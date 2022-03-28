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Французов призвали экономить электроэнергию и газ - РИА Новости, 28.03.2022
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Французов призвали экономить электроэнергию и газ
Французов призвали экономить электроэнергию и газ - РИА Новости, 28.03.2022
Французов призвали экономить электроэнергию и газ
Председатель французской комиссии по регулированию энергетики (CRE) Жан-Франсуа Каренко призывает французов экономить электроэнергию и газ в связи с риском... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T14:12
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ПАРИЖ, 28 мар – РИА Новости. Председатель французской комиссии по регулированию энергетики (CRE) Жан-Франсуа Каренко призывает французов экономить электроэнергию и газ в связи с риском перебоев с поставками следующей зимой."Надо экономить газ и электричество во Франции уже сейчас, иначе следующей зимой все может быть плохо", - сказал Каренко в интервью изданию Echos.Он подчеркнул, что приложить усилия должны все: промышленный сектор, сфера обслуживания, государственные организации и каждый гражданин Франции, ограничивая потребление электроэнергии и отопления.Председатель CRE также призвал к устранению административных препятствий для того, чтобы ускорить развертывание плавучего терминала СПГ в Гавре, а также к упрощению административных и судебных процедур, касающихся проектов в области возобновляемых источников энергии.Цены на энергоносители значительно выросли на фоне военного конфликта на Украине.Во Франции на производство электроэнергии повлияло закрытие нескольких ядерных реакторов после обнаружения коррозионных трещин в системах безопасности. В связи с этим, по оценкам CRE, производство электроэнергии на АЭС достигло уровня 1991 года, который был низким.
https://ria.ru/20220320/benzin-1779142908.html
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франция, гавр, украина, в мире
14:12 28.03.2022
 
Французов призвали экономить электроэнергию и газ

Председатель CRE Каренко призвал французов экономить электроэнергию и газ

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГорелка газовой плиты
Горелка газовой плиты - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Горелка газовой плиты
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ПАРИЖ, 28 мар – РИА Новости. Председатель французской комиссии по регулированию энергетики (CRE) Жан-Франсуа Каренко призывает французов экономить электроэнергию и газ в связи с риском перебоев с поставками следующей зимой.
"Надо экономить газ и электричество во Франции уже сейчас, иначе следующей зимой все может быть плохо", - сказал Каренко в интервью изданию Echos.
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Он подчеркнул, что приложить усилия должны все: промышленный сектор, сфера обслуживания, государственные организации и каждый гражданин Франции, ограничивая потребление электроэнергии и отопления.
Председатель CRE также призвал к устранению административных препятствий для того, чтобы ускорить развертывание плавучего терминала СПГ в Гавре, а также к упрощению административных и судебных процедур, касающихся проектов в области возобновляемых источников энергии.
Цены на энергоносители значительно выросли на фоне военного конфликта на Украине.
Во Франции на производство электроэнергии повлияло закрытие нескольких ядерных реакторов после обнаружения коррозионных трещин в системах безопасности. В связи с этим, по оценкам CRE, производство электроэнергии на АЭС достигло уровня 1991 года, который был низким.
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