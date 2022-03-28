https://ria.ru/20220328/dtp-1780581604.html

Три человека погибли в массовом ДТП на шоссе в Пенсильвании, пишут СМИ

Три человека погибли в массовом ДТП на шоссе в Пенсильвании, пишут СМИ - РИА Новости, 29.03.2022

Три человека погибли в массовом ДТП на шоссе в Пенсильвании, пишут СМИ

Три человека погибли при ДТП на заснеженном шоссе в американском штате Пенсильвания, сообщает Associated Press. РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-28T23:59

2022-03-28T23:59

2022-03-29T00:01

в мире

сша

пенсильвания

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ВАШИНГТОН, 28 мар - РИА Новости. Три человека погибли при ДТП на заснеженном шоссе в американском штате Пенсильвания, сообщает Associated Press.По данным агентства, местные власти сообщили о трех погибших.Ранее сообщалось, что столкнулись несколько десятков автомобилей, в том числе фуры. Порядка 20 человек были госпитализированы.Причиной случившегося называют сильный снегопад, из-за которого видимость упала практически до нуля.

https://ria.ru/20220318/avariya-1778763587.html

сша

пенсильвания

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, пенсильвания