https://ria.ru/20220328/energonositeli-1780563610.html

Постпред при ЕС назвал отказ от российских энергоносителей самоубийственным

Постпред при ЕС назвал отказ от российских энергоносителей самоубийственным - РИА Новости, 28.03.2022

Постпред при ЕС назвал отказ от российских энергоносителей самоубийственным

В ближайшие дни механизм расчетов стран Европы с РФ при переходе на рубли за российские энергоносители будет уточнен, заявил постпред России при ЕС Владимир... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T20:25

2022-03-28T20:25

2022-03-28T20:50

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природный газ

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. В ближайшие дни механизм расчетов стран Европы с РФ при переходе на рубли за российские энергоносители будет уточнен, заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов."Я думаю, что в ближайшие дни механизм этих расчетов будет уточнен и станет предметом всеобщей гласности и даст им возможность разобраться. Я не вижу тут критической ситуации, а отказаться от российских энергоносителей, я думаю, было бы в известном смысле самоубийственным на данном этапе для стран Евросоюза", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Постпред РФ также заявил, что Евросоюз не готов попрощаться с российскими энергоносителями, а реакция в Европе на заявление о переводе расчетов на рубли была "первоначальной" и "эмоциональной".По его словам, перевод расчетов за газ на рубли стал для Европы "определенным" шоком, это обескуражило как европейских политиков, так и энергетические компании."Если сравнить то, что они сейчас говорят, то у них практический интерес: где взять рубли?", - добавил Чижов.

https://ria.ru/20220328/gaz-1780555471.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, европа, евросоюз, в мире, владимир чижов, природный газ, нефть, экономика