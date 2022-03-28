https://ria.ru/20220328/donetsk-1780456951.html
ВСУ обстреливают Киевский район Донецка
ВСУ обстреливают Киевский район Донецка - РИА Новости, 28.03.2022
ВСУ обстреливают Киевский район Донецка
Обстрелам с украинской стороны уже подвергается центр Киевского района Донецка, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T13:38
2022-03-28T13:38
2022-03-28T20:06
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
денис пушилин
владимир путин
россия
украина
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Обстрелам с украинской стороны уже подвергается центр Киевского района Донецка, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин."Обстрелам подвергается уже и центральная часть Киевского района (Донецка)", - заявил Пушилин в эфире Первого канала.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220328/donetsk-1780455169.html
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Кадры тушения пожара после обстрела жилых домов в Киевском районе Донецка
Киевский район, удица орбиты и панкратовой
2022-03-28T13:38
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РИА Новости
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, денис пушилин, владимир путин, россия, украина
13:38 28.03.2022 (обновлено: 20:06 28.03.2022)
ВСУ обстреливают Киевский район Донецка
ВСУ обстреливают центр Киевского района Донецка