Сибири". Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Евросоюз не готов попрощаться с российскими энергоносителями, заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов.
"Евросоюз не готов попрощаться с российскими энергоносителями, а реакция в Европе на заявление о переводе расчетов на рубли была "первоначальной" и "эмоциональной"", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Компрессорная станция Казачья - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
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Постпред при ЕС назвал отказ от российских энергоносителей самоубийственным
 
РоссияЕвросоюзЭкономикаВ миреЕвропаВладимир Чижов
 
 
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