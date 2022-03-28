https://ria.ru/20220328/dtp-1780581604.html
Три человека погибли в массовом ДТП на шоссе в Пенсильвании, пишут СМИ
Три человека погибли в массовом ДТП на шоссе в Пенсильвании, пишут СМИ - РИА Новости, 29.03.2022
Три человека погибли в массовом ДТП на шоссе в Пенсильвании, пишут СМИ
Три человека погибли при ДТП на заснеженном шоссе в американском штате Пенсильвания, сообщает Associated Press. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-28T23:59
2022-03-28T23:59
2022-03-29T00:01
в мире
сша
пенсильвания
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ВАШИНГТОН, 28 мар - РИА Новости. Три человека погибли при ДТП на заснеженном шоссе в американском штате Пенсильвания, сообщает Associated Press.По данным агентства, местные власти сообщили о трех погибших.Ранее сообщалось, что столкнулись несколько десятков автомобилей, в том числе фуры. Порядка 20 человек были госпитализированы.Причиной случившегося называют сильный снегопад, из-за которого видимость упала практически до нуля.
https://ria.ru/20220318/avariya-1778763587.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша, пенсильвания
23:59 28.03.2022 (обновлено: 00:01 29.03.2022)
Три человека погибли в массовом ДТП на шоссе в Пенсильвании, пишут СМИ
Associated Press: три человека погибли в массовом ДТП на заснеженном шоссе в Пенсильвании