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Три человека погибли в массовом ДТП на шоссе в Пенсильвании, пишут СМИ - РИА Новости, 29.03.2022
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Три человека погибли в массовом ДТП на шоссе в Пенсильвании, пишут СМИ
Три человека погибли в массовом ДТП на шоссе в Пенсильвании, пишут СМИ - РИА Новости, 29.03.2022
Три человека погибли в массовом ДТП на шоссе в Пенсильвании, пишут СМИ
Три человека погибли при ДТП на заснеженном шоссе в американском штате Пенсильвания, сообщает Associated Press. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-28T23:59
2022-03-29T00:01
в мире
сша
пенсильвания
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ВАШИНГТОН, 28 мар - РИА Новости. Три человека погибли при ДТП на заснеженном шоссе в американском штате Пенсильвания, сообщает Associated Press.По данным агентства, местные власти сообщили о трех погибших.Ранее сообщалось, что столкнулись несколько десятков автомобилей, в том числе фуры. Порядка 20 человек были госпитализированы.Причиной случившегося называют сильный снегопад, из-за которого видимость упала практически до нуля.
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в мире, сша, пенсильвания
23:59 28.03.2022 (обновлено: 00:01 29.03.2022)
 
Три человека погибли в массовом ДТП на шоссе в Пенсильвании, пишут СМИ

Associated Press: три человека погибли в массовом ДТП на заснеженном шоссе в Пенсильвании

© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи в США
Автомобиль скорой помощи в США - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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Автомобиль скорой помощи в США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 мар - РИА Новости. Три человека погибли при ДТП на заснеженном шоссе в американском штате Пенсильвания, сообщает Associated Press.
По данным агентства, местные власти сообщили о трех погибших.
Ранее сообщалось, что столкнулись несколько десятков автомобилей, в том числе фуры. Порядка 20 человек были госпитализированы.
Причиной случившегося называют сильный снегопад, из-за которого видимость упала практически до нуля.
Автомобиль полиции в штате Техас - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
18 марта, 02:02
СМИ: в США в аварии с тринадцатилетним водителем погибли девять человек
 
В миреСШАПенсильвания
 
 
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