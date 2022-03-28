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Почти 20 машин столкнулись на Киевском шоссе в Москве
Почти 20 машин столкнулись на Киевском шоссе в Москве - РИА Новости, 28.03.2022
Почти 20 машин столкнулись на Киевском шоссе в Москве
Несколько ДТП с участием 19 автомобилей произошли на Киевском шоссе в Москве, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщается в официальном... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T16:17
2022-03-28T16:17
2022-03-28T16:17
происшествия
москва
управление гибдд по г. москве
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Несколько ДТП с участием 19 автомобилей произошли на Киевском шоссе в Москве, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщается в официальном Telegram-канале столичной госавтоинспекции."На Киевском шоссе в дорожных авариях столкнулись 19 автомобилей. Столкновения транспортных средств произошли на участке от 33 до 30 километра Киевского шоссе в сторону центра", - говорится в сообщении.По информации ведомства, всего зарегистрированы 7 аварий, 19 автомобилей получили повреждения. По предварительным данным, пострадавших нет. В настоящее время сотрудники оформляют ДТП, пострадавшие автомобили перемещены с дороги в безопасные места.В ведомстве добавили, что ограничений в движении транспорта нет.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, управление гибдд по г. москве
Почти 20 машин столкнулись на Киевском шоссе в Москве
Несколько ДТП с участием 19 автомобилей произошли на Киевском шоссе в Москве