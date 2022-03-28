https://ria.ru/20220328/ebrr-1780554909.html
Европейский банк реконструкции и развития закроет офисы в Москве и Минске
Европейский банк реконструкции и развития закроет офисы в Москве и Минске - РИА Новости, 28.03.2022
Европейский банк реконструкции и развития закроет офисы в Москве и Минске
Европейский банк реконструкции и развития объявил о закрытии своих офисов в Москве и Минске, говорится в сообщении на сайте банка. РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T19:25
2022-03-28T19:25
2022-03-28T19:38
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европейский банк реконструкции и развития
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Европейский банк реконструкции и развития объявил о закрытии своих офисов в Москве и Минске, говорится в сообщении на сайте банка."Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) объявил о том, что находится в процессе закрытия своих представительств в Москве и Минске", - сообщается в релизе. ЕБРР отмечает, что такое решение является "неизбежным результатом действий, предпринятых Российской Федерацией при помощи Белоруссии".
https://ria.ru/20220309/ebrr-1777331157.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, москва, экономика, европейский банк реконструкции и развития, белоруссия, минск, в мире
19:25 28.03.2022 (обновлено: 19:38 28.03.2022)
Европейский банк реконструкции и развития закроет офисы в Москве и Минске
Европейский банк реконструкции и развития объявил о закрытии офисов в Москве и Минске