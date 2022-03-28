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Постпред при ЕС назвал отказ от российских энергоносителей самоубийственным - РИА Новости, 28.03.2022
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Постпред при ЕС назвал отказ от российских энергоносителей самоубийственным
Постпред при ЕС назвал отказ от российских энергоносителей самоубийственным - РИА Новости, 28.03.2022
Постпред при ЕС назвал отказ от российских энергоносителей самоубийственным
В ближайшие дни механизм расчетов стран Европы с РФ при переходе на рубли за российские энергоносители будет уточнен, заявил постпред России при ЕС Владимир... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T20:25
2022-03-28T20:50
россия
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евросоюз
в мире
владимир чижов
природный газ
нефть
экономика
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. В ближайшие дни механизм расчетов стран Европы с РФ при переходе на рубли за российские энергоносители будет уточнен, заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов."Я думаю, что в ближайшие дни механизм этих расчетов будет уточнен и станет предметом всеобщей гласности и даст им возможность разобраться. Я не вижу тут критической ситуации, а отказаться от российских энергоносителей, я думаю, было бы в известном смысле самоубийственным на данном этапе для стран Евросоюза", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Постпред РФ также заявил, что Евросоюз не готов попрощаться с российскими энергоносителями, а реакция в Европе на заявление о переводе расчетов на рубли была "первоначальной" и "эмоциональной".По его словам, перевод расчетов за газ на рубли стал для Европы "определенным" шоком, это обескуражило как европейских политиков, так и энергетические компании."Если сравнить то, что они сейчас говорят, то у них практический интерес: где взять рубли?", - добавил Чижов.
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россия, европа, евросоюз, в мире, владимир чижов, природный газ, нефть, экономика
20:25 28.03.2022 (обновлено: 20:50 28.03.2022)
 
Постпред при ЕС назвал отказ от российских энергоносителей самоубийственным

Постпред Чижов: отказ от российских энергоносителей был бы самоубийственным для Евросоюза

© РИА Новости / Виталий ТимкивКомпрессорная станция "Казачья"
Компрессорная станция Казачья - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Компрессорная станция "Казачья"
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. В ближайшие дни механизм расчетов стран Европы с РФ при переходе на рубли за российские энергоносители будет уточнен, заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов.
"Я думаю, что в ближайшие дни механизм этих расчетов будет уточнен и станет предметом всеобщей гласности и даст им возможность разобраться. Я не вижу тут критической ситуации, а отказаться от российских энергоносителей, я думаю, было бы в известном смысле самоубийственным на данном этапе для стран Евросоюза", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
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Жесткий сценарий: к чему приведет отказ Европы платить за газ в рублях
Постпред РФ также заявил, что Евросоюз не готов попрощаться с российскими энергоносителями, а реакция в Европе на заявление о переводе расчетов на рубли была "первоначальной" и "эмоциональной".
По его словам, перевод расчетов за газ на рубли стал для Европы "определенным" шоком, это обескуражило как европейских политиков, так и энергетические компании.
"Если сравнить то, что они сейчас говорят, то у них практический интерес: где взять рубли?", - добавил Чижов.
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