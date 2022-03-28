https://ria.ru/20220328/ebrr-1780554909.html

Европейский банк реконструкции и развития закроет офисы в Москве и Минске

Европейский банк реконструкции и развития закроет офисы в Москве и Минске - РИА Новости, 28.03.2022

Европейский банк реконструкции и развития закроет офисы в Москве и Минске

Европейский банк реконструкции и развития объявил о закрытии своих офисов в Москве и Минске, говорится в сообщении на сайте банка. РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T19:25

2022-03-28T19:25

2022-03-28T19:38

россия

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европейский банк реконструкции и развития

белоруссия

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в мире

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Европейский банк реконструкции и развития объявил о закрытии своих офисов в Москве и Минске, говорится в сообщении на сайте банка."Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) объявил о том, что находится в процессе закрытия своих представительств в Москве и Минске", - сообщается в релизе. ЕБРР отмечает, что такое решение является "неизбежным результатом действий, предпринятых Российской Федерацией при помощи Белоруссии".

https://ria.ru/20220309/ebrr-1777331157.html

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Владимир Лаврентьев

россия, москва, экономика, европейский банк реконструкции и развития, белоруссия, минск, в мире