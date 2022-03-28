https://ria.ru/20220328/ekonomiya-1780466803.html
Французов призвали экономить электроэнергию и газ
Французов призвали экономить электроэнергию и газ - РИА Новости, 28.03.2022
Французов призвали экономить электроэнергию и газ
Председатель французской комиссии по регулированию энергетики (CRE) Жан-Франсуа Каренко призывает французов экономить электроэнергию и газ в связи с риском... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T14:12
2022-03-28T14:12
2022-03-28T14:12
франция
гавр
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/12/1754987009_0:241:3214:2048_1920x0_80_0_0_f276e544394b8422c5813e170ef0e560.jpg
ПАРИЖ, 28 мар – РИА Новости. Председатель французской комиссии по регулированию энергетики (CRE) Жан-Франсуа Каренко призывает французов экономить электроэнергию и газ в связи с риском перебоев с поставками следующей зимой."Надо экономить газ и электричество во Франции уже сейчас, иначе следующей зимой все может быть плохо", - сказал Каренко в интервью изданию Echos.Он подчеркнул, что приложить усилия должны все: промышленный сектор, сфера обслуживания, государственные организации и каждый гражданин Франции, ограничивая потребление электроэнергии и отопления.Председатель CRE также призвал к устранению административных препятствий для того, чтобы ускорить развертывание плавучего терминала СПГ в Гавре, а также к упрощению административных и судебных процедур, касающихся проектов в области возобновляемых источников энергии.Цены на энергоносители значительно выросли на фоне военного конфликта на Украине.Во Франции на производство электроэнергии повлияло закрытие нескольких ядерных реакторов после обнаружения коррозионных трещин в системах безопасности. В связи с этим, по оценкам CRE, производство электроэнергии на АЭС достигло уровня 1991 года, который был низким.
https://ria.ru/20220320/benzin-1779142908.html
https://ria.ru/20220310/benzin-1777428497.html
франция
гавр
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/12/1754987009_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d6789dea3a12e2939b7be93561f37f30.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, гавр, украина, в мире
Французов призвали экономить электроэнергию и газ
Председатель CRE Каренко призвал французов экономить электроэнергию и газ