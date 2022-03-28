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Европейский банк реконструкции и развития закроет офисы в Москве и Минске - РИА Новости, 28.03.2022
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Европейский банк реконструкции и развития закроет офисы в Москве и Минске
Европейский банк реконструкции и развития закроет офисы в Москве и Минске - РИА Новости, 28.03.2022
Европейский банк реконструкции и развития закроет офисы в Москве и Минске
Европейский банк реконструкции и развития объявил о закрытии своих офисов в Москве и Минске, говорится в сообщении на сайте банка. РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T19:25
2022-03-28T19:38
россия
москва
экономика
европейский банк реконструкции и развития
белоруссия
минск
в мире
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Европейский банк реконструкции и развития объявил о закрытии своих офисов в Москве и Минске, говорится в сообщении на сайте банка."Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) объявил о том, что находится в процессе закрытия своих представительств в Москве и Минске", - сообщается в релизе. ЕБРР отмечает, что такое решение является "неизбежным результатом действий, предпринятых Российской Федерацией при помощи Белоруссии".
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россия, москва, экономика, европейский банк реконструкции и развития, белоруссия, минск, в мире
19:25 28.03.2022 (обновлено: 19:38 28.03.2022)
 
Европейский банк реконструкции и развития закроет офисы в Москве и Минске

Европейский банк реконструкции и развития объявил о закрытии офисов в Москве и Минске

© Flickr / European Bank for Reconstruction and DevelopmentЕвропейский банк реконструкции и развития (ЕБРР)
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© Flickr / European Bank for Reconstruction and Development
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Европейский банк реконструкции и развития объявил о закрытии своих офисов в Москве и Минске, говорится в сообщении на сайте банка.
"Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) объявил о том, что находится в процессе закрытия своих представительств в Москве и Минске", - сообщается в релизе. ЕБРР отмечает, что такое решение является "неизбежным результатом действий, предпринятых Российской Федерацией при помощи Белоруссии".
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