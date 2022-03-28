https://ria.ru/20220328/energonositeli-1780563610.html
Постпред при ЕС назвал отказ от российских энергоносителей самоубийственным
Постпред при ЕС назвал отказ от российских энергоносителей самоубийственным - РИА Новости, 28.03.2022
Постпред при ЕС назвал отказ от российских энергоносителей самоубийственным
В ближайшие дни механизм расчетов стран Европы с РФ при переходе на рубли за российские энергоносители будет уточнен, заявил постпред России при ЕС Владимир... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T20:25
2022-03-28T20:25
2022-03-28T20:50
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евросоюз
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владимир чижов
природный газ
нефть
экономика
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. В ближайшие дни механизм расчетов стран Европы с РФ при переходе на рубли за российские энергоносители будет уточнен, заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов."Я думаю, что в ближайшие дни механизм этих расчетов будет уточнен и станет предметом всеобщей гласности и даст им возможность разобраться. Я не вижу тут критической ситуации, а отказаться от российских энергоносителей, я думаю, было бы в известном смысле самоубийственным на данном этапе для стран Евросоюза", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Постпред РФ также заявил, что Евросоюз не готов попрощаться с российскими энергоносителями, а реакция в Европе на заявление о переводе расчетов на рубли была "первоначальной" и "эмоциональной".По его словам, перевод расчетов за газ на рубли стал для Европы "определенным" шоком, это обескуражило как европейских политиков, так и энергетические компании."Если сравнить то, что они сейчас говорят, то у них практический интерес: где взять рубли?", - добавил Чижов.
https://ria.ru/20220328/gaz-1780555471.html
https://ria.ru/20220328/evro-1780513244.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, европа, евросоюз, в мире, владимир чижов, природный газ, нефть, экономика
20:25 28.03.2022 (обновлено: 20:50 28.03.2022)
Постпред при ЕС назвал отказ от российских энергоносителей самоубийственным
Постпред Чижов: отказ от российских энергоносителей был бы самоубийственным для Евросоюза