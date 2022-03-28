https://ria.ru/20220328/dtp-1780506136.html

Почти 20 машин столкнулись на Киевском шоссе в Москве

Почти 20 машин столкнулись на Киевском шоссе в Москве - РИА Новости, 28.03.2022

Почти 20 машин столкнулись на Киевском шоссе в Москве

Несколько ДТП с участием 19 автомобилей произошли на Киевском шоссе в Москве, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщается в официальном... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T16:17

2022-03-28T16:17

2022-03-28T16:17

происшествия

москва

управление гибдд по г. москве

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Несколько ДТП с участием 19 автомобилей произошли на Киевском шоссе в Москве, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщается в официальном Telegram-канале столичной госавтоинспекции."На Киевском шоссе в дорожных авариях столкнулись 19 автомобилей. Столкновения транспортных средств произошли на участке от 33 до 30 километра Киевского шоссе в сторону центра", - говорится в сообщении.По информации ведомства, всего зарегистрированы 7 аварий, 19 автомобилей получили повреждения. По предварительным данным, пострадавших нет. В настоящее время сотрудники оформляют ДТП, пострадавшие автомобили перемещены с дороги в безопасные места.В ведомстве добавили, что ограничений в движении транспорта нет.

москва

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, управление гибдд по г. москве